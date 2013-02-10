"الصحة": إصابة وافد بفيروس "كورونا" وحالته حرجة

​عمره 60 عاماً وأُدخل مستشفى حكومياً بمكة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مكة المكرمة، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة وعدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت "الوزارة" : إن المصاب وافد يبلغ من العمر 60 عاماً وهو من الحالات الأولية المخالطة مباشرة مع الإبل.

وأضافت "الوزارة" ظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومياً في مكة المكرمة وما زالت حالته حرجة.​​ ​​