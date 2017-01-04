النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

الصالون الأدبي بالقريات يعقد جلسته الثانية

بدأ بتجديد مدير التعليم البيعة لخادم الحرمين الشريفين

عقد الصالون الأدبي بالقريات جلسته الثانية مساء أمس بحضور مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي، وعميد كلية الآداب بجامعة الجوف، الدكتور سعيد الغامدي، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتور فايز الفايز، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الجوف، الدكتور راضي ناصر الرويلي، وعدد من المثقفين والأدباء والإعلاميين.


واستهل "الثبيتي" الجلسة بالشكر لله وتجديد البيعة والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، مقدماً الشكر لكل الذين لبوا الدعوة في الحضور والمشاركة وإثراء المعرفة.


وتداخل عدد من الحضور بالمشاركات المتنوعة بين الشعر والنقد والأدب كان من بينها مداخلة للدكتور راضي الرويلي، والدكتور سالم البلعاسي، وسند محيسن، و طارق الجهني، وعدد من منسوبي جامعة الجوف .


وأبدع رئيس الصالون الأدبي، حامد مناور، وعضوه مفلح البلوي، وبقية الأعضاء في الإعداد والتجهيز لإقامة هذا اللقاء الثاني قبل أن يختتم اللقاء الذي جاء ممتعاً وقصيراً في وقته رغم امتداده لأكثر من الوقت المحدد.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
الصالون الأدبي بالقريات يعقد جلسته الثانية
سبق

عقد الصالون الأدبي بالقريات جلسته الثانية مساء أمس بحضور مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي، وعميد كلية الآداب بجامعة الجوف، الدكتور سعيد الغامدي، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتور فايز الفايز، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الجوف، الدكتور راضي ناصر الرويلي، وعدد من المثقفين والأدباء والإعلاميين.


واستهل "الثبيتي" الجلسة بالشكر لله وتجديد البيعة والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، مقدماً الشكر لكل الذين لبوا الدعوة في الحضور والمشاركة وإثراء المعرفة.


وتداخل عدد من الحضور بالمشاركات المتنوعة بين الشعر والنقد والأدب كان من بينها مداخلة للدكتور راضي الرويلي، والدكتور سالم البلعاسي، وسند محيسن، و طارق الجهني، وعدد من منسوبي جامعة الجوف .


وأبدع رئيس الصالون الأدبي، حامد مناور، وعضوه مفلح البلوي، وبقية الأعضاء في الإعداد والتجهيز لإقامة هذا اللقاء الثاني قبل أن يختتم اللقاء الذي جاء ممتعاً وقصيراً في وقته رغم امتداده لأكثر من الوقت المحدد.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
04:13 PM
بدأ بتجديد مدير التعليم البيعة لخادم الحرمين الشريفين

الصالون الأدبي بالقريات يعقد جلسته الثانية

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
0
643

عقد الصالون الأدبي بالقريات جلسته الثانية مساء أمس بحضور مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي، وعميد كلية الآداب بجامعة الجوف، الدكتور سعيد الغامدي، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتور فايز الفايز، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الجوف، الدكتور راضي ناصر الرويلي، وعدد من المثقفين والأدباء والإعلاميين.


واستهل "الثبيتي" الجلسة بالشكر لله وتجديد البيعة والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، مقدماً الشكر لكل الذين لبوا الدعوة في الحضور والمشاركة وإثراء المعرفة.


وتداخل عدد من الحضور بالمشاركات المتنوعة بين الشعر والنقد والأدب كان من بينها مداخلة للدكتور راضي الرويلي، والدكتور سالم البلعاسي، وسند محيسن، و طارق الجهني، وعدد من منسوبي جامعة الجوف .


وأبدع رئيس الصالون الأدبي، حامد مناور، وعضوه مفلح البلوي، وبقية الأعضاء في الإعداد والتجهيز لإقامة هذا اللقاء الثاني قبل أن يختتم اللقاء الذي جاء ممتعاً وقصيراً في وقته رغم امتداده لأكثر من الوقت المحدد.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,254
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,248

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة