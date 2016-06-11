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الشيخ السبيحي يشيد بالتوجيهات الملكية بصرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القرى

قال إننا نفتخر بخدمة القيادة.. وكرمهم ينبوع لا ينضب لكل فئات المجتمع

أشاد الشيخ سعيد بن جمعان بن راشد السبيحي، شيخ قبيلتي بني حرير وبني عدوان بالتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بصرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القرى بواقع 10 آلاف ريال لشيخ الشمل، و7 آلاف ريال لشيخ القبيلة، و4 آلاف ريال للمعرف.

وفي التفاصيل قال الشيخ السبيحي: إن تلك المكرمات السخية جاءت تكريماً لدورهم الذي ظلوا يمارسونه إيماناً منهم بأهمية خدمة وطنهم ومواطنيه، وحكومتنا الرشيدة، وكان لهم دورٌ بارز في التنسيق مع الجهات المعنية الأمنية وغيرها لخدمة القرى ومواطنيها، والمساهمة أيضاً في تسوية الخلافات الشخصية بين أبناء القبيلة عموماً، وهذا الدور المهم والبارز جعل منهم جنوداً مجندة في كل وقت للقيام بالدور المطلوب منهم لكي ينعم المجتمع بنعمة الأمن والأمان، وتبادل الاحترام والتقدير بين الجميع، وجعل من ذلك الجميع إخوة متحابين.

وأعرب الشيخ السبيحي عن عميق شكره وتقديره باسمه ونيابةً عن معرفي قرى بني حرير وبني عدوان وأبناء القبيلتين عموماً لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده، وحكومتنا الرشيدة، ولسمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لما تبذله القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية لمواطنيها في مختلف المدن والقرى والهجر، وما تلك اللفتة الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين لمشايخ القبائل ومعرفي القرى بصرف مخصص شهري لهم اعتباراً من هذا الشهر الكريم إلا خير دليل على الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ لأبناء الوطن عموماً، وتقدير كل من يعمل لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وأضاف: إننا نؤكد في كل موقف ولاءنا وتفانينا لخدمة ديننا ومليكنا ووطننا في أي مكان وفي أي ظرف، داعين الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة، ويرد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم تحت راية التوحيد وينصرهم على عدوهم.

يُشار إلى أن قبيلتي بني حرير، وبني عدوان، تضمان ثلاثين قرية، ولكل قرية معرف من أبنائها، ويعتبر موقع القبيلتين الواجهة الشمالية لمنطقة الباحة، وقد اختيرت قممها العالية مقراً للواء الجبلي بشمرخ لقواتنا المسلحة.

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الشيخ السبيحي يشيد بالتوجيهات الملكية بصرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القرى
سبق

أشاد الشيخ سعيد بن جمعان بن راشد السبيحي، شيخ قبيلتي بني حرير وبني عدوان بالتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بصرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القرى بواقع 10 آلاف ريال لشيخ الشمل، و7 آلاف ريال لشيخ القبيلة، و4 آلاف ريال للمعرف.

وفي التفاصيل قال الشيخ السبيحي: إن تلك المكرمات السخية جاءت تكريماً لدورهم الذي ظلوا يمارسونه إيماناً منهم بأهمية خدمة وطنهم ومواطنيه، وحكومتنا الرشيدة، وكان لهم دورٌ بارز في التنسيق مع الجهات المعنية الأمنية وغيرها لخدمة القرى ومواطنيها، والمساهمة أيضاً في تسوية الخلافات الشخصية بين أبناء القبيلة عموماً، وهذا الدور المهم والبارز جعل منهم جنوداً مجندة في كل وقت للقيام بالدور المطلوب منهم لكي ينعم المجتمع بنعمة الأمن والأمان، وتبادل الاحترام والتقدير بين الجميع، وجعل من ذلك الجميع إخوة متحابين.

وأعرب الشيخ السبيحي عن عميق شكره وتقديره باسمه ونيابةً عن معرفي قرى بني حرير وبني عدوان وأبناء القبيلتين عموماً لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده، وحكومتنا الرشيدة، ولسمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لما تبذله القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية لمواطنيها في مختلف المدن والقرى والهجر، وما تلك اللفتة الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين لمشايخ القبائل ومعرفي القرى بصرف مخصص شهري لهم اعتباراً من هذا الشهر الكريم إلا خير دليل على الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ لأبناء الوطن عموماً، وتقدير كل من يعمل لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وأضاف: إننا نؤكد في كل موقف ولاءنا وتفانينا لخدمة ديننا ومليكنا ووطننا في أي مكان وفي أي ظرف، داعين الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة، ويرد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم تحت راية التوحيد وينصرهم على عدوهم.

يُشار إلى أن قبيلتي بني حرير، وبني عدوان، تضمان ثلاثين قرية، ولكل قرية معرف من أبنائها، ويعتبر موقع القبيلتين الواجهة الشمالية لمنطقة الباحة، وقد اختيرت قممها العالية مقراً للواء الجبلي بشمرخ لقواتنا المسلحة.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
10:31 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
02:21 AM

الشيخ السبيحي يشيد بالتوجيهات الملكية بصرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القرى

قال إننا نفتخر بخدمة القيادة.. وكرمهم ينبوع لا ينضب لكل فئات المجتمع

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فهد العتيبي - الرياض
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4,929

أشاد الشيخ سعيد بن جمعان بن راشد السبيحي، شيخ قبيلتي بني حرير وبني عدوان بالتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بصرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القرى بواقع 10 آلاف ريال لشيخ الشمل، و7 آلاف ريال لشيخ القبيلة، و4 آلاف ريال للمعرف.

وفي التفاصيل قال الشيخ السبيحي: إن تلك المكرمات السخية جاءت تكريماً لدورهم الذي ظلوا يمارسونه إيماناً منهم بأهمية خدمة وطنهم ومواطنيه، وحكومتنا الرشيدة، وكان لهم دورٌ بارز في التنسيق مع الجهات المعنية الأمنية وغيرها لخدمة القرى ومواطنيها، والمساهمة أيضاً في تسوية الخلافات الشخصية بين أبناء القبيلة عموماً، وهذا الدور المهم والبارز جعل منهم جنوداً مجندة في كل وقت للقيام بالدور المطلوب منهم لكي ينعم المجتمع بنعمة الأمن والأمان، وتبادل الاحترام والتقدير بين الجميع، وجعل من ذلك الجميع إخوة متحابين.

وأعرب الشيخ السبيحي عن عميق شكره وتقديره باسمه ونيابةً عن معرفي قرى بني حرير وبني عدوان وأبناء القبيلتين عموماً لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده، وحكومتنا الرشيدة، ولسمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لما تبذله القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية لمواطنيها في مختلف المدن والقرى والهجر، وما تلك اللفتة الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين لمشايخ القبائل ومعرفي القرى بصرف مخصص شهري لهم اعتباراً من هذا الشهر الكريم إلا خير دليل على الرعاية الكريمة والاهتمام البالغ لأبناء الوطن عموماً، وتقدير كل من يعمل لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وأضاف: إننا نؤكد في كل موقف ولاءنا وتفانينا لخدمة ديننا ومليكنا ووطننا في أي مكان وفي أي ظرف، داعين الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة، ويرد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم تحت راية التوحيد وينصرهم على عدوهم.

يُشار إلى أن قبيلتي بني حرير، وبني عدوان، تضمان ثلاثين قرية، ولكل قرية معرف من أبنائها، ويعتبر موقع القبيلتين الواجهة الشمالية لمنطقة الباحة، وقد اختيرت قممها العالية مقراً للواء الجبلي بشمرخ لقواتنا المسلحة.

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