"الشورى" .. مطالبة بترحيل العمالة في القطاعات التي تمّ توطينها

المجلس ناقش تقرير "العمل" وأحد الأعضاء طالب بمنع نقل كفالاتهم

طالب عضو بمجلس الشورى، اليوم، بترحيل العمالة في القطاعات التي تمّ توطينها ومنع نقل كفالاتهم.

وناقش المجلس في جلسته، اليوم، التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ.

وفي سياق ذي صلة قال أحد الأعضاء: العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن.

وتساءل عضو آخر بالمجلس عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، مؤكداً ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكارهم.