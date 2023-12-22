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"الصحة" لـ"سبق": لم يتم إلغاء الصيدليات من المستشفيات الحكومية

قال: ما يحدث هو تجربة محدودة في مركز بالرياض فقط

أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصحة مشعل الربيعان لـ"سبق" عدم صحة الأنباء المتداولة عن توجه الوزارة لوضع موظفي الصيدليات أمام خيارين: إما العمل في الشركات أو التقاعد، موضحاً أن ما تم التحدث عنه غير صحيح إطلاقاً.
 
وقال إنه لم يتم إلغاء الصيدليات في المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن كل ما تقوم به الوزارة حالياً هو عبارة عن تجربة محدودة في أحد المراكز الأولية بالرياض فقط.
 
من جهة أخرى، نفى مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مازن الروقي، عبر صفحته على "تويتر"، ما ورد في أحد التقارير عن التوجه للاستغناء عن شهادة الصيدلي، وقال: "نحن بحاجة إلى مضاعفة الصيدلانيين والصيدلانيات مقارنة بالتخصصات الأخرى وليس تقليصها".
 
وكانت أنباء تم تداولها اليوم عن توجه وزارة الصحة لإلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في منشآتها الصحية، مع إعطاء الموظفين خيار النقل إلى الشركات أو التقاعد، حيث بادر موظفو الصيدليات إلى إطلاق وسم على "تويتر" تحت مسمى "تدمير مهنة الصيدلة بالسعودية"، عبروا من خلاله عن بالغ سخطهم للقرار، والذي وصفوه بالتعسفي والمجحف في حقهم كموظفين حكوميين، مطالبين "الصحة" بالرجوع عنه، مشيرين إلى أنه سيقتل مهنة الصيدلة، أهم خطوط العلاج في المستشفيات.
 
 

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"الصحة" لـ"سبق": لم يتم إلغاء الصيدليات من المستشفيات الحكومية
سبق

أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصحة مشعل الربيعان لـ"سبق" عدم صحة الأنباء المتداولة عن توجه الوزارة لوضع موظفي الصيدليات أمام خيارين: إما العمل في الشركات أو التقاعد، موضحاً أن ما تم التحدث عنه غير صحيح إطلاقاً.
 
وقال إنه لم يتم إلغاء الصيدليات في المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن كل ما تقوم به الوزارة حالياً هو عبارة عن تجربة محدودة في أحد المراكز الأولية بالرياض فقط.
 
من جهة أخرى، نفى مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مازن الروقي، عبر صفحته على "تويتر"، ما ورد في أحد التقارير عن التوجه للاستغناء عن شهادة الصيدلي، وقال: "نحن بحاجة إلى مضاعفة الصيدلانيين والصيدلانيات مقارنة بالتخصصات الأخرى وليس تقليصها".
 
وكانت أنباء تم تداولها اليوم عن توجه وزارة الصحة لإلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في منشآتها الصحية، مع إعطاء الموظفين خيار النقل إلى الشركات أو التقاعد، حيث بادر موظفو الصيدليات إلى إطلاق وسم على "تويتر" تحت مسمى "تدمير مهنة الصيدلة بالسعودية"، عبروا من خلاله عن بالغ سخطهم للقرار، والذي وصفوه بالتعسفي والمجحف في حقهم كموظفين حكوميين، مطالبين "الصحة" بالرجوع عنه، مشيرين إلى أنه سيقتل مهنة الصيدلة، أهم خطوط العلاج في المستشفيات.
 
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
11:30 PM
قال: ما يحدث هو تجربة محدودة في مركز بالرياض فقط

"الصحة" لـ"سبق": لم يتم إلغاء الصيدليات من المستشفيات الحكومية

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
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41,444

أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصحة مشعل الربيعان لـ"سبق" عدم صحة الأنباء المتداولة عن توجه الوزارة لوضع موظفي الصيدليات أمام خيارين: إما العمل في الشركات أو التقاعد، موضحاً أن ما تم التحدث عنه غير صحيح إطلاقاً.
 
وقال إنه لم يتم إلغاء الصيدليات في المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن كل ما تقوم به الوزارة حالياً هو عبارة عن تجربة محدودة في أحد المراكز الأولية بالرياض فقط.
 
من جهة أخرى، نفى مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مازن الروقي، عبر صفحته على "تويتر"، ما ورد في أحد التقارير عن التوجه للاستغناء عن شهادة الصيدلي، وقال: "نحن بحاجة إلى مضاعفة الصيدلانيين والصيدلانيات مقارنة بالتخصصات الأخرى وليس تقليصها".
 
وكانت أنباء تم تداولها اليوم عن توجه وزارة الصحة لإلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في منشآتها الصحية، مع إعطاء الموظفين خيار النقل إلى الشركات أو التقاعد، حيث بادر موظفو الصيدليات إلى إطلاق وسم على "تويتر" تحت مسمى "تدمير مهنة الصيدلة بالسعودية"، عبروا من خلاله عن بالغ سخطهم للقرار، والذي وصفوه بالتعسفي والمجحف في حقهم كموظفين حكوميين، مطالبين "الصحة" بالرجوع عنه، مشيرين إلى أنه سيقتل مهنة الصيدلة، أهم خطوط العلاج في المستشفيات.
 
 

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