"الصحة": إصابة مواطن بفيروس "كورونا" في الرياض
عدم وقوع أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الرياض، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة": الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 44 عاماً وهو من الحالات الأولية وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكوميا في الرياض ومازالت حالته مستقرة.
"الصحة": إصابة مواطن بفيروس "كورونا" في الرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-26
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الرياض، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة": الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 44 عاماً وهو من الحالات الأولية وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكوميا في الرياض ومازالت حالته مستقرة.
26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
04:34 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
05:53 PM
عدم وقوع أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
"الصحة": إصابة مواطن بفيروس "كورونا" في الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الرياض، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة": الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 44 عاماً وهو من الحالات الأولية وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكوميا في الرياض ومازالت حالته مستقرة.