"الصحة": لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج

قدمت خدماتها لـ"٤٤٣٩٠٣" حجاج من ٤٨ دولة حتى الآن

أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج والوضع الصحي مطمئن.

وقالت الصحة: إنها تُركز في مقدم أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

وأضافت أنها اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.

وأوضحت أن عدد القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدّمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية من ١ ذي القعدة حتى الآن بلغ "٤٤٣٩٠٣" حجاج من ٤٨ دولة، فيما بلغت النسب العامة لإلزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه "٨٦ ٪‏" للحمى الشوكية و"١٠٠ ٪" للحمى الصفراء وشلل الأطفال.

وأضافت الصحة أنها تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة والمراكز الصحية بالحرم المكي الشريف.

وأبانت أن إجمالي عدد المراجعين من الحجاج لأقسام الطوارئ بمستشفيات العاصمة المقدسة بلغ "١٠٠٤" حجاج، فيما راجع العيادات الخارجية "٢٤٩" حاجًّا، وبلغ عدد المنومين "٩٠" حاجًّا، كما تم إجراء "٨" عمليات جراحية، وعدد "٢" منظارين، إضافة إلى إجراء ٧٣ غسيل دم حتى الآن.