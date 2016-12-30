الشيخ الشثري يحاضر في لندن عن "الأخلاق وحب الخير للناس"

بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي

استقبل المركز الثقافي الإسلامي في لندن الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

وقد ألقى الشيخ الشثري خطبة الجمعة، وأَمَّ المصلين الذين بلغ عددهم نحو 3000 مُصَلٍّ. وتناول في الخطبة مبادئ الأخلاق وإخلاص النية لله تعالى حتى في سلوك الرجل مع أسرته وبيته، ودعا إلى إبراز قيمة الحب في الله تعالى، ومحبة الله باتباع كتابه، وحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته، وحب صحابته الكرام أجمعين، ومحبة جميع المسلمين، وحب الخير للناس أجمعين في كل زمان ومكان، وأن إخلاص المرء في هذه المشاعر يثيبه الله تعالى عليه.



وقد قام الشيخ سعد الشثري بزيارة بريطانيا بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي، ومن مسجد جرين لين في المؤتمر السنوي لجمعية أهل الحديث في مدينة برمنغهام، ثم شارك في اجتماع جمعية علماء بريطانيا في برمنغهام.



وبدأ الشيخ الشثري بعد ذلك دورة شرعية علمية في المركز الثقافي الإسلامي في لندن، استغرقت ثلاثة أيام، كان يومها الأول عن أصول الفقه، والثاني عن القواعد الفقهية، والثالث عن النظريات الفقهية. وحضر الدورة 130 مشاركًا من المهتمين والدعاة ومسؤولي المراكز والمساجد والمجالس الشرعية، ولقيت اهتمامًا بالغًا.



وعقب صلاة الجمعة في المركز التقى الشيخ الشثري الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وعضو مجلس أمناء المركز، وذلك في لقاء ودي، شكر فيه السفير على الاهتمام بأمور المسلمين، والعناية بالمركز في إيصال رسالة الإسلام السمحة للجميع.



وقد أعرب الدكتور أحمد الدبيان، المدير للعام للمركز، عن سعادته باستضافة المركز الشيخ سعد الشثري، وسعادة الجميع بحضوره، والاستفادة العلمية التي تحققت من ذلك. كما رفع خالص الدعاء والشكر للمقام الكريم لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ولسمو السفير والجهات المختصة للعناية بدعوة المركز الشيخ سعد، وللرعاية البالغة لمناشطه، والاهتمام بما يفيد المسلمين في هذه البلاد، ويدعو إلى التعايش ونبذ العنف ونشر رسالة الإسلام الصحيحة.

