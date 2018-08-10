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"الضويلع" و"الأعمى" يشيدان بدور جمعية هدية الحاج والمعتمر

أشاد نائب وزير الصحة، الدكتور حمد الضويلع، ووكيل الوزارة للشؤون العلاجية، الدكتور طريف الأعمى، بالجهود والمبادرات التي أطلقتها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية من أجل سلامة وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك عقب اطلاعهما على منتجات الجمعية بورشة العمل التي نظمها المركز العالمي لطب الحشود تحت عنوان "الإجهاد الحراري وضربات الشمس".

وكان ممثل الجمعية بالورشة، الدكتور سعيد ملا، قدم شرحاً مفصلا عن منتجات الجمعية، وأبدى "الضويلع" إعجابه بما تقدمه الجمعية من خدمات وإسهامات في دراسة المشكلات التي تواجه الحاج وإيجاد الحلول لها، وعول على الخدمات التي يقوم بها القطاع الخيري بصفة عامة وهدية الحاج بصفة خاصة من أجل خدمة ضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية.

وأعرب مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، منصور العامر، عن شكره للدكتور "الضويلع" على دعمه وتشجيعه لمبادرات الجمعية التي تقدمها لضيوف الرحمن بالشراكة مع وزارة الصحة.

يذكر أن جمعية “هدية الحاج والمعتمر” الخيرية، تأسست قبل نحو ثمانية سنوات، بجهود تطوعية تخصصت في تقديم خدمات إنسانية تسهل للحاج والمعتمر والزائر أداء مناسكه، وتحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية وفق المعايير العالمية.

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"الضويلع" و"الأعمى" يشيدان بدور جمعية هدية الحاج والمعتمر
سبق

أشاد نائب وزير الصحة، الدكتور حمد الضويلع، ووكيل الوزارة للشؤون العلاجية، الدكتور طريف الأعمى، بالجهود والمبادرات التي أطلقتها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية من أجل سلامة وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك عقب اطلاعهما على منتجات الجمعية بورشة العمل التي نظمها المركز العالمي لطب الحشود تحت عنوان "الإجهاد الحراري وضربات الشمس".

وكان ممثل الجمعية بالورشة، الدكتور سعيد ملا، قدم شرحاً مفصلا عن منتجات الجمعية، وأبدى "الضويلع" إعجابه بما تقدمه الجمعية من خدمات وإسهامات في دراسة المشكلات التي تواجه الحاج وإيجاد الحلول لها، وعول على الخدمات التي يقوم بها القطاع الخيري بصفة عامة وهدية الحاج بصفة خاصة من أجل خدمة ضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية.

وأعرب مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، منصور العامر، عن شكره للدكتور "الضويلع" على دعمه وتشجيعه لمبادرات الجمعية التي تقدمها لضيوف الرحمن بالشراكة مع وزارة الصحة.

يذكر أن جمعية “هدية الحاج والمعتمر” الخيرية، تأسست قبل نحو ثمانية سنوات، بجهود تطوعية تخصصت في تقديم خدمات إنسانية تسهل للحاج والمعتمر والزائر أداء مناسكه، وتحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية وفق المعايير العالمية.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
03:14 PM

"الضويلع" و"الأعمى" يشيدان بدور جمعية هدية الحاج والمعتمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أشاد نائب وزير الصحة، الدكتور حمد الضويلع، ووكيل الوزارة للشؤون العلاجية، الدكتور طريف الأعمى، بالجهود والمبادرات التي أطلقتها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية من أجل سلامة وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك عقب اطلاعهما على منتجات الجمعية بورشة العمل التي نظمها المركز العالمي لطب الحشود تحت عنوان "الإجهاد الحراري وضربات الشمس".

وكان ممثل الجمعية بالورشة، الدكتور سعيد ملا، قدم شرحاً مفصلا عن منتجات الجمعية، وأبدى "الضويلع" إعجابه بما تقدمه الجمعية من خدمات وإسهامات في دراسة المشكلات التي تواجه الحاج وإيجاد الحلول لها، وعول على الخدمات التي يقوم بها القطاع الخيري بصفة عامة وهدية الحاج بصفة خاصة من أجل خدمة ضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية.

وأعرب مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، منصور العامر، عن شكره للدكتور "الضويلع" على دعمه وتشجيعه لمبادرات الجمعية التي تقدمها لضيوف الرحمن بالشراكة مع وزارة الصحة.

يذكر أن جمعية “هدية الحاج والمعتمر” الخيرية، تأسست قبل نحو ثمانية سنوات، بجهود تطوعية تخصصت في تقديم خدمات إنسانية تسهل للحاج والمعتمر والزائر أداء مناسكه، وتحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية وفق المعايير العالمية.

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