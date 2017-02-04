"الصحة": لم يثبت طبياً علاقة "أبو الوجيه" بالهواء البارد.. السبب التهاب فيروسي

دعت للحرص على ارتداء الملابس الكافية وتناول الوجبات بانتظام

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تسبب الهواء البارد فيما يعرف بـ"أبو الوجيه"، أو شلل العصب السابع، مشيرة إلى أن ذلك لم يثبت طبياً، مؤكدة أن السبب التهاب فيروسي.



وقالت "الوزارة": "‏انتشر قديماً ما يعرف بـ"أبو الوجيه"، أو شلل العصب السابع، وأنه بسبب الهواء البارد، ولم يثبت طبياً هذه العلاقة، والمسبب هو التهاب فيروسي".



وأضافت: "‏في شدة ‫البرد، احرص على ارتداء ملابس كافية، خصوصاً عند الخروج من المنزل، وتناول الوجبات بانتظام؛ للحفاظ على مستوى الطاقة في الجسم".

