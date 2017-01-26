"الصحة": إصابة مواطن بـ "كورونا" في تربة

أكدت عدم وقوع وفيات أو تماثل مرضى للشفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لمواطن يبلغ من العمر 59 عاماً، وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة مع الإبل.

وقالت "الصحة": "المصاب ظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكوميا في تربة ومازالت حالته حرجة".

وأكدت الوزارة عدم وقوع أي حالات وفاة أو مرضى تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.