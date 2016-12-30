النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشيخ الشثري يحاضر في لندن عن "الأخلاق وحب الخير للناس"

بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي

 استقبل المركز الثقافي الإسلامي في لندن الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
وقد ألقى الشيخ الشثري خطبة الجمعة، وأَمَّ المصلين الذين بلغ عددهم نحو 3000 مُصَلٍّ. وتناول في الخطبة مبادئ الأخلاق وإخلاص النية لله تعالى حتى في سلوك الرجل مع أسرته وبيته، ودعا إلى إبراز قيمة الحب في الله تعالى، ومحبة الله باتباع كتابه، وحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته، وحب صحابته الكرام أجمعين، ومحبة جميع المسلمين، وحب الخير للناس أجمعين في كل زمان ومكان، وأن إخلاص المرء في هذه المشاعر يثيبه الله تعالى عليه.
 
وقد قام الشيخ سعد الشثري بزيارة بريطانيا بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي، ومن مسجد جرين لين في المؤتمر السنوي لجمعية أهل الحديث في مدينة برمنغهام، ثم شارك في اجتماع جمعية علماء بريطانيا في برمنغهام.
 
 وبدأ الشيخ الشثري بعد ذلك دورة شرعية علمية في المركز الثقافي الإسلامي في لندن، استغرقت ثلاثة أيام، كان يومها الأول عن أصول الفقه، والثاني عن القواعد الفقهية، والثالث عن النظريات الفقهية. وحضر الدورة 130 مشاركًا من المهتمين والدعاة ومسؤولي المراكز والمساجد والمجالس الشرعية، ولقيت اهتمامًا بالغًا.
 
وعقب صلاة الجمعة في المركز التقى الشيخ الشثري الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وعضو مجلس أمناء المركز، وذلك في لقاء ودي، شكر فيه السفير على الاهتمام بأمور المسلمين، والعناية بالمركز في إيصال رسالة الإسلام السمحة للجميع.
 
وقد أعرب الدكتور أحمد الدبيان، المدير للعام للمركز، عن سعادته باستضافة المركز الشيخ سعد الشثري، وسعادة الجميع بحضوره، والاستفادة العلمية التي تحققت من ذلك. كما رفع خالص الدعاء والشكر للمقام الكريم لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ولسمو السفير والجهات المختصة للعناية بدعوة المركز الشيخ سعد، وللرعاية البالغة لمناشطه، والاهتمام بما يفيد المسلمين في هذه البلاد، ويدعو إلى التعايش ونبذ العنف ونشر رسالة الإسلام الصحيحة.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشيخ الشثري يحاضر في لندن عن "الأخلاق وحب الخير للناس"
سبق

 استقبل المركز الثقافي الإسلامي في لندن الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
وقد ألقى الشيخ الشثري خطبة الجمعة، وأَمَّ المصلين الذين بلغ عددهم نحو 3000 مُصَلٍّ. وتناول في الخطبة مبادئ الأخلاق وإخلاص النية لله تعالى حتى في سلوك الرجل مع أسرته وبيته، ودعا إلى إبراز قيمة الحب في الله تعالى، ومحبة الله باتباع كتابه، وحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته، وحب صحابته الكرام أجمعين، ومحبة جميع المسلمين، وحب الخير للناس أجمعين في كل زمان ومكان، وأن إخلاص المرء في هذه المشاعر يثيبه الله تعالى عليه.
 
وقد قام الشيخ سعد الشثري بزيارة بريطانيا بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي، ومن مسجد جرين لين في المؤتمر السنوي لجمعية أهل الحديث في مدينة برمنغهام، ثم شارك في اجتماع جمعية علماء بريطانيا في برمنغهام.
 
 وبدأ الشيخ الشثري بعد ذلك دورة شرعية علمية في المركز الثقافي الإسلامي في لندن، استغرقت ثلاثة أيام، كان يومها الأول عن أصول الفقه، والثاني عن القواعد الفقهية، والثالث عن النظريات الفقهية. وحضر الدورة 130 مشاركًا من المهتمين والدعاة ومسؤولي المراكز والمساجد والمجالس الشرعية، ولقيت اهتمامًا بالغًا.
 
وعقب صلاة الجمعة في المركز التقى الشيخ الشثري الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وعضو مجلس أمناء المركز، وذلك في لقاء ودي، شكر فيه السفير على الاهتمام بأمور المسلمين، والعناية بالمركز في إيصال رسالة الإسلام السمحة للجميع.
 
وقد أعرب الدكتور أحمد الدبيان، المدير للعام للمركز، عن سعادته باستضافة المركز الشيخ سعد الشثري، وسعادة الجميع بحضوره، والاستفادة العلمية التي تحققت من ذلك. كما رفع خالص الدعاء والشكر للمقام الكريم لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ولسمو السفير والجهات المختصة للعناية بدعوة المركز الشيخ سعد، وللرعاية البالغة لمناشطه، والاهتمام بما يفيد المسلمين في هذه البلاد، ويدعو إلى التعايش ونبذ العنف ونشر رسالة الإسلام الصحيحة.
 

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
08:43 PM
بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي

الشيخ الشثري يحاضر في لندن عن "الأخلاق وحب الخير للناس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
6,811

 استقبل المركز الثقافي الإسلامي في لندن الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
وقد ألقى الشيخ الشثري خطبة الجمعة، وأَمَّ المصلين الذين بلغ عددهم نحو 3000 مُصَلٍّ. وتناول في الخطبة مبادئ الأخلاق وإخلاص النية لله تعالى حتى في سلوك الرجل مع أسرته وبيته، ودعا إلى إبراز قيمة الحب في الله تعالى، ومحبة الله باتباع كتابه، وحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته، وحب صحابته الكرام أجمعين، ومحبة جميع المسلمين، وحب الخير للناس أجمعين في كل زمان ومكان، وأن إخلاص المرء في هذه المشاعر يثيبه الله تعالى عليه.
 
وقد قام الشيخ سعد الشثري بزيارة بريطانيا بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي، ومن مسجد جرين لين في المؤتمر السنوي لجمعية أهل الحديث في مدينة برمنغهام، ثم شارك في اجتماع جمعية علماء بريطانيا في برمنغهام.
 
 وبدأ الشيخ الشثري بعد ذلك دورة شرعية علمية في المركز الثقافي الإسلامي في لندن، استغرقت ثلاثة أيام، كان يومها الأول عن أصول الفقه، والثاني عن القواعد الفقهية، والثالث عن النظريات الفقهية. وحضر الدورة 130 مشاركًا من المهتمين والدعاة ومسؤولي المراكز والمساجد والمجالس الشرعية، ولقيت اهتمامًا بالغًا.
 
وعقب صلاة الجمعة في المركز التقى الشيخ الشثري الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وعضو مجلس أمناء المركز، وذلك في لقاء ودي، شكر فيه السفير على الاهتمام بأمور المسلمين، والعناية بالمركز في إيصال رسالة الإسلام السمحة للجميع.
 
وقد أعرب الدكتور أحمد الدبيان، المدير للعام للمركز، عن سعادته باستضافة المركز الشيخ سعد الشثري، وسعادة الجميع بحضوره، والاستفادة العلمية التي تحققت من ذلك. كما رفع خالص الدعاء والشكر للمقام الكريم لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ولسمو السفير والجهات المختصة للعناية بدعوة المركز الشيخ سعد، وللرعاية البالغة لمناشطه، والاهتمام بما يفيد المسلمين في هذه البلاد، ويدعو إلى التعايش ونبذ العنف ونشر رسالة الإسلام الصحيحة.
 

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,459
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,414
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,478
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,425

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة