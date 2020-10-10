الطائف.. "الرقابة" تفتح ملف التحقيقات في قضية مستشفى كلاخ المتعثر منذ 12 سنة

شرعت هيئة الرقابة والتحقيق منذ الأحد الماضي في فتح ملف التحقيقات في قضية مستشفى كلاخ جنوب محافظة الطائف والمتعثر منذ 12 سنة؛ وذلك عقب أن أجهضت لجنة ثلاثية حكومية هذا المشروع الصحي الذي يتسع لـ 50 سريرًا. وجاء إجهاض هذا المشروع من خلال سحبه، ونقله إلى موقع آخر، كان قد تم رفضه مسبقًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وفوجئ الأهالي - وفقًا لمصادر "سبق" - بأن المشروع لم يُنفذ حتى الآن في موقعه الرسمي والمعتمد له، بل تم نقله إلى ضاحية السر، وهو الموقع الذي يبعد عن مستشفيات الطائف 12 كلم فقط، في حين أن الموقع الأصلي للمشروع تقرر حكوميًّا - وفقًا لمستند رسمي تحتفظ "سبق" بنسخة منه - أن يكون في ضاحية كلاخ، وهو الموقع المتوسط بين سديرة وشقصان ومرفوض وبسل وهجرة الحلاة؛ وذلك نظرًا لبُعد المسافة عن مستشفيات الطائف، التي تبعد عنها كلاخ وسديرة مسافة 50 كيلومترًا. وأوضح مصدر مطلع لـ"سبق" أن هيئة الرقابة والتحقيق بدأت مطلع هذا الأسبوع في مجريات التحقيق في القضية، مشيرًا إلى أن أحد مستندات القضية يثبت أن مستشفى كلاخ يخدم ضواحي جنوب الطائف كـ"كلاخ، والسر، وليه".. وغيرها. مبينًا أن إدارة المستشفيات ومندوب محافظة الطائف رفضوا التوقيع على الموقع الجديد للمشروع عازين ذلك لعدم وجود معايير صحيحة وأساسية تبرر تغيير الموقع؛ الأمر الذي جعل إدارة التخطيط بصحة الطائف تشكِّل لجنة داخلية منها؛ كي تضع معايير تناسب توجهاتها، والتوقيع على ذلك، والرفع لمعالي محافظ الطائف. وأشار المصدر إلى أنه تم حل اللجنة الرئيسة المشكَّلة من إدارة المستشفيات ومحافظة الطائف والتخطيط والتطوير بصحة المحافظة، واستحداث بدلاً منها لجنة فرعية من إدارة التخطيط والتطوير؛ كي تضع معايير تناسب توجهاتها. وكانت "سبق" قد نشرت في الـ 12 من فبراير من العام الجاري تقريرًا عن "قضية مستشفى كلاخ"، جاء فيه أن المخاطبات توالت بين الجهات الحكومية آنفة الذكر، التي أيدت واعتمدت بالإجماع إقامة المشروع الصحي في ضاحية كلاخ، كما جاء في أحد المستندات التي كان تحتفظ "سبق" حينها بنسخة منها، بأنه "جرى الاطلاع على المعاملة، والواقع أن مراكز سديرة وكلاخ وبسل والحمادين بها كثافة سكانية، وعدد 36 مدرسة ثانوية ومتوسطة وابتدائية، ولاحظنا خلال الجولات أن هذه المنطقة للمستقبل هي الأحوج للمستشفى، ونرى أن يُنفذ بالأرض المخصصة له". كما جاء في مستند رسمي آخر، صدر في الثاني والعشرين من المحرم عام 1430 هـ، وتحتفظ "سبق" أيضًا بنسخة منه، أن "الخطة الخمسية الثانية تضمنت إنشاء مستشفى كلاخ بسعة خمسين سريرًا لحاجة المنطقة إليه، وتم إدراج ذلك في مشروع ميزانية وزارة الصحة للعام المالي 1426 / 1427 هـ، حسبما أشير إلى ذلك في خطاب المدير العام للإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة في خطابه رقم 26258 / 39 في 26 المحرم 1427 هـ". إضافة إلى أنه يُشار إلى أن الأرض الواقعة في كلاخ - ووفقًا لما ذكروه الأهالي - مفرغة لوزارة الصحة، وتبعد أكثر من 50 كم عن مستشفى الملك فيصل، في حين بُني المعيار الوزاري الرئيس لإنشاء مستشفى سعة 100 سرير وأكثر بأن يخدم 40 كيلومترًا مربعًا بقطر دائري، ومستشفى سعة 50 سريرًا يخدم 20 كم مربعًا بقطر دائري. كما نشرت "سبق" في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي تقريرًا عن قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" برفع بلاغ قضية مستشفى ضاحية كلاخ، التي تبعد نحو 50 كلم جنوب شرق محافظة الطائف، إلى وزارة الصحة، عقب أن أجهضت لجنة ثلاثية حكومية هذا المشروع الصحي الذي يتسع لـ 50 سريرًا. كما جاء في ثنايا التقرير تحرُّك "الرقابة والتحقيق" من خلال دراستها ملف القضية منذ شعبان الماضي، إلا أن جهات الاختصاص في هذا الموضوع لا تزال صامتة حتى الآن؛ ما يعطل إقامة مثل هذا المشروع الحيوي المهم، الذي جاءت أولى لبنات فكرته في ثنايا برقية خطية برقم "1/ 43/ 3/ 86804" - تحتفظ "سبق" بنسخة منها - موجهة من وزير الداخلية آنذاك، الأمير نايف بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، ونسخة إلى أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك في العشرين من شوال من عام 1427هـ. وتتضمن البرقية ما نصه: "نشير لما رفعه لنا أمير منطقة مكة المكرمة، المعطوف على خطاب محافظ الطائف، والمبني على طلب قبيلة النفعة إعداد رفع مساحي للأرض الواقعة في وادي كلاخ؛ وذلك لتخصيص الأرض في الموقع للإدارات الحكومية، ومن ضمنها مركز كلاخ، ومستشفى، وخدمات أخرى. نأمل اطلاع سموكم، والتفضل بتوجيه رئيس بلدية الطائف بمسح الأرض لتخصيصها للجهات الحكومية لمركز كلاخ المقرر افتتاحه".

الطائف.. "الرقابة" تفتح ملف التحقيقات في قضية مستشفى كلاخ المتعثر منذ 12 سنة فهد العتيبي سبق 2017-10-09 شرعت هيئة الرقابة والتحقيق منذ الأحد الماضي في فتح ملف التحقيقات في قضية مستشفى كلاخ جنوب محافظة الطائف والمتعثر منذ 12 سنة؛ وذلك عقب أن أجهضت لجنة ثلاثية حكومية هذا المشروع الصحي الذي يتسع لـ 50 سريرًا. وجاء إجهاض هذا المشروع من خلال سحبه، ونقله إلى موقع آخر، كان قد تم رفضه مسبقًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة.



وفوجئ الأهالي - وفقًا لمصادر "سبق" - بأن المشروع لم يُنفذ حتى الآن في موقعه الرسمي والمعتمد له، بل تم نقله إلى ضاحية السر، وهو الموقع الذي يبعد عن مستشفيات الطائف 12 كلم فقط، في حين أن الموقع الأصلي للمشروع تقرر حكوميًّا - وفقًا لمستند رسمي تحتفظ "سبق" بنسخة منه - أن يكون في ضاحية كلاخ، وهو الموقع المتوسط بين سديرة وشقصان ومرفوض وبسل وهجرة الحلاة؛ وذلك نظرًا لبُعد المسافة عن مستشفيات الطائف، التي تبعد عنها كلاخ وسديرة مسافة 50 كيلومترًا.



وأوضح مصدر مطلع لـ"سبق" أن هيئة الرقابة والتحقيق بدأت مطلع هذا الأسبوع في مجريات التحقيق في القضية، مشيرًا إلى أن أحد مستندات القضية يثبت أن مستشفى كلاخ يخدم ضواحي جنوب الطائف كـ"كلاخ، والسر، وليه".. وغيرها. مبينًا أن إدارة المستشفيات ومندوب محافظة الطائف رفضوا التوقيع على الموقع الجديد للمشروع عازين ذلك لعدم وجود معايير صحيحة وأساسية تبرر تغيير الموقع؛ الأمر الذي جعل إدارة التخطيط بصحة الطائف تشكِّل لجنة داخلية منها؛ كي تضع معايير تناسب توجهاتها، والتوقيع على ذلك، والرفع لمعالي محافظ الطائف. وأشار المصدر إلى أنه تم حل اللجنة الرئيسة المشكَّلة من إدارة المستشفيات ومحافظة الطائف والتخطيط والتطوير بصحة المحافظة، واستحداث بدلاً منها لجنة فرعية من إدارة التخطيط والتطوير؛ كي تضع معايير تناسب توجهاتها.



وكانت "سبق" قد نشرت في الـ 12 من فبراير من العام الجاري تقريرًا عن "قضية مستشفى كلاخ"، جاء فيه أن المخاطبات توالت بين الجهات الحكومية آنفة الذكر، التي أيدت واعتمدت بالإجماع إقامة المشروع الصحي في ضاحية كلاخ، كما جاء في أحد المستندات التي كان تحتفظ "سبق" حينها بنسخة منها، بأنه "جرى الاطلاع على المعاملة، والواقع أن مراكز سديرة وكلاخ وبسل والحمادين بها كثافة سكانية، وعدد 36 مدرسة ثانوية ومتوسطة وابتدائية، ولاحظنا خلال الجولات أن هذه المنطقة للمستقبل هي الأحوج للمستشفى، ونرى أن يُنفذ بالأرض المخصصة له".



كما جاء في مستند رسمي آخر، صدر في الثاني والعشرين من المحرم عام 1430 هـ، وتحتفظ "سبق" أيضًا بنسخة منه، أن "الخطة الخمسية الثانية تضمنت إنشاء مستشفى كلاخ بسعة خمسين سريرًا لحاجة المنطقة إليه، وتم إدراج ذلك في مشروع ميزانية وزارة الصحة للعام المالي 1426 / 1427 هـ، حسبما أشير إلى ذلك في خطاب المدير العام للإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة في خطابه رقم 26258 / 39 في 26 المحرم 1427 هـ". إضافة إلى أنه يُشار إلى أن الأرض الواقعة في كلاخ - ووفقًا لما ذكروه الأهالي - مفرغة لوزارة الصحة، وتبعد أكثر من 50 كم عن مستشفى الملك فيصل، في حين بُني المعيار الوزاري الرئيس لإنشاء مستشفى سعة 100 سرير وأكثر بأن يخدم 40 كيلومترًا مربعًا بقطر دائري، ومستشفى سعة 50 سريرًا يخدم 20 كم مربعًا بقطر دائري.



كما نشرت "سبق" في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي تقريرًا عن قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" برفع بلاغ قضية مستشفى ضاحية كلاخ، التي تبعد نحو 50 كلم جنوب شرق محافظة الطائف، إلى وزارة الصحة، عقب أن أجهضت لجنة ثلاثية حكومية هذا المشروع الصحي الذي يتسع لـ 50 سريرًا.



كما جاء في ثنايا التقرير تحرُّك "الرقابة والتحقيق" من خلال دراستها ملف القضية منذ شعبان الماضي، إلا أن جهات الاختصاص في هذا الموضوع لا تزال صامتة حتى الآن؛ ما يعطل إقامة مثل هذا المشروع الحيوي المهم، الذي جاءت أولى لبنات فكرته في ثنايا برقية خطية برقم "1/ 43/ 3/ 86804" - تحتفظ "سبق" بنسخة منها - موجهة من وزير الداخلية آنذاك، الأمير نايف بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، ونسخة إلى أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك في العشرين من شوال من عام 1427هـ.



وتتضمن البرقية ما نصه: "نشير لما رفعه لنا أمير منطقة مكة المكرمة، المعطوف على خطاب محافظ الطائف، والمبني على طلب قبيلة النفعة إعداد رفع مساحي للأرض الواقعة في وادي كلاخ؛ وذلك لتخصيص الأرض في الموقع للإدارات الحكومية، ومن ضمنها مركز كلاخ، ومستشفى، وخدمات أخرى. نأمل اطلاع سموكم، والتفضل بتوجيه رئيس بلدية الطائف بمسح الأرض لتخصيصها للجهات الحكومية لمركز كلاخ المقرر افتتاحه".



09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 11:53 PM

الطائف.. "الرقابة" تفتح ملف التحقيقات في قضية مستشفى كلاخ المتعثر منذ 12 سنة حل اللجنة الرئيسة واستحداث فرعية من إدارة التخطيط والتطوير لوضع المعايير المناسبة





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شرعت هيئة الرقابة والتحقيق منذ الأحد الماضي في فتح ملف التحقيقات في قضية مستشفى كلاخ جنوب محافظة الطائف والمتعثر منذ 12 سنة؛ وذلك عقب أن أجهضت لجنة ثلاثية حكومية هذا المشروع الصحي الذي يتسع لـ 50 سريرًا. وجاء إجهاض هذا المشروع من خلال سحبه، ونقله إلى موقع آخر، كان قد تم رفضه مسبقًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة.



وفوجئ الأهالي - وفقًا لمصادر "سبق" - بأن المشروع لم يُنفذ حتى الآن في موقعه الرسمي والمعتمد له، بل تم نقله إلى ضاحية السر، وهو الموقع الذي يبعد عن مستشفيات الطائف 12 كلم فقط، في حين أن الموقع الأصلي للمشروع تقرر حكوميًّا - وفقًا لمستند رسمي تحتفظ "سبق" بنسخة منه - أن يكون في ضاحية كلاخ، وهو الموقع المتوسط بين سديرة وشقصان ومرفوض وبسل وهجرة الحلاة؛ وذلك نظرًا لبُعد المسافة عن مستشفيات الطائف، التي تبعد عنها كلاخ وسديرة مسافة 50 كيلومترًا.



وأوضح مصدر مطلع لـ"سبق" أن هيئة الرقابة والتحقيق بدأت مطلع هذا الأسبوع في مجريات التحقيق في القضية، مشيرًا إلى أن أحد مستندات القضية يثبت أن مستشفى كلاخ يخدم ضواحي جنوب الطائف كـ"كلاخ، والسر، وليه".. وغيرها. مبينًا أن إدارة المستشفيات ومندوب محافظة الطائف رفضوا التوقيع على الموقع الجديد للمشروع عازين ذلك لعدم وجود معايير صحيحة وأساسية تبرر تغيير الموقع؛ الأمر الذي جعل إدارة التخطيط بصحة الطائف تشكِّل لجنة داخلية منها؛ كي تضع معايير تناسب توجهاتها، والتوقيع على ذلك، والرفع لمعالي محافظ الطائف. وأشار المصدر إلى أنه تم حل اللجنة الرئيسة المشكَّلة من إدارة المستشفيات ومحافظة الطائف والتخطيط والتطوير بصحة المحافظة، واستحداث بدلاً منها لجنة فرعية من إدارة التخطيط والتطوير؛ كي تضع معايير تناسب توجهاتها.



وكانت "سبق" قد نشرت في الـ 12 من فبراير من العام الجاري تقريرًا عن "قضية مستشفى كلاخ"، جاء فيه أن المخاطبات توالت بين الجهات الحكومية آنفة الذكر، التي أيدت واعتمدت بالإجماع إقامة المشروع الصحي في ضاحية كلاخ، كما جاء في أحد المستندات التي كان تحتفظ "سبق" حينها بنسخة منها، بأنه "جرى الاطلاع على المعاملة، والواقع أن مراكز سديرة وكلاخ وبسل والحمادين بها كثافة سكانية، وعدد 36 مدرسة ثانوية ومتوسطة وابتدائية، ولاحظنا خلال الجولات أن هذه المنطقة للمستقبل هي الأحوج للمستشفى، ونرى أن يُنفذ بالأرض المخصصة له".



كما جاء في مستند رسمي آخر، صدر في الثاني والعشرين من المحرم عام 1430 هـ، وتحتفظ "سبق" أيضًا بنسخة منه، أن "الخطة الخمسية الثانية تضمنت إنشاء مستشفى كلاخ بسعة خمسين سريرًا لحاجة المنطقة إليه، وتم إدراج ذلك في مشروع ميزانية وزارة الصحة للعام المالي 1426 / 1427 هـ، حسبما أشير إلى ذلك في خطاب المدير العام للإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة في خطابه رقم 26258 / 39 في 26 المحرم 1427 هـ". إضافة إلى أنه يُشار إلى أن الأرض الواقعة في كلاخ - ووفقًا لما ذكروه الأهالي - مفرغة لوزارة الصحة، وتبعد أكثر من 50 كم عن مستشفى الملك فيصل، في حين بُني المعيار الوزاري الرئيس لإنشاء مستشفى سعة 100 سرير وأكثر بأن يخدم 40 كيلومترًا مربعًا بقطر دائري، ومستشفى سعة 50 سريرًا يخدم 20 كم مربعًا بقطر دائري.



كما نشرت "سبق" في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي تقريرًا عن قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" برفع بلاغ قضية مستشفى ضاحية كلاخ، التي تبعد نحو 50 كلم جنوب شرق محافظة الطائف، إلى وزارة الصحة، عقب أن أجهضت لجنة ثلاثية حكومية هذا المشروع الصحي الذي يتسع لـ 50 سريرًا.



كما جاء في ثنايا التقرير تحرُّك "الرقابة والتحقيق" من خلال دراستها ملف القضية منذ شعبان الماضي، إلا أن جهات الاختصاص في هذا الموضوع لا تزال صامتة حتى الآن؛ ما يعطل إقامة مثل هذا المشروع الحيوي المهم، الذي جاءت أولى لبنات فكرته في ثنايا برقية خطية برقم "1/ 43/ 3/ 86804" - تحتفظ "سبق" بنسخة منها - موجهة من وزير الداخلية آنذاك، الأمير نايف بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، ونسخة إلى أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك في العشرين من شوال من عام 1427هـ.



وتتضمن البرقية ما نصه: "نشير لما رفعه لنا أمير منطقة مكة المكرمة، المعطوف على خطاب محافظ الطائف، والمبني على طلب قبيلة النفعة إعداد رفع مساحي للأرض الواقعة في وادي كلاخ؛ وذلك لتخصيص الأرض في الموقع للإدارات الحكومية، ومن ضمنها مركز كلاخ، ومستشفى، وخدمات أخرى. نأمل اطلاع سموكم، والتفضل بتوجيه رئيس بلدية الطائف بمسح الأرض لتخصيصها للجهات الحكومية لمركز كلاخ المقرر افتتاحه".

