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"الشملي" تشارك لأول مرة بالجنادرية.. وهذه قصة بئر الرفدي

تحتوي آثار "إدما" و"محجة" و"الحنية" ومياهاً تشفي من الأمراض

"تصوير: فايز الزيادي": في إحدى زوايا جناح منطقة حائل الكبير أُفردت مساحة لمحافظة الشملي التي تشارك لأول مرة في مهرجان الجنادرية في دورته الحادية والثلاثين.
 
وقال مدير صالة الشملي بالجنادرية عبدالمجيد الذياب لـ"سبق": "إن المحافظة تحتوي على عدد من الآثار المهمة وهي: عين إدما، وبئر الرفدي، جبال محجة، منطقة الحنية وغيرها".
 
وأضاف: "يحتوي الجناح على عدد من الأسلحة القديمة والملابس التراثية والمغزل وهي من صنع الأسر المنتجة في المحافظة وتعرض لأول مرة، إضافة لمجسمات الحيوانات التي تتواجد في المنطقة".
 
وبيّن أن "إدما" هي عين صالحة للشرب، و"بئر الرفدي" وهي بئر مياهها لها طعم الكبريت وتشفي كثيراً من الأمراض، و"محجة" وهي منطقة جبال نحتتها الرياح وتحوي نقوشاً ثمودية، وأخيراً "الحنية" وهي منطقة تبعد عن الشملي ١٦ كيلو متراً وفيها رموز ونقوش قديمة.
 
وعن بئر الرفدي ومياهها الكبريتية الصالحة للشرب وفيها شفاء، قال "الذياب" إنه قبل أكثر من 40 عاماً حفر العم سليمان الرفدي بئراً قاصداً منها سقي قطعان الإبل الخاصة به وكذلك سبيل لأهل البادية.

 
واكتشف "الرفدي" أن المياه التي تخرج من البئر لها طعم الكبريت وفوجئ بشفاء عدد من الإبل المريضة عند شربها منه، مما دعاه ليخاطب أمانة حائل في ذلك الوقت لتأتي وتكتشف السر.
 
وذكر "الذياب" أنه اتضح عند الكشف على المياه احتواؤها على مواد طبيعية وليست كيميائية وأنها فعالة في علاج الأمراض الجلدية بنسب كبيرة، ما جعلها مزاراً لكثير من مواطني دول الخليج والعالم العربي.
 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشملي" تشارك لأول مرة بالجنادرية.. وهذه قصة بئر الرفدي
سبق

"تصوير: فايز الزيادي": في إحدى زوايا جناح منطقة حائل الكبير أُفردت مساحة لمحافظة الشملي التي تشارك لأول مرة في مهرجان الجنادرية في دورته الحادية والثلاثين.
 
وقال مدير صالة الشملي بالجنادرية عبدالمجيد الذياب لـ"سبق": "إن المحافظة تحتوي على عدد من الآثار المهمة وهي: عين إدما، وبئر الرفدي، جبال محجة، منطقة الحنية وغيرها".
 
وأضاف: "يحتوي الجناح على عدد من الأسلحة القديمة والملابس التراثية والمغزل وهي من صنع الأسر المنتجة في المحافظة وتعرض لأول مرة، إضافة لمجسمات الحيوانات التي تتواجد في المنطقة".
 
وبيّن أن "إدما" هي عين صالحة للشرب، و"بئر الرفدي" وهي بئر مياهها لها طعم الكبريت وتشفي كثيراً من الأمراض، و"محجة" وهي منطقة جبال نحتتها الرياح وتحوي نقوشاً ثمودية، وأخيراً "الحنية" وهي منطقة تبعد عن الشملي ١٦ كيلو متراً وفيها رموز ونقوش قديمة.
 
وعن بئر الرفدي ومياهها الكبريتية الصالحة للشرب وفيها شفاء، قال "الذياب" إنه قبل أكثر من 40 عاماً حفر العم سليمان الرفدي بئراً قاصداً منها سقي قطعان الإبل الخاصة به وكذلك سبيل لأهل البادية.

 
واكتشف "الرفدي" أن المياه التي تخرج من البئر لها طعم الكبريت وفوجئ بشفاء عدد من الإبل المريضة عند شربها منه، مما دعاه ليخاطب أمانة حائل في ذلك الوقت لتأتي وتكتشف السر.
 
وذكر "الذياب" أنه اتضح عند الكشف على المياه احتواؤها على مواد طبيعية وليست كيميائية وأنها فعالة في علاج الأمراض الجلدية بنسب كبيرة، ما جعلها مزاراً لكثير من مواطني دول الخليج والعالم العربي.
 
 

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
09:56 PM
تحتوي آثار "إدما" و"محجة" و"الحنية" ومياهاً تشفي من الأمراض

"الشملي" تشارك لأول مرة بالجنادرية.. وهذه قصة بئر الرفدي

A A A
زيد الخمشي - الرياض
3
17,498

"تصوير: فايز الزيادي": في إحدى زوايا جناح منطقة حائل الكبير أُفردت مساحة لمحافظة الشملي التي تشارك لأول مرة في مهرجان الجنادرية في دورته الحادية والثلاثين.
 
وقال مدير صالة الشملي بالجنادرية عبدالمجيد الذياب لـ"سبق": "إن المحافظة تحتوي على عدد من الآثار المهمة وهي: عين إدما، وبئر الرفدي، جبال محجة، منطقة الحنية وغيرها".
 
وأضاف: "يحتوي الجناح على عدد من الأسلحة القديمة والملابس التراثية والمغزل وهي من صنع الأسر المنتجة في المحافظة وتعرض لأول مرة، إضافة لمجسمات الحيوانات التي تتواجد في المنطقة".
 
وبيّن أن "إدما" هي عين صالحة للشرب، و"بئر الرفدي" وهي بئر مياهها لها طعم الكبريت وتشفي كثيراً من الأمراض، و"محجة" وهي منطقة جبال نحتتها الرياح وتحوي نقوشاً ثمودية، وأخيراً "الحنية" وهي منطقة تبعد عن الشملي ١٦ كيلو متراً وفيها رموز ونقوش قديمة.
 
وعن بئر الرفدي ومياهها الكبريتية الصالحة للشرب وفيها شفاء، قال "الذياب" إنه قبل أكثر من 40 عاماً حفر العم سليمان الرفدي بئراً قاصداً منها سقي قطعان الإبل الخاصة به وكذلك سبيل لأهل البادية.

 
واكتشف "الرفدي" أن المياه التي تخرج من البئر لها طعم الكبريت وفوجئ بشفاء عدد من الإبل المريضة عند شربها منه، مما دعاه ليخاطب أمانة حائل في ذلك الوقت لتأتي وتكتشف السر.
 
وذكر "الذياب" أنه اتضح عند الكشف على المياه احتواؤها على مواد طبيعية وليست كيميائية وأنها فعالة في علاج الأمراض الجلدية بنسب كبيرة، ما جعلها مزاراً لكثير من مواطني دول الخليج والعالم العربي.
 
 

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