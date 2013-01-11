"الصندوق الصناعي" يطرح فرصاً استثمارية على المستثمرين

​لتوطين صناعة الإطارات والعدسات ولقاحات التطعيم

عرض صندوق التنمية الصناعية السعودي على المستثمرين في القطاع الصناعي فرصاً صناعية متنوعة تستهدف إنشاء مشاريع صناعية في مجالات مختلفة.

وحدد الصندوق مجموعة من الفرص الاستثمارية الصناعية في مجالات متنوعة من بينها: إطارات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، وصمامات الحديد المطاوع، وأواني المائدة الزجاجية، والعدسات البلاستيكية للنظارات الطبية، إلى جانب الصناعات ذات العلاقة بالقطاع الطبي كمجال الأنسولين البشري، ولقاحات التطعيم البشري.

واستند الصندوق في عرضه للفرص الاستثمارية على أحدث الأرقام والمؤشرات الإحصائية لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تلبي حاجة السوق المحلية، وتسد الفجوة في بعض المنتجات الإستراتيجية، اعتمادا على مستوى الاستهلاك وحجم الطلب المستقبلي.

يذكر أن الصندوق الصناعي يقدم القروض متوسطة وطويلة الأجل لمشاريع القطاع الصناعي الخاص بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة، فضلاً عن دعم مبادرات رجال وشباب الأعمال لتأسيس مشاريع جديدة في مختلف المناطق.



ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفى عن الفرص المطروحة من خلال منصة الفرص الاستثمارية على موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي www.sidf.gov.sa.