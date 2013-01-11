النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصندوق الصناعي" يطرح فرصاً استثمارية على المستثمرين

​لتوطين صناعة الإطارات والعدسات ولقاحات التطعيم

عرض صندوق التنمية الصناعية السعودي على المستثمرين في القطاع الصناعي فرصاً صناعية متنوعة تستهدف إنشاء مشاريع صناعية في مجالات مختلفة.

وحدد الصندوق مجموعة من الفرص الاستثمارية الصناعية في مجالات متنوعة من بينها: إطارات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، وصمامات الحديد المطاوع، وأواني المائدة الزجاجية، والعدسات البلاستيكية للنظارات الطبية، إلى جانب الصناعات ذات العلاقة بالقطاع الطبي كمجال الأنسولين البشري، ولقاحات التطعيم البشري.

واستند الصندوق في عرضه للفرص الاستثمارية على أحدث الأرقام والمؤشرات الإحصائية لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تلبي حاجة السوق المحلية، وتسد الفجوة في بعض المنتجات الإستراتيجية، اعتمادا على مستوى الاستهلاك وحجم الطلب المستقبلي.

يذكر أن الصندوق الصناعي يقدم القروض متوسطة وطويلة الأجل لمشاريع القطاع الصناعي الخاص بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة، فضلاً عن دعم مبادرات رجال وشباب الأعمال لتأسيس مشاريع جديدة في مختلف المناطق.


ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفى عن الفرص المطروحة من خلال منصة الفرص الاستثمارية على موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي www.sidf.gov.sa.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"الصندوق الصناعي" يطرح فرصاً استثمارية على المستثمرين
سبق

عرض صندوق التنمية الصناعية السعودي على المستثمرين في القطاع الصناعي فرصاً صناعية متنوعة تستهدف إنشاء مشاريع صناعية في مجالات مختلفة.

وحدد الصندوق مجموعة من الفرص الاستثمارية الصناعية في مجالات متنوعة من بينها: إطارات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، وصمامات الحديد المطاوع، وأواني المائدة الزجاجية، والعدسات البلاستيكية للنظارات الطبية، إلى جانب الصناعات ذات العلاقة بالقطاع الطبي كمجال الأنسولين البشري، ولقاحات التطعيم البشري.

واستند الصندوق في عرضه للفرص الاستثمارية على أحدث الأرقام والمؤشرات الإحصائية لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تلبي حاجة السوق المحلية، وتسد الفجوة في بعض المنتجات الإستراتيجية، اعتمادا على مستوى الاستهلاك وحجم الطلب المستقبلي.

يذكر أن الصندوق الصناعي يقدم القروض متوسطة وطويلة الأجل لمشاريع القطاع الصناعي الخاص بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة، فضلاً عن دعم مبادرات رجال وشباب الأعمال لتأسيس مشاريع جديدة في مختلف المناطق.


ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفى عن الفرص المطروحة من خلال منصة الفرص الاستثمارية على موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي www.sidf.gov.sa.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
06:54 PM
​لتوطين صناعة الإطارات والعدسات ولقاحات التطعيم

"الصندوق الصناعي" يطرح فرصاً استثمارية على المستثمرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
478

عرض صندوق التنمية الصناعية السعودي على المستثمرين في القطاع الصناعي فرصاً صناعية متنوعة تستهدف إنشاء مشاريع صناعية في مجالات مختلفة.

وحدد الصندوق مجموعة من الفرص الاستثمارية الصناعية في مجالات متنوعة من بينها: إطارات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، وصمامات الحديد المطاوع، وأواني المائدة الزجاجية، والعدسات البلاستيكية للنظارات الطبية، إلى جانب الصناعات ذات العلاقة بالقطاع الطبي كمجال الأنسولين البشري، ولقاحات التطعيم البشري.

واستند الصندوق في عرضه للفرص الاستثمارية على أحدث الأرقام والمؤشرات الإحصائية لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تلبي حاجة السوق المحلية، وتسد الفجوة في بعض المنتجات الإستراتيجية، اعتمادا على مستوى الاستهلاك وحجم الطلب المستقبلي.

يذكر أن الصندوق الصناعي يقدم القروض متوسطة وطويلة الأجل لمشاريع القطاع الصناعي الخاص بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة، فضلاً عن دعم مبادرات رجال وشباب الأعمال لتأسيس مشاريع جديدة في مختلف المناطق.


ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفى عن الفرص المطروحة من خلال منصة الفرص الاستثمارية على موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي www.sidf.gov.sa.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,350
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,237
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,763
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة