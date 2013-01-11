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الطائف.. إدارة السجون والجامعة تعززان التعاون المشترك

بحثا رفع الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية والعلمية

استقبلت إدارة السجون بالطائف، وفداً من جامعة الطائف، برئاسة عميد كلية الطب الدكتور سامي كندي، واستعرض الوفد مع مدير إدارة سجون الطائف العميد مشعل بن حمدي المفرجي، وعدد من الضباط سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والسجون في عدة مجالات تعليمية.


واطلع الوفد خلال الزيارة على مستوى الخدمة الصحية المتميزة التي تقدمها إدارة السجون لنزلائها، واستمعوا إلى شرح مفصل لما يحتويه مستوصف السجن من خدمات صحية متميزة، وبحث الجانبان سبل التعاون ورفع الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية، وكيفية الاستفادة مما لدى الجامعة من موارد علمية وأكاديمية في المجال الطبي والاداري، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والدور الذي تمثله الجامعة في المجتمع.


وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام الرائد محمد بن عقاب الحارثي، أن الجامعة شريك استراتيجي لإدارة السجون بالطائف، مشيراً إلى مذكرة التعاون الذي تم إبرامها مع جامعة الطائف مؤخراً، وأن الهدف من ذلك ليس تقديم الخدمة فقط بل التميز في تقديمها، في ظل توجيهات مستمرة ومتابعة حثيثة من لدن مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، والمتضمنة بذل كل مايمكن للارتقاء بجودة الخدمة للنزلاء.


حضر اللقاء عميد كلية طب الأسنان الدكتور عمار الشمراني، وعميد كلية خدمة المجتمع الدكتور ثامر البراق، ومدير إدارة سجن الطائف العقيد محمد بن علي الحارثي، ومدير عيادات السجون بالطائف العقيد صيدلي أحمد الزهراني، ومدير شعبة التأهيل والاصلاح المقدم الدكتور محمد بن فايز القرني.

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الطائف.. إدارة السجون والجامعة تعززان التعاون المشترك
سبق

استقبلت إدارة السجون بالطائف، وفداً من جامعة الطائف، برئاسة عميد كلية الطب الدكتور سامي كندي، واستعرض الوفد مع مدير إدارة سجون الطائف العميد مشعل بن حمدي المفرجي، وعدد من الضباط سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والسجون في عدة مجالات تعليمية.


واطلع الوفد خلال الزيارة على مستوى الخدمة الصحية المتميزة التي تقدمها إدارة السجون لنزلائها، واستمعوا إلى شرح مفصل لما يحتويه مستوصف السجن من خدمات صحية متميزة، وبحث الجانبان سبل التعاون ورفع الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية، وكيفية الاستفادة مما لدى الجامعة من موارد علمية وأكاديمية في المجال الطبي والاداري، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والدور الذي تمثله الجامعة في المجتمع.


وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام الرائد محمد بن عقاب الحارثي، أن الجامعة شريك استراتيجي لإدارة السجون بالطائف، مشيراً إلى مذكرة التعاون الذي تم إبرامها مع جامعة الطائف مؤخراً، وأن الهدف من ذلك ليس تقديم الخدمة فقط بل التميز في تقديمها، في ظل توجيهات مستمرة ومتابعة حثيثة من لدن مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، والمتضمنة بذل كل مايمكن للارتقاء بجودة الخدمة للنزلاء.


حضر اللقاء عميد كلية طب الأسنان الدكتور عمار الشمراني، وعميد كلية خدمة المجتمع الدكتور ثامر البراق، ومدير إدارة سجن الطائف العقيد محمد بن علي الحارثي، ومدير عيادات السجون بالطائف العقيد صيدلي أحمد الزهراني، ومدير شعبة التأهيل والاصلاح المقدم الدكتور محمد بن فايز القرني.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
02:34 PM
بحثا رفع الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية والعلمية

الطائف.. إدارة السجون والجامعة تعززان التعاون المشترك

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متعب البقمي - الطائف
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استقبلت إدارة السجون بالطائف، وفداً من جامعة الطائف، برئاسة عميد كلية الطب الدكتور سامي كندي، واستعرض الوفد مع مدير إدارة سجون الطائف العميد مشعل بن حمدي المفرجي، وعدد من الضباط سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والسجون في عدة مجالات تعليمية.


واطلع الوفد خلال الزيارة على مستوى الخدمة الصحية المتميزة التي تقدمها إدارة السجون لنزلائها، واستمعوا إلى شرح مفصل لما يحتويه مستوصف السجن من خدمات صحية متميزة، وبحث الجانبان سبل التعاون ورفع الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية، وكيفية الاستفادة مما لدى الجامعة من موارد علمية وأكاديمية في المجال الطبي والاداري، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والدور الذي تمثله الجامعة في المجتمع.


وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام الرائد محمد بن عقاب الحارثي، أن الجامعة شريك استراتيجي لإدارة السجون بالطائف، مشيراً إلى مذكرة التعاون الذي تم إبرامها مع جامعة الطائف مؤخراً، وأن الهدف من ذلك ليس تقديم الخدمة فقط بل التميز في تقديمها، في ظل توجيهات مستمرة ومتابعة حثيثة من لدن مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، والمتضمنة بذل كل مايمكن للارتقاء بجودة الخدمة للنزلاء.


حضر اللقاء عميد كلية طب الأسنان الدكتور عمار الشمراني، وعميد كلية خدمة المجتمع الدكتور ثامر البراق، ومدير إدارة سجن الطائف العقيد محمد بن علي الحارثي، ومدير عيادات السجون بالطائف العقيد صيدلي أحمد الزهراني، ومدير شعبة التأهيل والاصلاح المقدم الدكتور محمد بن فايز القرني.

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