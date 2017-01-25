"الشنيبر" يكرم متقاعدي مدارس مكتب التعليم بالدرعية

كرم مكتب التعليم بمحافظة الدرعية المتقاعدين من المشرفين والموظفين وقادة المدارس، برعاية مساعد المدير العام للشؤون المدرسية "حمد الشنيبر"؛ حيث بدأ الحفل بكلمة من مدير المكتب "فواز بن محمد آل داوود" رحب فيها بالحضور جميعاً.

وأوضح "الشنيبر" أن الحفل تضمن لقاء الزملاء المتقاعدين خلال الفترة السابقة؛ ومنها الإنجازات المتحققة في منظومة قيادة الأداء المدرسي ومنظومة قيادة الأداء الإشرافي وانتقال متوسطة الدرعية للمبنى الجديد الذي طويت به صفحة المباني المدرسية المستأجرة في مدينة الدرعية.

وأعرب "الشنيبر" عن شكره للمتقاعدين على ما قدموه خلال فترة عملهم، وحث من لديه القدرة على العطاء في استثمار خبراته ليمكّن الآخرين من الاستفادة منها.

إلى هذا كرم المكتب على هامش الحفل المعلم "خلف العتيبي" من ابتدائية الجبيلة لتحسينه البيئة الصفية بجهود ذاتية، كما تم تكريم "أحمد العريني، وصالح الرشيد"؛ لدورهما التنسيقي البارز في منظومة قيادة الأداء المدرسي.