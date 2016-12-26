الشيحي بعد لقاء ولي ولي العهد: لو تحقّق ما سمعناه فـ "المملكة غير"

قال مخاطباً مَن سمّاهم رافعي الفزّاعة: كان الرجل صريحاً لدرجة كبيرة

يؤكّد الكاتب الصحفي صالح الشيحي؛ أن الدنيا بخير، و"إن تحقّق ما سمعناه فلن تكون بلادنا كما هي بعد 10 سنوات من اليوم"، حسب الكاتب، رافضاً منهج المتشائمين والمتهمين للكُتاب بالتطبيل، يأتي ذلك تعليقاً على ما دار في اجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع مجموعة من الكُتاب والمثقفين، بشأن مستقبل المملكة، خاصةً في الشأن الاقتصادي.

وفي مقاله "فزّاعة التطبيل" بصحيفة "الوطن"، يبدأ الشيحي؛ بالاتهام الذي يوجّه للكُتاب كلما تحدثوا عن إنجازات بلادهم؛ حيث يتهمهم البعض بأنهم "يطبلون" للمسؤولين ويبرزون الإنجازات فقط، يقول الكاتب "كثير من الناس اليوم لا يريدونك أن تقول الدنيا بخير.. يريدونك مرآة عاكسة للأخطاء والعيوب وحدها .. كغيري، سمعت كلاماً مبشراً في قصر عرقة، مساء الأربعاء الماضي.. تحدث معنا سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأشياء رائعة.. فما الذي يريد منا هؤلاء قوله.. ما الذي يرضيكم: هل نقول لكم إننا خرجنا متشائمين.. نقول لكم إننا سمعنا من الأمير كلاماً لا يسعد القلب، ولا يسر الخاطر!".

ويضيف الكاتب "الواقع - ويشهد بذلك زملاء أفاضل شابت رؤوسهم في الإعلام - أننا سمعنا ما يُبهج.. وإن تحقق ما سمعناه فلن تكون بلادنا كما هي بعد 10 سنوات من اليوم.. وإن لم يتحقق شيءٌ مما سمعناه فلسنا مسؤولين، نحن شهود اللقاء. حتى الأمير نفسه يأمل بأن تتحقّق الرؤية ولا يضمن المستقبل، إذ قال بتجلٍ واضح: أريد للرؤية أن تصبح عملاً مؤسسياً قائماً مستمراً حتى بعد موت محمد بن سلمان!".

ثم يواجه الشيحي؛ أصحاب الفزاعة ويقول "كلمة حق، أقولها لرافعي الفزّاعة: لقد كان الرجل صريحاً لدرجة كبيرة، وتحدّث عن ملفات حسّاسة.. هو لم يكن صريحاً فحسب، كان شجاعاً وهو يسمي الأشياء بأسمائها الصريحة.. لكن ليس كل ما يُعلم يُقال".

وينهي الكاتب قائلاً "هل قرأتم في الأسطر السابقة "تطبيلاً".. لن تجدوا شيئاً.. كما لم تجدوا في السابق.. اخفضوا فزّاعتكم قليلاً؛ نحن ننقل لكم الواقع كما هو".