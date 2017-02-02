"الصحة": إصابة خمسيني "بكورونا" في حفر الباطن

أكدت عدم وقوع وفيات أو تماثل مرضى للشفاء

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في حفر الباطن، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الوزارة: "الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 57 عاماً وهو من الحالات الأولية وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في حفر الباطن ومازالت حالته حرجة".