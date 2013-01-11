"الشهراني" ملازم أول بالأمن العام

قلد مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية والمالية اللواء سليمان بن عبيد الشمري ومدير إدارة شؤون الضباط بالأمن العام العقيد زياد بن سليمان السليمان الملازم أول محمد عبدالله آل طزاء الشهراني رتبته الجديدة بعد صدور أمر سامٍ بترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول في الأمن العام.

