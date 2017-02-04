"الصادرات السعودية" تختتم مشاركتها بـ"عرب هيلث" دبي

جناح المملكة حظي بإقبال مميز من الزوار والمسؤولين

اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" مشاركتها بمعرض "عرب هيلث 2017 م" والذي أُقيم في دبي خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2017، وذلك بتنظيم الجناح الوطني السعودي وبمشاركة 12 شركة سعودية وسط مشاركة أكثر من 38 جناحًا وطنيًا و 4400 شركة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الرعاية الصحية.

وحظي الجناح السعودي بإقبال مميز من الزوار والمسؤولين كان في مقدمتهم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والسفير السعودي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بن عبدالرحمـن البـشر والقنصل العام بدبي عماد بن عدنان مدني، ونائب القنصل الدكتور نايف بن داوود الرشيد، حيث أشادوا بالمشاركة والتنظيم المميز لـ "الصادرات السعودية " في المعارض والفعاليات الدولية.

يُذكر أن معرض "عرب هيلث دبي" يعد ثاني أكبر معرض بالعالم والشرق الأوسط في مجال الرعاية الصحية والمنتجات والخدمات الطبية، حيث يعرض سنويًا أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية من ابتكارات وأحدث التجهيزات والخدمات، ويشارك بالمعرض أكثر من ۱٦٣ دولة، وسط حضور أكثر من ۱٣۰ ألف زائر.

وأشاد أمين عام الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي بالزيارة غير المستغربة لوزير الصحة الدكتور الربيعة ، والسفير والقنصل العام ونائبه بدبي لجناح المملكة بمعرض العرب هيلث 2017م فزيارتهم لها الأثر الإيجابي لتشجيع المنشآت الوطنية للمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها "الصادرات السعودية" لعملائها من خلال توفير منصات ملائمة لعرض منتجاتهم وتسويقها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال مع عملاء مهتمين بالمنتجات السعودية.

وأفاد "السلمي" بأن "الصادرات السعودية" تتطلع إلى أن تضيف جهودها ونشاطاتها قيمة مضافة لعملائها، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى نمو أعمال عملائها بشكل خاص، وذلك عبر تحفيز وتمكين العملاء من تنمية أعمالهم في الأسواق الدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال مشاركة عملائها بحضور ورش العمل التدريبية والمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة والوفود التجارية السعودية في العديد من القطاعات.

ودعا أمين عام "الصادرات السعودية" جميع المنشآت الوطنية الاستفادة من خدمات الهيئة وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.saudiexports.sa والتسجيل واختيار الخدمة التي يرغبون بها إلكترونيً