الصحافة الإيرانية تصف إدارة روحاني بـ "المخيبة للآمال"

غياب المرأة في تشكيل الحكومة يثير الجدل

وصفت صحافة إيران الصادرة اليوم إدارة الرئيس روحاني بـ "المخيبة للآمال" وسط حالة من الجدل بعد إعلان روحانى تشكيل حكومته الجديدة وفق ما أورته اليوم السابع.

وأكدت صحف طهران أن قائمة المرشحين لتولى الحقائب في حكومة روحانى الجديدة لم تصب المحللين السياسيين في الداخل بالصدمة والمفاجأة، لأنه منذ فترة ظهرت دلائل تشير إلى أن روحانى لن يقدم حكومة تتناسب مع حجم مطالبات الشعب وشعاراته الانتخابية.

يأتي هذا وسط تصاعد حدة النقاش داخل المجتمع الإيراني حول غياب العنصر النسائي في حكومة الرئيس المنتخب لولاية ثانية حسن روحانى، الذي منح المرأة كثيرا من الوعود خلال فترة الانتخابات، ولكن يبدو أنه تراجع عنها بعد الفوز.