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الطائف.. إغلاق مستودع للمعجنات واللحوم والأجبان الفاسدة بحي شعبي

يفتقر للاشتراطات الصحية ومنها مستوى النظافة العامة وانتشار البعوض

داهمت فرق رقابية لأمانة الطائف "الإدارة العامة لصحة البيئة" مع مندوب وزارة التجارة والاستثمار مستودعاً لتخزين المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تظهر عليها علامات التلف، وذلك بأحد الأحياء الشعبية "شارع عكاظ"وجرى ضبط كمية كبيرة من المعجنات واللحوم والمثلجات والأجبان الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وتم على الفور إغلاق المستودع الغير مرخص، والذي يفتقر إلى أدني الاشتراطات الصحية، وتم تسجيل كافة الملاحظات التي تم الوقوف عليها، ومنها تدني مستوى النظافة العامة، وجود صرف صحي داخل المستودع، مع انتشار البعوض والحشرات والروائح الكريهة، ووجود ثلاجات متهالكة وغير صالحة للتخزين، ولوحظ سوء تعبئة ونقل وتخزين المواد الغذائية والأجبان بالثلاجات، مع خلط المواد الغذائية بشكل غير صحي وسليم.

 

يذكر أن الأمانة صادرت كافة المواد الغذائية الفاسدة، وتم اتلافها حسب الانظمة والتعليمات، مع منع فتح المستودع إلا بعد تصحيح وضعه، وتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.

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الطائف.. إغلاق مستودع للمعجنات واللحوم والأجبان الفاسدة بحي شعبي
سبق

داهمت فرق رقابية لأمانة الطائف "الإدارة العامة لصحة البيئة" مع مندوب وزارة التجارة والاستثمار مستودعاً لتخزين المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تظهر عليها علامات التلف، وذلك بأحد الأحياء الشعبية "شارع عكاظ"وجرى ضبط كمية كبيرة من المعجنات واللحوم والمثلجات والأجبان الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وتم على الفور إغلاق المستودع الغير مرخص، والذي يفتقر إلى أدني الاشتراطات الصحية، وتم تسجيل كافة الملاحظات التي تم الوقوف عليها، ومنها تدني مستوى النظافة العامة، وجود صرف صحي داخل المستودع، مع انتشار البعوض والحشرات والروائح الكريهة، ووجود ثلاجات متهالكة وغير صالحة للتخزين، ولوحظ سوء تعبئة ونقل وتخزين المواد الغذائية والأجبان بالثلاجات، مع خلط المواد الغذائية بشكل غير صحي وسليم.

 

يذكر أن الأمانة صادرت كافة المواد الغذائية الفاسدة، وتم اتلافها حسب الانظمة والتعليمات، مع منع فتح المستودع إلا بعد تصحيح وضعه، وتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
04:10 PM
يفتقر للاشتراطات الصحية ومنها مستوى النظافة العامة وانتشار البعوض

الطائف.. إغلاق مستودع للمعجنات واللحوم والأجبان الفاسدة بحي شعبي

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فهد العتيبي - الطائف
0
637

داهمت فرق رقابية لأمانة الطائف "الإدارة العامة لصحة البيئة" مع مندوب وزارة التجارة والاستثمار مستودعاً لتخزين المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تظهر عليها علامات التلف، وذلك بأحد الأحياء الشعبية "شارع عكاظ"وجرى ضبط كمية كبيرة من المعجنات واللحوم والمثلجات والأجبان الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وتم على الفور إغلاق المستودع الغير مرخص، والذي يفتقر إلى أدني الاشتراطات الصحية، وتم تسجيل كافة الملاحظات التي تم الوقوف عليها، ومنها تدني مستوى النظافة العامة، وجود صرف صحي داخل المستودع، مع انتشار البعوض والحشرات والروائح الكريهة، ووجود ثلاجات متهالكة وغير صالحة للتخزين، ولوحظ سوء تعبئة ونقل وتخزين المواد الغذائية والأجبان بالثلاجات، مع خلط المواد الغذائية بشكل غير صحي وسليم.

 

يذكر أن الأمانة صادرت كافة المواد الغذائية الفاسدة، وتم اتلافها حسب الانظمة والتعليمات، مع منع فتح المستودع إلا بعد تصحيح وضعه، وتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.

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