الطائف.. ضبط مخالفات بمحال المواقيت في السيل والهدا

خلال حملة لمكتب العمل

شن مكتب العمل بمحافظة الطائف اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية على ميقات قرن المنازل، بمركز السيل الكبير شمال المحافظة، وميقات وادي محرم في الهدا، وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفتين للمادة 17، ومخالفتين للمادة 51، ومخالفة واحدة للمادة 39 .

يأتي ذلك ضمن الجهود التي يبذلها المكتب لمتابعة الأسواق، خصوصًا المحال التي تبيع مستلزمات الحج بالقرب من المواقيت، وخلافها والتي تقع في طريق الحجاج باتجاههم إلى المشاعر المقدسة، ومتابعة تقيدهم بالأنظمة وعدم مخالفتها.