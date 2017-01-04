الصالون الأدبي بالقريات يعقد جلسته الثانية

بدأ بتجديد مدير التعليم البيعة لخادم الحرمين الشريفين

عقد الصالون الأدبي بالقريات جلسته الثانية مساء أمس بحضور مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي، وعميد كلية الآداب بجامعة الجوف، الدكتور سعيد الغامدي، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتور فايز الفايز، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الجوف، الدكتور راضي ناصر الرويلي، وعدد من المثقفين والأدباء والإعلاميين.



واستهل "الثبيتي" الجلسة بالشكر لله وتجديد البيعة والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، مقدماً الشكر لكل الذين لبوا الدعوة في الحضور والمشاركة وإثراء المعرفة.



وتداخل عدد من الحضور بالمشاركات المتنوعة بين الشعر والنقد والأدب كان من بينها مداخلة للدكتور راضي الرويلي، والدكتور سالم البلعاسي، وسند محيسن، و طارق الجهني، وعدد من منسوبي جامعة الجوف .



وأبدع رئيس الصالون الأدبي، حامد مناور، وعضوه مفلح البلوي، وبقية الأعضاء في الإعداد والتجهيز لإقامة هذا اللقاء الثاني قبل أن يختتم اللقاء الذي جاء ممتعاً وقصيراً في وقته رغم امتداده لأكثر من الوقت المحدد.