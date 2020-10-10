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"الشورى" ينظم لقاء حوارياً عن العلاقة التكاملية بينه وبين الإعلام

ينظم مجلس الشورى يوم الاثنين القادم لقاءً حوارياً بعنوان "العلاقة التكاملية بين مجلس الشورى والإعلام"، ضمن الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية لمجلس الشورى التي أقرت مؤخراً؛ بهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

وسيتيح اللقاء لضيوف المجلس الاطلاع عن قرب على مهام المجلس، والدور التنظيمي والرقابي الذي أنيط به، وبيان الجهد الذي يُبذل في أروقة المجلس على مستوى لجانه المتخصصة وجلساته العامة، إضافة إلى أبرز مرتكزات الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية التي أقرها المجلس.

ويسعى مجلس الشورى من خلال هذا اللقاء إلى الاستماع إلى مقترحات المشاركين حول تطوير آليات تواصل المجلس وأعضائه مع المواطنين بشكل عام والمختصين من الإعلاميين والكتّاب بشكل خاص على نحو يعمل على تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي للمجلس، ويمكن أصحاب الخبرة والاختصاص من تقديم الرؤى والمقترحات لتفعيل دور مجلس الشورى بما يسهم في الارتقاء بأداء المجلس وينعكس على مخرجاته.

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"الشورى" ينظم لقاء حوارياً عن العلاقة التكاملية بينه وبين الإعلام
سبق

ينظم مجلس الشورى يوم الاثنين القادم لقاءً حوارياً بعنوان "العلاقة التكاملية بين مجلس الشورى والإعلام"، ضمن الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية لمجلس الشورى التي أقرت مؤخراً؛ بهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

وسيتيح اللقاء لضيوف المجلس الاطلاع عن قرب على مهام المجلس، والدور التنظيمي والرقابي الذي أنيط به، وبيان الجهد الذي يُبذل في أروقة المجلس على مستوى لجانه المتخصصة وجلساته العامة، إضافة إلى أبرز مرتكزات الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية التي أقرها المجلس.

ويسعى مجلس الشورى من خلال هذا اللقاء إلى الاستماع إلى مقترحات المشاركين حول تطوير آليات تواصل المجلس وأعضائه مع المواطنين بشكل عام والمختصين من الإعلاميين والكتّاب بشكل خاص على نحو يعمل على تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي للمجلس، ويمكن أصحاب الخبرة والاختصاص من تقديم الرؤى والمقترحات لتفعيل دور مجلس الشورى بما يسهم في الارتقاء بأداء المجلس وينعكس على مخرجاته.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:37 AM

"الشورى" ينظم لقاء حوارياً عن العلاقة التكاملية بينه وبين الإعلام

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,591

ينظم مجلس الشورى يوم الاثنين القادم لقاءً حوارياً بعنوان "العلاقة التكاملية بين مجلس الشورى والإعلام"، ضمن الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية لمجلس الشورى التي أقرت مؤخراً؛ بهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

وسيتيح اللقاء لضيوف المجلس الاطلاع عن قرب على مهام المجلس، والدور التنظيمي والرقابي الذي أنيط به، وبيان الجهد الذي يُبذل في أروقة المجلس على مستوى لجانه المتخصصة وجلساته العامة، إضافة إلى أبرز مرتكزات الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية التي أقرها المجلس.

ويسعى مجلس الشورى من خلال هذا اللقاء إلى الاستماع إلى مقترحات المشاركين حول تطوير آليات تواصل المجلس وأعضائه مع المواطنين بشكل عام والمختصين من الإعلاميين والكتّاب بشكل خاص على نحو يعمل على تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي للمجلس، ويمكن أصحاب الخبرة والاختصاص من تقديم الرؤى والمقترحات لتفعيل دور مجلس الشورى بما يسهم في الارتقاء بأداء المجلس وينعكس على مخرجاته.

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