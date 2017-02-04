الصلاة على "المطيري" شهيد الحد الجنوبي ظهراً بشقراء

تُوفي متأثراً بإصابته ووصل جثمانه مطار الدوادمي فجراً

استُشهد العريف نواف نايف فالج المطيري؛ متأثراً بإصابته في الحد الجنوبي، وهو يدافع عن دينه ووطنه، وسيصل جثمان الفقيد - بإذن الله - فجر اليوم السبت، عن طريق مطار الدوادمي، وسيُصلى عليه بعد صلاة الظهر بجامع المهنا بشقراء.