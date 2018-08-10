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"الصحة" تُجهز أسطولاً طبياً ميدانياً لخدمة ضيوف الرحمن

سيارات متكاملة مدعومة بقوة عاملة من الأخصائيين والفنيين

أكدت وزارة الصحة جاهزية الطب الميداني لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، من خلال توفير الخدمات الطبية الميدانية ونقل الحالات المرضية، والتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تحدث -لا سمح الله- في موقع الحدث، وذلك عبر أسطول متكامل لسيارات الإسعاف المختلفة.

وقد تم توفير 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز (سند)؛ للعمل في موسم الحج؛ وذلك لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى السيارات المتوفرة بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

كما سيتم توزيع 100 سيارة إسعاف مجهزة لدعم المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمحاور الرئيسة والطرق السريعة، إضافة إلى 25 سيارة إسعاف مجهزة لدعم الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وأبانت "الصحة" أن سيارات الإسعاف الصغيرة وهي من التجارب الرائدة والمتميزة للصحة خلال مواسم الحج الماضية التي تسعى لتطويرها؛ نظراً للنجاح الملحوظ لها في تقديم الخدمات الطبية الميدانية والعاجلة، حيث تتميز بصغر حجمها وسهولة حركتها، وفاعليتها في نقل الحالات وسرعة الوصول إلى المواقع والمرافق الصحية وممر المشاة من عرفات إلى منى، مروراً بمزدلفة، وأيضاً العلاج الميداني للحالات المرضية التي لا تحتاج إلى خدمات طبية متطورة، بالإضافة إلى سرعة نقل الحالات من المراكز الصحية للمستشفيات.

وسيتم في موسم حج هذا العام تشغيل 100 سيارة إسعاف صغيرة في منطقة المشاعر المقدسة، وقد تم تزويدها بالإحتياجات اللازمة؛ للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها، وتوفير جميع التجهيزات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى أجهزة إنذار وأجهزة اللاسلكي؛ لسهولة الاتصال وسرعـة توجيهها إلى الحالات والمواقع من خلال غرفة قيادة خاصة، كما تم دعمها بالقوى العاملة المطلوبة لتشغيلها من الأخصائيين والفنيين القادرين على التعامل مع الحالات الطارئة والميدانية.

وأضافت "الصحة" أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف الصغيرة على المرافـق الصحية بمناطـق الحج بمـا يتماشى مع حركة تصعيد الحجيج من منى إلى عرفات، وأيضاً يوم النفرة من عرفات إلى منى مروراً بمزدلفة، إضافة إلى المناطق ذات الكثافة العالية وممر المشاة من عرفات لمنى وأماكن استراحات الحجاج بمزدلفة.

وأوضحت أنه سيتم تحديد نطاق خدمة سيارات الإسعاف لكل مركز صحي، وكذلك تطبيق نظام المراقبة والتحكم عن بُعد لسيارات الإسعاف.

من جانب آخر أطلقت "الصحة" عبر حساباتها على مواقع التواصل حملة توعوية #حج_بصحة تتضمن نصائح طبية وإرشادات صحية للراغبين في أداء الحج حول كيفية الوقاية من الإصابة من الأمراض، والمحافظة على السلوكيات الصحية السليمة، والحث على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها في الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُجهز أسطولاً طبياً ميدانياً لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أكدت وزارة الصحة جاهزية الطب الميداني لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، من خلال توفير الخدمات الطبية الميدانية ونقل الحالات المرضية، والتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تحدث -لا سمح الله- في موقع الحدث، وذلك عبر أسطول متكامل لسيارات الإسعاف المختلفة.

وقد تم توفير 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز (سند)؛ للعمل في موسم الحج؛ وذلك لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى السيارات المتوفرة بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

كما سيتم توزيع 100 سيارة إسعاف مجهزة لدعم المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمحاور الرئيسة والطرق السريعة، إضافة إلى 25 سيارة إسعاف مجهزة لدعم الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وأبانت "الصحة" أن سيارات الإسعاف الصغيرة وهي من التجارب الرائدة والمتميزة للصحة خلال مواسم الحج الماضية التي تسعى لتطويرها؛ نظراً للنجاح الملحوظ لها في تقديم الخدمات الطبية الميدانية والعاجلة، حيث تتميز بصغر حجمها وسهولة حركتها، وفاعليتها في نقل الحالات وسرعة الوصول إلى المواقع والمرافق الصحية وممر المشاة من عرفات إلى منى، مروراً بمزدلفة، وأيضاً العلاج الميداني للحالات المرضية التي لا تحتاج إلى خدمات طبية متطورة، بالإضافة إلى سرعة نقل الحالات من المراكز الصحية للمستشفيات.

وسيتم في موسم حج هذا العام تشغيل 100 سيارة إسعاف صغيرة في منطقة المشاعر المقدسة، وقد تم تزويدها بالإحتياجات اللازمة؛ للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها، وتوفير جميع التجهيزات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى أجهزة إنذار وأجهزة اللاسلكي؛ لسهولة الاتصال وسرعـة توجيهها إلى الحالات والمواقع من خلال غرفة قيادة خاصة، كما تم دعمها بالقوى العاملة المطلوبة لتشغيلها من الأخصائيين والفنيين القادرين على التعامل مع الحالات الطارئة والميدانية.

وأضافت "الصحة" أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف الصغيرة على المرافـق الصحية بمناطـق الحج بمـا يتماشى مع حركة تصعيد الحجيج من منى إلى عرفات، وأيضاً يوم النفرة من عرفات إلى منى مروراً بمزدلفة، إضافة إلى المناطق ذات الكثافة العالية وممر المشاة من عرفات لمنى وأماكن استراحات الحجاج بمزدلفة.

وأوضحت أنه سيتم تحديد نطاق خدمة سيارات الإسعاف لكل مركز صحي، وكذلك تطبيق نظام المراقبة والتحكم عن بُعد لسيارات الإسعاف.

من جانب آخر أطلقت "الصحة" عبر حساباتها على مواقع التواصل حملة توعوية #حج_بصحة تتضمن نصائح طبية وإرشادات صحية للراغبين في أداء الحج حول كيفية الوقاية من الإصابة من الأمراض، والمحافظة على السلوكيات الصحية السليمة، والحث على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها في الحج.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
09:46 AM

"الصحة" تُجهز أسطولاً طبياً ميدانياً لخدمة ضيوف الرحمن

سيارات متكاملة مدعومة بقوة عاملة من الأخصائيين والفنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الصحة جاهزية الطب الميداني لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، من خلال توفير الخدمات الطبية الميدانية ونقل الحالات المرضية، والتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تحدث -لا سمح الله- في موقع الحدث، وذلك عبر أسطول متكامل لسيارات الإسعاف المختلفة.

وقد تم توفير 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز (سند)؛ للعمل في موسم الحج؛ وذلك لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى السيارات المتوفرة بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

كما سيتم توزيع 100 سيارة إسعاف مجهزة لدعم المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمحاور الرئيسة والطرق السريعة، إضافة إلى 25 سيارة إسعاف مجهزة لدعم الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وأبانت "الصحة" أن سيارات الإسعاف الصغيرة وهي من التجارب الرائدة والمتميزة للصحة خلال مواسم الحج الماضية التي تسعى لتطويرها؛ نظراً للنجاح الملحوظ لها في تقديم الخدمات الطبية الميدانية والعاجلة، حيث تتميز بصغر حجمها وسهولة حركتها، وفاعليتها في نقل الحالات وسرعة الوصول إلى المواقع والمرافق الصحية وممر المشاة من عرفات إلى منى، مروراً بمزدلفة، وأيضاً العلاج الميداني للحالات المرضية التي لا تحتاج إلى خدمات طبية متطورة، بالإضافة إلى سرعة نقل الحالات من المراكز الصحية للمستشفيات.

وسيتم في موسم حج هذا العام تشغيل 100 سيارة إسعاف صغيرة في منطقة المشاعر المقدسة، وقد تم تزويدها بالإحتياجات اللازمة؛ للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها، وتوفير جميع التجهيزات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى أجهزة إنذار وأجهزة اللاسلكي؛ لسهولة الاتصال وسرعـة توجيهها إلى الحالات والمواقع من خلال غرفة قيادة خاصة، كما تم دعمها بالقوى العاملة المطلوبة لتشغيلها من الأخصائيين والفنيين القادرين على التعامل مع الحالات الطارئة والميدانية.

وأضافت "الصحة" أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف الصغيرة على المرافـق الصحية بمناطـق الحج بمـا يتماشى مع حركة تصعيد الحجيج من منى إلى عرفات، وأيضاً يوم النفرة من عرفات إلى منى مروراً بمزدلفة، إضافة إلى المناطق ذات الكثافة العالية وممر المشاة من عرفات لمنى وأماكن استراحات الحجاج بمزدلفة.

وأوضحت أنه سيتم تحديد نطاق خدمة سيارات الإسعاف لكل مركز صحي، وكذلك تطبيق نظام المراقبة والتحكم عن بُعد لسيارات الإسعاف.

من جانب آخر أطلقت "الصحة" عبر حساباتها على مواقع التواصل حملة توعوية #حج_بصحة تتضمن نصائح طبية وإرشادات صحية للراغبين في أداء الحج حول كيفية الوقاية من الإصابة من الأمراض، والمحافظة على السلوكيات الصحية السليمة، والحث على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها في الحج.

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