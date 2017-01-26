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"الصحة": جراحة ناجحة تُعيد الحركة لمريضة ثلاثينية بأطرافها الأربعة

بعد استئصال ورم ضاغط على الحبل الشوكي بالفقرة الأولى والثانية الرقيبة

بفضل الله، ساهم فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، في استعادة الحركة لسيدة ثلاثينية بأطرافها الأربعة، بعد استئصال ورم ضاغط على الحبل الشوكي بمستوى الفقرة الأولى والثانية الرقيبة.

 

وأوضحت "الصحة" أن المريضة كانت تعاني من آلام بالرقبة قبل نحو عامين، وبعد وصول الحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، تم تشخيصها والتعامل معها بشكل طارئ، وعمل الفحوصات اللازمة لها؛ حيث أظهرت الفحوصات وجود ورم كبير في منطقة ضيقة بمستوى الفقرتين الأولى والثانية الرقيبة، وتسببت بالضغط على الحبل الشوكي؛ مما أدى إلى ضعف في كافة أطرافها الأربعة بشكل تدريجي؛ حتى أوصلها إلى عدم قدرتها على المشي واستخدام يديها بشكل طبيعي.

 

وأبانت "الصحة" أنه تم إجراء عملية جراحية عبر فريق طبي ضم عدداً من الاستشاريين؛ حيث تم استئصال الورم بشكل كامل وبدون أي مضاعفات ولله الحمد، وخلال أقل من أسبوع عادت المريضة إلى منزلها وأسرتها تسير على قدميها، ويجري متابعتها من قِبَل فريق العلاج الطبيعي بالعيادات الخارجية.

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"الصحة": جراحة ناجحة تُعيد الحركة لمريضة ثلاثينية بأطرافها الأربعة
سبق

بفضل الله، ساهم فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، في استعادة الحركة لسيدة ثلاثينية بأطرافها الأربعة، بعد استئصال ورم ضاغط على الحبل الشوكي بمستوى الفقرة الأولى والثانية الرقيبة.

 

وأوضحت "الصحة" أن المريضة كانت تعاني من آلام بالرقبة قبل نحو عامين، وبعد وصول الحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، تم تشخيصها والتعامل معها بشكل طارئ، وعمل الفحوصات اللازمة لها؛ حيث أظهرت الفحوصات وجود ورم كبير في منطقة ضيقة بمستوى الفقرتين الأولى والثانية الرقيبة، وتسببت بالضغط على الحبل الشوكي؛ مما أدى إلى ضعف في كافة أطرافها الأربعة بشكل تدريجي؛ حتى أوصلها إلى عدم قدرتها على المشي واستخدام يديها بشكل طبيعي.

 

وأبانت "الصحة" أنه تم إجراء عملية جراحية عبر فريق طبي ضم عدداً من الاستشاريين؛ حيث تم استئصال الورم بشكل كامل وبدون أي مضاعفات ولله الحمد، وخلال أقل من أسبوع عادت المريضة إلى منزلها وأسرتها تسير على قدميها، ويجري متابعتها من قِبَل فريق العلاج الطبيعي بالعيادات الخارجية.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
01:50 PM
بعد استئصال ورم ضاغط على الحبل الشوكي بالفقرة الأولى والثانية الرقيبة

"الصحة": جراحة ناجحة تُعيد الحركة لمريضة ثلاثينية بأطرافها الأربعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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بفضل الله، ساهم فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، في استعادة الحركة لسيدة ثلاثينية بأطرافها الأربعة، بعد استئصال ورم ضاغط على الحبل الشوكي بمستوى الفقرة الأولى والثانية الرقيبة.

 

وأوضحت "الصحة" أن المريضة كانت تعاني من آلام بالرقبة قبل نحو عامين، وبعد وصول الحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، تم تشخيصها والتعامل معها بشكل طارئ، وعمل الفحوصات اللازمة لها؛ حيث أظهرت الفحوصات وجود ورم كبير في منطقة ضيقة بمستوى الفقرتين الأولى والثانية الرقيبة، وتسببت بالضغط على الحبل الشوكي؛ مما أدى إلى ضعف في كافة أطرافها الأربعة بشكل تدريجي؛ حتى أوصلها إلى عدم قدرتها على المشي واستخدام يديها بشكل طبيعي.

 

وأبانت "الصحة" أنه تم إجراء عملية جراحية عبر فريق طبي ضم عدداً من الاستشاريين؛ حيث تم استئصال الورم بشكل كامل وبدون أي مضاعفات ولله الحمد، وخلال أقل من أسبوع عادت المريضة إلى منزلها وأسرتها تسير على قدميها، ويجري متابعتها من قِبَل فريق العلاج الطبيعي بالعيادات الخارجية.

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