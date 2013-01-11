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"الطرق": ترحيل العوائق يوقف العمل بكوبري مستشفى الملك فهد بالباحة

أكدت لـ "سبق" أن التنسيق جارٍ مع شركات الاتصالات والمياه لإزاحتها

تسببت عدد من العوائق التي اعترضت مشروع كوبري قرب مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة، الذي تشرف عليه إدارة الطرق بالمنطقة، وأمضى عدة سنوات والعمل فيه متوقف، تسببت في تأخر الانتهاء من المشروع الذي يربط بين الطريق المؤدي إلى الطائف ومدينة الباحة ويخدم المنطقة ويساهم في تسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

وتساءل عدد من الأهالي عن الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز المشروع مطالبين الجهات المعنية بالجد في العمل للتمكن من إنهاء المشروع الذي يخدم حركة المرور بالمنطقة، مستغربين من توقف العمل طيلة هذه السنوات دون أي تحرك يذكر.  

من جانبه قال متحدث إدارة الطرق بمنطقة الباحة، المهندس مسفر المالكي، لـ"سبق" أنه جاري التنسيق مع الزملاء في شركة الكهرباء والمياه والاتصالات وشركة موبايلي في استعجال ترحيل العوائق المعترضة مسار الكوبري خصوصاً بعد إزالة المباني والتي أخذت وقتا كبيرا في حصرها وإزالتها.

وأضاف المهندس المالكي أن المقاول متواجد بموقع العمل فيما أن هناك متابعة مستمرة لإنهاء هذا المشروع بأسرع وقت.

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"الطرق": ترحيل العوائق يوقف العمل بكوبري مستشفى الملك فهد بالباحة
سبق

تسببت عدد من العوائق التي اعترضت مشروع كوبري قرب مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة، الذي تشرف عليه إدارة الطرق بالمنطقة، وأمضى عدة سنوات والعمل فيه متوقف، تسببت في تأخر الانتهاء من المشروع الذي يربط بين الطريق المؤدي إلى الطائف ومدينة الباحة ويخدم المنطقة ويساهم في تسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

وتساءل عدد من الأهالي عن الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز المشروع مطالبين الجهات المعنية بالجد في العمل للتمكن من إنهاء المشروع الذي يخدم حركة المرور بالمنطقة، مستغربين من توقف العمل طيلة هذه السنوات دون أي تحرك يذكر.  

من جانبه قال متحدث إدارة الطرق بمنطقة الباحة، المهندس مسفر المالكي، لـ"سبق" أنه جاري التنسيق مع الزملاء في شركة الكهرباء والمياه والاتصالات وشركة موبايلي في استعجال ترحيل العوائق المعترضة مسار الكوبري خصوصاً بعد إزالة المباني والتي أخذت وقتا كبيرا في حصرها وإزالتها.

وأضاف المهندس المالكي أن المقاول متواجد بموقع العمل فيما أن هناك متابعة مستمرة لإنهاء هذا المشروع بأسرع وقت.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
08:25 PM
أكدت لـ "سبق" أن التنسيق جارٍ مع شركات الاتصالات والمياه لإزاحتها

"الطرق": ترحيل العوائق يوقف العمل بكوبري مستشفى الملك فهد بالباحة

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ياسر العتيبي - الباحة
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تسببت عدد من العوائق التي اعترضت مشروع كوبري قرب مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة، الذي تشرف عليه إدارة الطرق بالمنطقة، وأمضى عدة سنوات والعمل فيه متوقف، تسببت في تأخر الانتهاء من المشروع الذي يربط بين الطريق المؤدي إلى الطائف ومدينة الباحة ويخدم المنطقة ويساهم في تسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

وتساءل عدد من الأهالي عن الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز المشروع مطالبين الجهات المعنية بالجد في العمل للتمكن من إنهاء المشروع الذي يخدم حركة المرور بالمنطقة، مستغربين من توقف العمل طيلة هذه السنوات دون أي تحرك يذكر.  

من جانبه قال متحدث إدارة الطرق بمنطقة الباحة، المهندس مسفر المالكي، لـ"سبق" أنه جاري التنسيق مع الزملاء في شركة الكهرباء والمياه والاتصالات وشركة موبايلي في استعجال ترحيل العوائق المعترضة مسار الكوبري خصوصاً بعد إزالة المباني والتي أخذت وقتا كبيرا في حصرها وإزالتها.

وأضاف المهندس المالكي أن المقاول متواجد بموقع العمل فيما أن هناك متابعة مستمرة لإنهاء هذا المشروع بأسرع وقت.

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