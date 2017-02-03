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"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم على هامش مباراة ديربي جدة

١٣٨ متبرعًا لدعم الجنود المرابطين في الحد الجنوبي

نفذت الشؤن الصحية بجدة مساء اليوم الجمعة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع نادي الاتحاد؛ دعمًا لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الزكية للدفاع عن الدين والوطن بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك أثناء مباراة الديربي بين فريقي الاتحاد والأهلي. 

وتأتي هذه الحملة في إطار تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين ومدنيين، واستشعارًا من وزارة الصحة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء، ونشر التوعية وثقافة التبرع بالدم في المجتمع وما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه والمريض المحتاج للدم، إضافة إلى نزع الخوف وعدم الرهبة من آلية التبرع.

وشارك في هذه الحملة "35" من الكوادر الطبية والفنية وكذلك عدد من المتطوعين؛ مساهمة منهم في هذا العمل النبيل وهو أقل ما يقدم لأبطالنا البواسل، وقد لاقت الحملة -ولله الحمد- إقبالًا وتجاوبًا من الجماهير الحاضرة للمباراة، وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم ١٣٨ متبرعًا.

وأعربت صحة جدة عن شكرها لكل من شارك في هذا العمل الإنساني وعلى التعاون والدعم لهذه الحملة، سائلة المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم الطيبة.

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"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم على هامش مباراة ديربي جدة
سبق

نفذت الشؤن الصحية بجدة مساء اليوم الجمعة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع نادي الاتحاد؛ دعمًا لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الزكية للدفاع عن الدين والوطن بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك أثناء مباراة الديربي بين فريقي الاتحاد والأهلي. 

وتأتي هذه الحملة في إطار تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين ومدنيين، واستشعارًا من وزارة الصحة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء، ونشر التوعية وثقافة التبرع بالدم في المجتمع وما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه والمريض المحتاج للدم، إضافة إلى نزع الخوف وعدم الرهبة من آلية التبرع.

وشارك في هذه الحملة "35" من الكوادر الطبية والفنية وكذلك عدد من المتطوعين؛ مساهمة منهم في هذا العمل النبيل وهو أقل ما يقدم لأبطالنا البواسل، وقد لاقت الحملة -ولله الحمد- إقبالًا وتجاوبًا من الجماهير الحاضرة للمباراة، وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم ١٣٨ متبرعًا.

وأعربت صحة جدة عن شكرها لكل من شارك في هذا العمل الإنساني وعلى التعاون والدعم لهذه الحملة، سائلة المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم الطيبة.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
10:00 PM
١٣٨ متبرعًا لدعم الجنود المرابطين في الحد الجنوبي

"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم على هامش مباراة ديربي جدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفذت الشؤن الصحية بجدة مساء اليوم الجمعة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع نادي الاتحاد؛ دعمًا لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الزكية للدفاع عن الدين والوطن بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك أثناء مباراة الديربي بين فريقي الاتحاد والأهلي. 

وتأتي هذه الحملة في إطار تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين ومدنيين، واستشعارًا من وزارة الصحة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء، ونشر التوعية وثقافة التبرع بالدم في المجتمع وما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه والمريض المحتاج للدم، إضافة إلى نزع الخوف وعدم الرهبة من آلية التبرع.

وشارك في هذه الحملة "35" من الكوادر الطبية والفنية وكذلك عدد من المتطوعين؛ مساهمة منهم في هذا العمل النبيل وهو أقل ما يقدم لأبطالنا البواسل، وقد لاقت الحملة -ولله الحمد- إقبالًا وتجاوبًا من الجماهير الحاضرة للمباراة، وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم ١٣٨ متبرعًا.

وأعربت صحة جدة عن شكرها لكل من شارك في هذا العمل الإنساني وعلى التعاون والدعم لهذه الحملة، سائلة المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم الطيبة.

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