الشيخ العودة يبدأ في استقبال العزاء اليوم

في مكتبه بحي الفلاح

يبدأ الشيخ سلمان العودة عصر اليوم الجمعة في استقبال المعزين في وفاة زوجته أم البراء وابنه هشام اللذين انتقلا لرحمة الله تعالى بعد تعرضهما لحادث مروري، حيث تمت الصلاة عليهما ودفنهما أمس.

ويستقبل الشيخ العودة العزاء في مكتبه بحي الفلاح بالرياض من صلاة العصر حتى بعد صلاة العشاء.