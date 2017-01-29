النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشيحي" عن المعالجين الشعبيين: لديَّ فيديوهات وأدلة ومستعدٌ لتقديمها إلى الجهات المسؤولة

قال: أوقفوا عبثهم وتجاربهم بأجساد المواطنين

في بلاغٍ علني للجهات المسؤولة، يعلن الكاتب الصحفي صالح الشيحي؛ أنه يمتلك مقاطع مصوّرة وأدلة وبراهين، لمعالجين شعبيين يعبثون بأجساد المرضى ويجرون التجارب عليهم، مؤكداً أنه مستعدٌ لتقديم المقاطع والأدلة إلى الجهات الرقابية، وذلك تعليقاً على إحالة معالج شعبي إلى هيئة التحقيق، بعد شكوى من مريض.

 

لا تلوموا المريض

وفي مقاله "تجارة الوهم الجديدة" بصحيفة "الوطن" يبدأ الشيحي؛ بتبرئة المريض بسبب حاجته إلى العلاج، ويقول "المريض لا يُلام.. لو صعد جبلاً بحثاً عن عشبة لعلاجه وسقط ومات، فإنه لا يُلام.

 

"حينما كان سوق الرقاة رائجاً قبل سنوات، قلت يجب ألا نلوم المريض أبداً حينما يعتقد بهم، وأن الشفاء بيدهم وحدهم، والعياذ بالله.. الذي يجب أن يُحاسب هم هؤلاء الرقاة الذين أثروا، وتضخمت حساباتهم على حساب المرضى!".

 

المعالج الشعبي

ثم يرصد الشيحي؛ تنامي ظاهرة المعالج الشعبي، ويقول "اليوم تنشأ تجارة جديدة موازية.. تجارة وهم جديدة.. تجارة تنمو بعيداً عن عين القانون.. وحسابات أخرى تتضخم، واللافت أنها تخلو من الشبهات الدينية.. إذ يدرجها المجتمع في مضمار المهارات والخبرات البشرية! .. أعني بذلك النسخة المشوّهة من الطب البديل!".

 

بلا محاسبة

ويضيف الكاتب "تستطيع أن تفتح باب منزلك، وتستقبل آلاف الحالات وتقوم بعلاجها، وليس هناك خسائر، لا مادية ولا معنوية، أو حتى مسؤولية قانونية في حالات الفشل - تخيّل - إذ كيف تخشى من سطوة قانون غير موجود لمثل هذه الحالات!.. عالج الناس خبط عشواء، ولا تخشَ شيئاً، يقولون في الأمثال الشعبية (أن لقحت أو ما ضرها الجمل!)".

 

ضحية جديدة

ويتوقف الشيحي؛ أمام شكوى أحد المرضى قائلاً "قبل يومين تناقل الناس بشكل محيّر - وكأنهم اكتشفوا شيئاً جديداً - مقطعاً مصوّراً لشخص وقع ضحية لمعالج شعبي في إحدى المناطق، جعل منه معملاً للتجارب، وحينما صرخ الرجل، وشكا، واشتكى، وحذّر المجتمع منه، تحرّكت الجهات المسؤولة وتمّت إحالة المعالج الشعبي إلى هيئة التحقيق!".

 

ننتظر كارثة

ويعلق الكاتب قائلاً "لا جديد يُفرح القلب، سلبيات كثيرة، ننتظر ضحية تشكو؛ حتى نتحرّك للحد منها!.. نعم، نتحرّك ونُوقف العبث، لكننا دوماً بحاجة إلى محرّك، دافع، محفّز.. اعتدنا ذلك، ودون ذلك لن تسمع لنا همساً!.. كان المعالج الشعبي يعبث بأجساد البشر، يتدرّب عليهم، وتذيع شهرته، وحينما شكا المرضى أوقفنا المعالج!".

 

لديَّ الفيديوهات والأدلة

وينهي الشيحي؛ معلناً امتلاكه مقاطع مصوّرة وأدلة لمَن يريد التحقيق، ويقول "بالمقطع والدليل، والبرهان - أحتفظ به لمَن يريده من الجهات الرقابية - هناك مَن لا يزال يعبث بأجساد المرضى بشكلٍ مخيف - وبصورة غير موجودة حتى في المجتمعات المتخلفة، ولن نتحرّك - فيما يبدو - إلا بعد اكتشاف عشرات الأوبئة والأمراض القاتلة التي تسبّب بها هذا المعالج البدائي!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشيحي" عن المعالجين الشعبيين: لديَّ فيديوهات وأدلة ومستعدٌ لتقديمها إلى الجهات المسؤولة
سبق

في بلاغٍ علني للجهات المسؤولة، يعلن الكاتب الصحفي صالح الشيحي؛ أنه يمتلك مقاطع مصوّرة وأدلة وبراهين، لمعالجين شعبيين يعبثون بأجساد المرضى ويجرون التجارب عليهم، مؤكداً أنه مستعدٌ لتقديم المقاطع والأدلة إلى الجهات الرقابية، وذلك تعليقاً على إحالة معالج شعبي إلى هيئة التحقيق، بعد شكوى من مريض.

 

لا تلوموا المريض

وفي مقاله "تجارة الوهم الجديدة" بصحيفة "الوطن" يبدأ الشيحي؛ بتبرئة المريض بسبب حاجته إلى العلاج، ويقول "المريض لا يُلام.. لو صعد جبلاً بحثاً عن عشبة لعلاجه وسقط ومات، فإنه لا يُلام.

 

"حينما كان سوق الرقاة رائجاً قبل سنوات، قلت يجب ألا نلوم المريض أبداً حينما يعتقد بهم، وأن الشفاء بيدهم وحدهم، والعياذ بالله.. الذي يجب أن يُحاسب هم هؤلاء الرقاة الذين أثروا، وتضخمت حساباتهم على حساب المرضى!".

 

المعالج الشعبي

ثم يرصد الشيحي؛ تنامي ظاهرة المعالج الشعبي، ويقول "اليوم تنشأ تجارة جديدة موازية.. تجارة وهم جديدة.. تجارة تنمو بعيداً عن عين القانون.. وحسابات أخرى تتضخم، واللافت أنها تخلو من الشبهات الدينية.. إذ يدرجها المجتمع في مضمار المهارات والخبرات البشرية! .. أعني بذلك النسخة المشوّهة من الطب البديل!".

 

بلا محاسبة

ويضيف الكاتب "تستطيع أن تفتح باب منزلك، وتستقبل آلاف الحالات وتقوم بعلاجها، وليس هناك خسائر، لا مادية ولا معنوية، أو حتى مسؤولية قانونية في حالات الفشل - تخيّل - إذ كيف تخشى من سطوة قانون غير موجود لمثل هذه الحالات!.. عالج الناس خبط عشواء، ولا تخشَ شيئاً، يقولون في الأمثال الشعبية (أن لقحت أو ما ضرها الجمل!)".

 

ضحية جديدة

ويتوقف الشيحي؛ أمام شكوى أحد المرضى قائلاً "قبل يومين تناقل الناس بشكل محيّر - وكأنهم اكتشفوا شيئاً جديداً - مقطعاً مصوّراً لشخص وقع ضحية لمعالج شعبي في إحدى المناطق، جعل منه معملاً للتجارب، وحينما صرخ الرجل، وشكا، واشتكى، وحذّر المجتمع منه، تحرّكت الجهات المسؤولة وتمّت إحالة المعالج الشعبي إلى هيئة التحقيق!".

 

ننتظر كارثة

ويعلق الكاتب قائلاً "لا جديد يُفرح القلب، سلبيات كثيرة، ننتظر ضحية تشكو؛ حتى نتحرّك للحد منها!.. نعم، نتحرّك ونُوقف العبث، لكننا دوماً بحاجة إلى محرّك، دافع، محفّز.. اعتدنا ذلك، ودون ذلك لن تسمع لنا همساً!.. كان المعالج الشعبي يعبث بأجساد البشر، يتدرّب عليهم، وتذيع شهرته، وحينما شكا المرضى أوقفنا المعالج!".

 

لديَّ الفيديوهات والأدلة

وينهي الشيحي؛ معلناً امتلاكه مقاطع مصوّرة وأدلة لمَن يريد التحقيق، ويقول "بالمقطع والدليل، والبرهان - أحتفظ به لمَن يريده من الجهات الرقابية - هناك مَن لا يزال يعبث بأجساد المرضى بشكلٍ مخيف - وبصورة غير موجودة حتى في المجتمعات المتخلفة، ولن نتحرّك - فيما يبدو - إلا بعد اكتشاف عشرات الأوبئة والأمراض القاتلة التي تسبّب بها هذا المعالج البدائي!".

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
01:36 PM
قال: أوقفوا عبثهم وتجاربهم بأجساد المواطنين

"الشيحي" عن المعالجين الشعبيين: لديَّ فيديوهات وأدلة ومستعدٌ لتقديمها إلى الجهات المسؤولة

A A A
أيمن حسن - الرياض
10
8,576

في بلاغٍ علني للجهات المسؤولة، يعلن الكاتب الصحفي صالح الشيحي؛ أنه يمتلك مقاطع مصوّرة وأدلة وبراهين، لمعالجين شعبيين يعبثون بأجساد المرضى ويجرون التجارب عليهم، مؤكداً أنه مستعدٌ لتقديم المقاطع والأدلة إلى الجهات الرقابية، وذلك تعليقاً على إحالة معالج شعبي إلى هيئة التحقيق، بعد شكوى من مريض.

 

لا تلوموا المريض

وفي مقاله "تجارة الوهم الجديدة" بصحيفة "الوطن" يبدأ الشيحي؛ بتبرئة المريض بسبب حاجته إلى العلاج، ويقول "المريض لا يُلام.. لو صعد جبلاً بحثاً عن عشبة لعلاجه وسقط ومات، فإنه لا يُلام.

 

"حينما كان سوق الرقاة رائجاً قبل سنوات، قلت يجب ألا نلوم المريض أبداً حينما يعتقد بهم، وأن الشفاء بيدهم وحدهم، والعياذ بالله.. الذي يجب أن يُحاسب هم هؤلاء الرقاة الذين أثروا، وتضخمت حساباتهم على حساب المرضى!".

 

المعالج الشعبي

ثم يرصد الشيحي؛ تنامي ظاهرة المعالج الشعبي، ويقول "اليوم تنشأ تجارة جديدة موازية.. تجارة وهم جديدة.. تجارة تنمو بعيداً عن عين القانون.. وحسابات أخرى تتضخم، واللافت أنها تخلو من الشبهات الدينية.. إذ يدرجها المجتمع في مضمار المهارات والخبرات البشرية! .. أعني بذلك النسخة المشوّهة من الطب البديل!".

 

بلا محاسبة

ويضيف الكاتب "تستطيع أن تفتح باب منزلك، وتستقبل آلاف الحالات وتقوم بعلاجها، وليس هناك خسائر، لا مادية ولا معنوية، أو حتى مسؤولية قانونية في حالات الفشل - تخيّل - إذ كيف تخشى من سطوة قانون غير موجود لمثل هذه الحالات!.. عالج الناس خبط عشواء، ولا تخشَ شيئاً، يقولون في الأمثال الشعبية (أن لقحت أو ما ضرها الجمل!)".

 

ضحية جديدة

ويتوقف الشيحي؛ أمام شكوى أحد المرضى قائلاً "قبل يومين تناقل الناس بشكل محيّر - وكأنهم اكتشفوا شيئاً جديداً - مقطعاً مصوّراً لشخص وقع ضحية لمعالج شعبي في إحدى المناطق، جعل منه معملاً للتجارب، وحينما صرخ الرجل، وشكا، واشتكى، وحذّر المجتمع منه، تحرّكت الجهات المسؤولة وتمّت إحالة المعالج الشعبي إلى هيئة التحقيق!".

 

ننتظر كارثة

ويعلق الكاتب قائلاً "لا جديد يُفرح القلب، سلبيات كثيرة، ننتظر ضحية تشكو؛ حتى نتحرّك للحد منها!.. نعم، نتحرّك ونُوقف العبث، لكننا دوماً بحاجة إلى محرّك، دافع، محفّز.. اعتدنا ذلك، ودون ذلك لن تسمع لنا همساً!.. كان المعالج الشعبي يعبث بأجساد البشر، يتدرّب عليهم، وتذيع شهرته، وحينما شكا المرضى أوقفنا المعالج!".

 

لديَّ الفيديوهات والأدلة

وينهي الشيحي؛ معلناً امتلاكه مقاطع مصوّرة وأدلة لمَن يريد التحقيق، ويقول "بالمقطع والدليل، والبرهان - أحتفظ به لمَن يريده من الجهات الرقابية - هناك مَن لا يزال يعبث بأجساد المرضى بشكلٍ مخيف - وبصورة غير موجودة حتى في المجتمعات المتخلفة، ولن نتحرّك - فيما يبدو - إلا بعد اكتشاف عشرات الأوبئة والأمراض القاتلة التي تسبّب بها هذا المعالج البدائي!".

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,510
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,898
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,045
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,402

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة