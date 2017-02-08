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"الشورى" يناقش نائب وزير العمل عن المادة 77

نظم أمس لقاء مع المواطنين ممن قدّموا مقترحات

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان وعدد من مسؤولي الوزارة، لبحث ما أثير مؤخرًا حول نظام العمل ولائحته التنفيذية؛ خاصة فيما يتعلق بالمادة 77، وإستراتيجية التوظيف.

 

وناقش المجتمعون عددا من الجوانب التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل سابقًا) للعام المالي 1436-1437هـ الذي ستقدمه اللجنة للمجلس لمناقشته خلال الفترة القريبة القادمة.

 

كما تطرق المجتمعون إلى عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، منها ما أثير مؤخرًا حول نظام العمل ولائحته التنفيذية؛ خاصة فيما يتعلق بالمادة 77، وإستراتيجية التوظيف.

وشمل الحوار أهم ما تم بشأن الاتفاقيات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول في مجال العمالة والعمالة المنزلية بشكل خاص.

 

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لتكامل الأدوار بين مجلس الشورى والأجهزة الحكومية الأخرى؛ سعيًا لتحقيق الأهداف المرجوة لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على تحسين أداء الأجهزة الحكومية.

 

وكان مجلس الشورى قد نظم أمس لقاءً لعدد من المواطنين مقدمي المقترحات والعرائض مع رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بحضور عدد من مسؤولي المجلس وكتاب الرأي في الصحف  والإعلاميين.

 

وتمت مناقشة عدة موضوعات من خلال المعوقات والصعوبات التي تواجه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم.

 

واستمع الحضور إلى عدد من المداخلات لبعض مقدمي المقترحات بشأن المادة 77 من نظام العمل والتي تلقى المجلس بشأنها أكثر من 800 عريضة ، كما تناول اللقاء المقترحات التي تساهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يناقش نائب وزير العمل عن المادة 77
سبق

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان وعدد من مسؤولي الوزارة، لبحث ما أثير مؤخرًا حول نظام العمل ولائحته التنفيذية؛ خاصة فيما يتعلق بالمادة 77، وإستراتيجية التوظيف.

 

وناقش المجتمعون عددا من الجوانب التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل سابقًا) للعام المالي 1436-1437هـ الذي ستقدمه اللجنة للمجلس لمناقشته خلال الفترة القريبة القادمة.

 

كما تطرق المجتمعون إلى عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، منها ما أثير مؤخرًا حول نظام العمل ولائحته التنفيذية؛ خاصة فيما يتعلق بالمادة 77، وإستراتيجية التوظيف.

وشمل الحوار أهم ما تم بشأن الاتفاقيات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول في مجال العمالة والعمالة المنزلية بشكل خاص.

 

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لتكامل الأدوار بين مجلس الشورى والأجهزة الحكومية الأخرى؛ سعيًا لتحقيق الأهداف المرجوة لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على تحسين أداء الأجهزة الحكومية.

 

وكان مجلس الشورى قد نظم أمس لقاءً لعدد من المواطنين مقدمي المقترحات والعرائض مع رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بحضور عدد من مسؤولي المجلس وكتاب الرأي في الصحف  والإعلاميين.

 

وتمت مناقشة عدة موضوعات من خلال المعوقات والصعوبات التي تواجه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم.

 

واستمع الحضور إلى عدد من المداخلات لبعض مقدمي المقترحات بشأن المادة 77 من نظام العمل والتي تلقى المجلس بشأنها أكثر من 800 عريضة ، كما تناول اللقاء المقترحات التي تساهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
02:50 PM
نظم أمس لقاء مع المواطنين ممن قدّموا مقترحات

"الشورى" يناقش نائب وزير العمل عن المادة 77

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان وعدد من مسؤولي الوزارة، لبحث ما أثير مؤخرًا حول نظام العمل ولائحته التنفيذية؛ خاصة فيما يتعلق بالمادة 77، وإستراتيجية التوظيف.

 

وناقش المجتمعون عددا من الجوانب التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل سابقًا) للعام المالي 1436-1437هـ الذي ستقدمه اللجنة للمجلس لمناقشته خلال الفترة القريبة القادمة.

 

كما تطرق المجتمعون إلى عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، منها ما أثير مؤخرًا حول نظام العمل ولائحته التنفيذية؛ خاصة فيما يتعلق بالمادة 77، وإستراتيجية التوظيف.

وشمل الحوار أهم ما تم بشأن الاتفاقيات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول في مجال العمالة والعمالة المنزلية بشكل خاص.

 

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لتكامل الأدوار بين مجلس الشورى والأجهزة الحكومية الأخرى؛ سعيًا لتحقيق الأهداف المرجوة لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على تحسين أداء الأجهزة الحكومية.

 

وكان مجلس الشورى قد نظم أمس لقاءً لعدد من المواطنين مقدمي المقترحات والعرائض مع رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بحضور عدد من مسؤولي المجلس وكتاب الرأي في الصحف  والإعلاميين.

 

وتمت مناقشة عدة موضوعات من خلال المعوقات والصعوبات التي تواجه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم.

 

واستمع الحضور إلى عدد من المداخلات لبعض مقدمي المقترحات بشأن المادة 77 من نظام العمل والتي تلقى المجلس بشأنها أكثر من 800 عريضة ، كما تناول اللقاء المقترحات التي تساهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.

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