"الشهري" مديراً للهلال الأحمر بعسير

صدر قرار رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بتكليف محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري مديراً عاماً لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير لمدة عام.

وكان " الشهري" قد باشر مهام عمله اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، معبراً عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الهيئة على ثقته الكريمة.