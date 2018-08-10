"الصندوق العقاري" يوقّع اتفاقية مع "التقاعد" لحسم أقساط المتقاعدين

وقّع المشرف العام على صندوق التنمية العقارية ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية يتم بموجبها الحسم الشهري لأقساط صندوق التنمية العقارية من المعاش التقاعدي بالمؤسسة؛ وذلك للمتقاعدين المقترضين من الصندوق.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (7/ب/48941)، وتاريخ 26/ 9/ 1425هـ، وتحقيقاً لرغبة الكثيرين من المقترضين المتقاعدين في التسهيل عليهم للوفاء بما عليهم من التزامات مالية للصندوق.