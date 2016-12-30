"الصحة": وفاة مواطنة بـ"كورونا" في نجران وشفاء مواطن بمكة

لم تسجل حالات جديدة على مدى الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" لمواطنة تبلغ من العمر 64 عاماً أُدخلت مستشفى حكومياً في نجران وهي من الحالات المسجلة سابقاً، كما أنها مصابة بأمراض أخرى.



وأوضحت "الوزارة" أن حالة تَماثلت للشفاء من الحالات المصابة بالفيروس بمكة المكرمة؛ مؤكدة عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بمرض "كورونا" على مدى الـ24 ساعة الماضية.

