"الصعايدة" وصلوا "الجنادرية" وسبق تكشف سر الجناح المصري

"نمنم": المشاركة المصرية الأولى بالمعرض ستؤتي ثمارها في الفترة المقبلة

تصوير - عبدالملك سرور: أبدع الصعايدة في ساحة مهرجان الجنادرية الـ31 حين وقفوا بمزاميرهم وجلابيبهم أمام الزوار يتحدّون البرد القارس وعزفوا مقطوعات شعبية أمام السعوديين في أول أيام المهرجان وأبهرت المقطوعات التراثية الزوار وشارك العديد منهم في الزفة الصعيدية والقصائد الشعبية حتى إن "عم أحمد هريدي" من سوهاج في صعيد مصر قال: "إحنا والسعوديين ولاد عم ومش مصدج نفسي إنى أطرب للسعوديين في الرياض نفسها"، والتقط الزوار من الشباب الصور السلفي مع الفرقة الصعيدية المصرية التي افتتحت مشاركة مصر كضيف شرف لأول مرة.

وداخل الجناح المصري الذي يأخذ شكلاً مستطيلاً يدخل الزائر وسط 2500 متر مربع تخصص لضيف الشرف سنويًّا، فتجد جناحًا فيه عملات قديمة وما يسمى بمصلحة سك العملة ويعرض عملة في شكل ريالات من الذهب والفضة عام 1834م إلى الآن ثم جناح خيمة العريش التي تعكس الحياة البدوية المصرية التي هي قريبة الشبه بالحياة البدوية في الجزيرة العربية. وظلت فرقة العريش التراثية تعزف الفنون السيناوية التي جذبت العديد من الزوار ثم جناح الخزف المصري ثم الأرابيسك، وبعده المخطوطات القديمة، ثم جناح شركة مصر للطيران، ثم جناح السياحة المصرية.

أبدعت مجموعة من الفرق الموسيقية المصرية بالتنورة التقليدية، ثم قامت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية بعروض تراثية، كما قامت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بتقديم العديد من الفقرات الفنية.

من جهة أخرى، التقت "سبق" وزير الثقافة المصري "حلمي نمنم" الذي قدم شكره للسعودية قيادةً وشعبًا، وأكد عمق العلاقة بين الشعبين وعلى المستوى الحكومي وأشار "نمنم" إلى أهمية المهرجان الذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ولفت إلى أن المشاركة المصرية الأولى في المعرض ستؤتي ثمارها في الفترة المقبلة لتنعكس على التبادل الثقافي والحضاري العميق للبلدين الشقيقين.

ومن جهة أخرى، أكد "أحمد حمدي" نائب رئيس هيئة السياحة المصرية أن المهرجان كبير وتأثيره ممتد لإجازة الصيف، وأشار "حمدى" إلى أن مصر قد استقبلت في عام 2016 ما يقارب 600 ألف سعودي، وننتظر أن يصلوا إلى مليون سعودي هذا العام بسبب تنوع المنتج السياحي المصري، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على الوجهات السياحية المصرية.

وكشف حمدي لـ"سبق" سر وجود السياحة المصرية في هذا المهرجان وهو استضافة أسرتين يوميًا ودعوتهم لزيارة مصر مجانًا.

طوال أيام المعرض

جماهيريًّا قال عديد من الزوار: إن الجناح المصري بشكل عام جيد، وكنا نتوقع أن يكون أكبر أو فيه فعاليات أكثر. وأشار "عبدالله الإبراهيم" إلى أن الجناح بسيط وجيد، وأعجبني بشكل كبير المخطوطات العربية وقدمها، في حين لفت "محمد الكثيري" موظف بالقطاع الخاص إلى أن الجناح يمثل الفنون المصرية بشكل متنوع وجميل، وأعلم أن الجناح لا يعكس بشكل كبير الحضارة المصرية التي نعرفها ولكن إجمالاً استمتعت بزيارتي فيه.

وقال "فهد الدوسري" يعمل معلمًا: إن الجناح جيد وأعجبني جدًّا الفنون البدوية في مصر، أنا لم أزُر مصر من قبل وسأزورها بعد رؤيتي لهذا الجناح في الصيف أنا وأسرتي.

من جهة أخرى قال "راشد الناصر": إن فنون الأرابيسك المصرية مميزة للغاية وأبهرتني، وقال: إن المهرجان أتاح لي زيارة الجناح المصري المميز.