"الصحة": إصابة مواطن بفيروس "كورونا" في الخرمة
من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخرمة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء من الحالات المصابة في الرياض، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة" : الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 49 عاماً وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل، وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في الخرمة ومازالت حالته مستقرة.
"الصحة": إصابة مواطن بفيروس "كورونا" في الخرمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-31
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخرمة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء من الحالات المصابة في الرياض، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة" : الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 49 عاماً وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل، وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في الخرمة ومازالت حالته مستقرة.
31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
06:52 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
07:54 AM
من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل
"الصحة": إصابة مواطن بفيروس "كورونا" في الخرمة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخرمة، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء من الحالات المصابة في الرياض، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة" : الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 49 عاماً وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة للإبل، وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في الخرمة ومازالت حالته مستقرة.