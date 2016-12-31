"الصحة": إصابة مواطن بفيروس "كورونا" في الخرمة

من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخرمة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء من الحالات المصابة في الرياض، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت "الوزارة" : الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 49 عاماً وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل، وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في الخرمة ومازالت حالته مستقرة.

