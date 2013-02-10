"الصحة": إصابة وافد بفيروس "كورونا" وحالته حرجة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-09
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة" : إن المصاب وافد يبلغ من العمر 60 عاماً وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة مع الإبل.
وأضافت "الوزارة" ظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في مكة المكرمة وما زالت حالته حرجة.
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
08:52 PM
عمره 60 عاماً وأُدخل مستشفى حكومياً بمكة
"الصحة": إصابة وافد بفيروس "كورونا" وحالته حرجة
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقالت "الوزارة" : إن المصاب وافد يبلغ من العمر 60 عاماً وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة مع الإبل.
وأضافت "الوزارة" ظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في مكة المكرمة وما زالت حالته حرجة.