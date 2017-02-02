الصفر المئوي يهدد 70% من مدن المملكة.. و"سبق" تنفرد بخارطة المناطق الباردة

"المزروعي": نحذّر ساكني البوادي من الموجة على مدار الـ 72 ساعة القادمة

كشفت خرائط الطقس الخاصة بالسوبر كومبيوتر عزيز بجامعة المؤسس، والتي حصلت عليها "سبق" حصرياً، أن الموجة الجوية الباردة تهدد بتسجيل درجات حرارة تنخفض حتى الصفر المئوي في أكثر من 70%‏ من مدن المملكة اليوم وغداً.

وقال مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي ورئيس قسم الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور منصور بن عطية المزروعي لـ"سبق": "درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله فجر الجمعة، حيث تكون ذروة الموجة الباردة، وتشمل مناطق عدة من المملكة، واللون البنفسجي يشير للمناطق التي تلامس درجات حرارتها الصفر المئوي وأقل".

وأضاف: "الموجة لن تتجاوز الـ 72 ساعة، وتبدأ بتأثر المملكة بإذن الله تعالى بموجة جوية قطبية باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ثم يبدأ تأثير هذه الموجة الباردة على الأجزاء الشمالية من المملكة من اليوم الخميس، ومن ثم يمتد التأثير ليشمل معظم أجزاء المملكة خاصة الأجزاء الشمالية والوسطى".

وأفاد "المزروعي" بأنه يتوقّع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل درجات الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي، خاصة على الأجزاء الشمالية والوسطى، وبعض أجزاء المنطقة الشرقية، لتشمل حائل وتبوك وعرعر والجوف والقريات والحدود الشمالية والقصيم وحفر الباطن، بالإضافة إلى العاصمة الرياض.

وأردف: "يُتوقّع بإذن الله تعالى نشاط في الرياح السطحية، والتي قد تسبب إثارة الرمال المثارة على الأجزاء من الوسطى والشرقية من المملكة، وقد يمتد تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة ليشمل لاحقاً أيضاً منطقتي مكة المكرمة (خاصة الأجزاء الشرقية منها)، ومنطقة المدينة المنورة، مما يحدّ من مستوى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المفتوحة".

وتابع: "الانخفاض في درجات الحرارة ناتج عن تأثر المملكة بامتداد المرتفع الجوي شبه المداري والمتمركز على شمال شرق إفريقيا وشرق البحر المتوسط، يصاحبه أخدود هوائي علوي بارد متمركز فوق شمال شرق المملكة، بوضعية تسمح بتدفق الهواء القطبي الشمالي البارد، ليغزو شمال المملكة، ويمتد ليشمل معظم أجزاء المملكة".

وقال مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي: "بالنظر في مخرجات نماذج الطقس العددية، والتي يتم تشغيلها بمركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبد العزيز يُتوقع أن يستمر تأثير الموجة الجوية الباردة حتى يوم السبت، وقد يمتد إلى يوم الأحد، على أن تكون ذروة الحالة بإذن الله تعالى يوم الجمعة".