النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تعلق تجارة الدواجن الحية خوفاً من إنفلونزا الطيور

 فرضت السلطات الصينية بإقليم هونان بوسط البلاد حظراً مؤقتاً على بيع الدواجن الحية في عدة مدن بعد تفشي سلالة فتاكة من فيروس إنفلونزا الطيور وفقاً لما ذكرته اليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).


ووفقاً للوكالة فقد قال المركز الإقليمي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في هونان جراء الإصابة بالسلالة (إتش7 إن9) من إنفلونزا الطيور منذ بداية العام وأصيب به 20.

يأتي هذا فيما لا تزال أسواق الدواجن الحية شائعة في البلدات والمدن الأصغر في أنحاء الصين، ورغم هذا فإن معظم المدن الكبرى لم تعد تسمح بالتجارة في الطيور الحية منذ أن أصابت سلالة إنفلونزا الطيور البشر للمرة الأولى في 2013.


يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بالسلالة (إتش7 إن9) في الصين منذ أواخر العام الماضي، وهو ما دفع عدداً من الخبراء إلى التحذير من انتشار المرض بأنحاء البلاد.
 

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تعلق تجارة الدواجن الحية خوفاً من إنفلونزا الطيور
سبق

 فرضت السلطات الصينية بإقليم هونان بوسط البلاد حظراً مؤقتاً على بيع الدواجن الحية في عدة مدن بعد تفشي سلالة فتاكة من فيروس إنفلونزا الطيور وفقاً لما ذكرته اليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).


ووفقاً للوكالة فقد قال المركز الإقليمي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في هونان جراء الإصابة بالسلالة (إتش7 إن9) من إنفلونزا الطيور منذ بداية العام وأصيب به 20.

يأتي هذا فيما لا تزال أسواق الدواجن الحية شائعة في البلدات والمدن الأصغر في أنحاء الصين، ورغم هذا فإن معظم المدن الكبرى لم تعد تسمح بالتجارة في الطيور الحية منذ أن أصابت سلالة إنفلونزا الطيور البشر للمرة الأولى في 2013.


يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بالسلالة (إتش7 إن9) في الصين منذ أواخر العام الماضي، وهو ما دفع عدداً من الخبراء إلى التحذير من انتشار المرض بأنحاء البلاد.
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
08:29 PM

الصين تعلق تجارة الدواجن الحية خوفاً من إنفلونزا الطيور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
838

 فرضت السلطات الصينية بإقليم هونان بوسط البلاد حظراً مؤقتاً على بيع الدواجن الحية في عدة مدن بعد تفشي سلالة فتاكة من فيروس إنفلونزا الطيور وفقاً لما ذكرته اليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).


ووفقاً للوكالة فقد قال المركز الإقليمي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في هونان جراء الإصابة بالسلالة (إتش7 إن9) من إنفلونزا الطيور منذ بداية العام وأصيب به 20.

يأتي هذا فيما لا تزال أسواق الدواجن الحية شائعة في البلدات والمدن الأصغر في أنحاء الصين، ورغم هذا فإن معظم المدن الكبرى لم تعد تسمح بالتجارة في الطيور الحية منذ أن أصابت سلالة إنفلونزا الطيور البشر للمرة الأولى في 2013.


يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بالسلالة (إتش7 إن9) في الصين منذ أواخر العام الماضي، وهو ما دفع عدداً من الخبراء إلى التحذير من انتشار المرض بأنحاء البلاد.
 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,864
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,147
3000

3000

01 فبراير
2,686
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,551

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة