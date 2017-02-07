الصين تعلق تجارة الدواجن الحية خوفاً من إنفلونزا الطيور

فرضت السلطات الصينية بإقليم هونان بوسط البلاد حظراً مؤقتاً على بيع الدواجن الحية في عدة مدن بعد تفشي سلالة فتاكة من فيروس إنفلونزا الطيور وفقاً لما ذكرته اليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



ووفقاً للوكالة فقد قال المركز الإقليمي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في هونان جراء الإصابة بالسلالة (إتش7 إن9) من إنفلونزا الطيور منذ بداية العام وأصيب به 20.

يأتي هذا فيما لا تزال أسواق الدواجن الحية شائعة في البلدات والمدن الأصغر في أنحاء الصين، ورغم هذا فإن معظم المدن الكبرى لم تعد تسمح بالتجارة في الطيور الحية منذ أن أصابت سلالة إنفلونزا الطيور البشر للمرة الأولى في 2013.



يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بالسلالة (إتش7 إن9) في الصين منذ أواخر العام الماضي، وهو ما دفع عدداً من الخبراء إلى التحذير من انتشار المرض بأنحاء البلاد.

