"الصحة" تتلقى ٧٦٧ بلاغاً حول مقاصف مدرسية مخالفة

تفاعلٌ كبيرٌ حظيت به دعوة "الصحة" إلى الإبلاغ عن المقاصف المدرسية المخالفة التي تبيع المواد الغذائية والمشروبات الممنوع توريدها وبيعها، وذلك بحسب القائمة المعتمدة من "الصحة"، حيث بلغ إجمالي البلاغات التي تلقاها مركز خدمة 937 منذ بدء العام الدراسي الحالي حتى الآن (٧٦٧) بلاغاً.

تصدرت منطقة الرياض القائمة من حيث عدد البلاغات الواردة، تليها المنطقة الشرقية وجدة، وذلك وفق آلية تتبعها "الصحة" للإبلاغ عبر خدمة 937.

وأوضحت "الصحة" أن عدد البلاغات التي تم إغلاقها بلغ ٦٦٣ بلاغاً ونسبة الإقفال ٨٦.٤٤ %.

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود "الصحة"، بالتعاون مع وزارة التعليم لتفعيل مهام الصحة المدرسية، وبما يُسهم - بإذن الله - في الحفاظ على صحة طلاب المدارس وسلامتهم، وتعزيز مفهوم الغذاء الصحي.