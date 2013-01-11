"الشهراني" للمرتبة "13"

صدر قرار وزير الخدمة المدنية بترقية المستشار القانوني "الدكتور أشرف بن سعيد الشهراني"، إلى المرتبة الثالثة عشرة، على وظيفة كبير مستشارين قانونيين بوزارة المالية، وأمين سر اللجنة الاستئنافية الضريبية بمجلس النقد الخليجي.
صدر قرار وزير الخدمة المدنية بترقية المستشار القانوني "الدكتور أشرف بن سعيد الشهراني"، إلى المرتبة الثالثة عشرة، على وظيفة كبير مستشارين قانونيين بوزارة المالية، وأمين سر اللجنة الاستئنافية الضريبية بمجلس النقد الخليجي.
صدر قرار وزير الخدمة المدنية بترقية المستشار القانوني "الدكتور أشرف بن سعيد الشهراني"، إلى المرتبة الثالثة عشرة، على وظيفة كبير مستشارين قانونيين بوزارة المالية، وأمين سر اللجنة الاستئنافية الضريبية بمجلس النقد الخليجي.