النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشيحي بعد لقاء ولي ولي العهد: لو تحقّق ما سمعناه فـ "المملكة غير"

قال مخاطباً مَن سمّاهم رافعي الفزّاعة: كان الرجل صريحاً لدرجة كبيرة

يؤكّد الكاتب الصحفي صالح الشيحي؛ أن الدنيا بخير، و"إن تحقّق ما سمعناه فلن تكون بلادنا كما هي بعد 10 سنوات من اليوم"، حسب الكاتب، رافضاً منهج المتشائمين والمتهمين للكُتاب بالتطبيل، يأتي ذلك تعليقاً على ما دار في اجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع مجموعة من الكُتاب والمثقفين، بشأن مستقبل المملكة، خاصةً في الشأن الاقتصادي.

 

وفي مقاله "فزّاعة التطبيل" بصحيفة "الوطن"، يبدأ الشيحي؛ بالاتهام الذي يوجّه للكُتاب كلما تحدثوا عن إنجازات بلادهم؛ حيث يتهمهم البعض بأنهم "يطبلون" للمسؤولين ويبرزون الإنجازات فقط، يقول الكاتب "كثير من الناس اليوم لا يريدونك أن تقول الدنيا بخير.. يريدونك مرآة عاكسة للأخطاء والعيوب وحدها .. كغيري، سمعت كلاماً مبشراً في قصر عرقة، مساء الأربعاء الماضي.. تحدث معنا سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأشياء رائعة.. فما الذي يريد منا هؤلاء قوله.. ما الذي يرضيكم: هل نقول لكم إننا خرجنا متشائمين.. نقول لكم إننا سمعنا من الأمير كلاماً لا يسعد القلب، ولا يسر الخاطر!".

 

ويضيف الكاتب "الواقع - ويشهد بذلك زملاء أفاضل شابت رؤوسهم في الإعلام - أننا سمعنا ما يُبهج.. وإن تحقق ما سمعناه فلن تكون بلادنا كما هي بعد 10 سنوات من اليوم.. وإن لم يتحقق شيءٌ مما سمعناه فلسنا مسؤولين، نحن شهود اللقاء. حتى الأمير نفسه يأمل بأن تتحقّق الرؤية ولا يضمن المستقبل، إذ قال بتجلٍ واضح: أريد للرؤية أن تصبح عملاً مؤسسياً قائماً مستمراً حتى بعد موت محمد بن سلمان!".

 

ثم يواجه الشيحي؛ أصحاب الفزاعة ويقول "كلمة حق، أقولها لرافعي الفزّاعة: لقد كان الرجل صريحاً لدرجة كبيرة، وتحدّث عن ملفات حسّاسة.. هو لم يكن صريحاً فحسب، كان شجاعاً وهو يسمي الأشياء بأسمائها الصريحة.. لكن ليس كل ما يُعلم يُقال".

 

وينهي الكاتب قائلاً "هل قرأتم في الأسطر السابقة "تطبيلاً".. لن تجدوا شيئاً.. كما لم تجدوا في السابق.. اخفضوا فزّاعتكم قليلاً؛ نحن ننقل لكم الواقع كما هو".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشيحي بعد لقاء ولي ولي العهد: لو تحقّق ما سمعناه فـ "المملكة غير"
سبق

يؤكّد الكاتب الصحفي صالح الشيحي؛ أن الدنيا بخير، و"إن تحقّق ما سمعناه فلن تكون بلادنا كما هي بعد 10 سنوات من اليوم"، حسب الكاتب، رافضاً منهج المتشائمين والمتهمين للكُتاب بالتطبيل، يأتي ذلك تعليقاً على ما دار في اجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع مجموعة من الكُتاب والمثقفين، بشأن مستقبل المملكة، خاصةً في الشأن الاقتصادي.

 

وفي مقاله "فزّاعة التطبيل" بصحيفة "الوطن"، يبدأ الشيحي؛ بالاتهام الذي يوجّه للكُتاب كلما تحدثوا عن إنجازات بلادهم؛ حيث يتهمهم البعض بأنهم "يطبلون" للمسؤولين ويبرزون الإنجازات فقط، يقول الكاتب "كثير من الناس اليوم لا يريدونك أن تقول الدنيا بخير.. يريدونك مرآة عاكسة للأخطاء والعيوب وحدها .. كغيري، سمعت كلاماً مبشراً في قصر عرقة، مساء الأربعاء الماضي.. تحدث معنا سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأشياء رائعة.. فما الذي يريد منا هؤلاء قوله.. ما الذي يرضيكم: هل نقول لكم إننا خرجنا متشائمين.. نقول لكم إننا سمعنا من الأمير كلاماً لا يسعد القلب، ولا يسر الخاطر!".

 

ويضيف الكاتب "الواقع - ويشهد بذلك زملاء أفاضل شابت رؤوسهم في الإعلام - أننا سمعنا ما يُبهج.. وإن تحقق ما سمعناه فلن تكون بلادنا كما هي بعد 10 سنوات من اليوم.. وإن لم يتحقق شيءٌ مما سمعناه فلسنا مسؤولين، نحن شهود اللقاء. حتى الأمير نفسه يأمل بأن تتحقّق الرؤية ولا يضمن المستقبل، إذ قال بتجلٍ واضح: أريد للرؤية أن تصبح عملاً مؤسسياً قائماً مستمراً حتى بعد موت محمد بن سلمان!".

 

ثم يواجه الشيحي؛ أصحاب الفزاعة ويقول "كلمة حق، أقولها لرافعي الفزّاعة: لقد كان الرجل صريحاً لدرجة كبيرة، وتحدّث عن ملفات حسّاسة.. هو لم يكن صريحاً فحسب، كان شجاعاً وهو يسمي الأشياء بأسمائها الصريحة.. لكن ليس كل ما يُعلم يُقال".

 

وينهي الكاتب قائلاً "هل قرأتم في الأسطر السابقة "تطبيلاً".. لن تجدوا شيئاً.. كما لم تجدوا في السابق.. اخفضوا فزّاعتكم قليلاً؛ نحن ننقل لكم الواقع كما هو".

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
02:03 PM
قال مخاطباً مَن سمّاهم رافعي الفزّاعة: كان الرجل صريحاً لدرجة كبيرة

الشيحي بعد لقاء ولي ولي العهد: لو تحقّق ما سمعناه فـ "المملكة غير"

A A A
أيمن حسن - الرياض
22
21,515

يؤكّد الكاتب الصحفي صالح الشيحي؛ أن الدنيا بخير، و"إن تحقّق ما سمعناه فلن تكون بلادنا كما هي بعد 10 سنوات من اليوم"، حسب الكاتب، رافضاً منهج المتشائمين والمتهمين للكُتاب بالتطبيل، يأتي ذلك تعليقاً على ما دار في اجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع مجموعة من الكُتاب والمثقفين، بشأن مستقبل المملكة، خاصةً في الشأن الاقتصادي.

 

وفي مقاله "فزّاعة التطبيل" بصحيفة "الوطن"، يبدأ الشيحي؛ بالاتهام الذي يوجّه للكُتاب كلما تحدثوا عن إنجازات بلادهم؛ حيث يتهمهم البعض بأنهم "يطبلون" للمسؤولين ويبرزون الإنجازات فقط، يقول الكاتب "كثير من الناس اليوم لا يريدونك أن تقول الدنيا بخير.. يريدونك مرآة عاكسة للأخطاء والعيوب وحدها .. كغيري، سمعت كلاماً مبشراً في قصر عرقة، مساء الأربعاء الماضي.. تحدث معنا سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأشياء رائعة.. فما الذي يريد منا هؤلاء قوله.. ما الذي يرضيكم: هل نقول لكم إننا خرجنا متشائمين.. نقول لكم إننا سمعنا من الأمير كلاماً لا يسعد القلب، ولا يسر الخاطر!".

 

ويضيف الكاتب "الواقع - ويشهد بذلك زملاء أفاضل شابت رؤوسهم في الإعلام - أننا سمعنا ما يُبهج.. وإن تحقق ما سمعناه فلن تكون بلادنا كما هي بعد 10 سنوات من اليوم.. وإن لم يتحقق شيءٌ مما سمعناه فلسنا مسؤولين، نحن شهود اللقاء. حتى الأمير نفسه يأمل بأن تتحقّق الرؤية ولا يضمن المستقبل، إذ قال بتجلٍ واضح: أريد للرؤية أن تصبح عملاً مؤسسياً قائماً مستمراً حتى بعد موت محمد بن سلمان!".

 

ثم يواجه الشيحي؛ أصحاب الفزاعة ويقول "كلمة حق، أقولها لرافعي الفزّاعة: لقد كان الرجل صريحاً لدرجة كبيرة، وتحدّث عن ملفات حسّاسة.. هو لم يكن صريحاً فحسب، كان شجاعاً وهو يسمي الأشياء بأسمائها الصريحة.. لكن ليس كل ما يُعلم يُقال".

 

وينهي الكاتب قائلاً "هل قرأتم في الأسطر السابقة "تطبيلاً".. لن تجدوا شيئاً.. كما لم تجدوا في السابق.. اخفضوا فزّاعتكم قليلاً؛ نحن ننقل لكم الواقع كما هو".

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,288
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,121
1200

1200

17 ديسمبر
5,798
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,064

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة