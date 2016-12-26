"الصحة": إصابة مواطن بفيروس "كورونا" في الرياض

عدم وقوع أي حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الرياض، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت "الوزارة": الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 44 عاماً وهو من الحالات الأولية وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكوميا في الرياض ومازالت حالته مستقرة.