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"الطريفي": رعاية الملك  للجنادرية تجسد دعمه وتشجيعه لتراث الوطن

قال: المهرجان تظاهرة ثقافية واجتماعية تتحدث عن الإرث التاريخي

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( جنادرية 31 ) الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني يجسد دعمه وتشجيعه ـ رعاه الله ـ لكل ما يسهم في التواصل مع تراث الوطن الأصيل وثقافته وتقاليده، وحرصه الشديد على تكريم المبدعين من أبنائه.

 

وعد  المهرجان تظاهرة ثقافية واجتماعية تتحدث عن الإرث التاريخي للوطن وماضي أجياله وما يشهده في وقته الحاضر من ازدهار وتطور في مختلف الجوانب .

 

ونوه  بالجهود التي يبذلها الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة لإنجاح المهرجان الذي أصبح حدثا مهما في تجسيد تراث المملكة بالإضافة إلى ما يستقطبه من المثقفين والأدباء والمفكرين في العالمين العربي والإسلامي، كما يبرز التطور الذي تشهده المملكة في جميع مناحي الحياة.

 

ورحب  بوزير الثقافة بجمهورية مصر العربية الدكتور حلمي النمنم، مؤكداً أن مشاركة جمهورية مصر العربية - ضيف شرف المهرجان لهذا العام - تعبر عن ما تتميز به العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وما لجمهورية مصر العربية من إرث حضاري وثقافي عريق.

 

ونوه بما يشتمل عليه جناح جمهورية مصر العربية الذي جاء تحت عنوان ( الأصالة والمعاصرة ) من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية تتضمن محاضرات وندوات وفنون شعبية ومقتنيات تعبر عن الثقافة والتراث في جمهورية مصر العربية ومنجزاتها الحضارية والاقتصادية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطريفي": رعاية الملك  للجنادرية تجسد دعمه وتشجيعه لتراث الوطن
سبق

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( جنادرية 31 ) الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني يجسد دعمه وتشجيعه ـ رعاه الله ـ لكل ما يسهم في التواصل مع تراث الوطن الأصيل وثقافته وتقاليده، وحرصه الشديد على تكريم المبدعين من أبنائه.

 

وعد  المهرجان تظاهرة ثقافية واجتماعية تتحدث عن الإرث التاريخي للوطن وماضي أجياله وما يشهده في وقته الحاضر من ازدهار وتطور في مختلف الجوانب .

 

ونوه  بالجهود التي يبذلها الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة لإنجاح المهرجان الذي أصبح حدثا مهما في تجسيد تراث المملكة بالإضافة إلى ما يستقطبه من المثقفين والأدباء والمفكرين في العالمين العربي والإسلامي، كما يبرز التطور الذي تشهده المملكة في جميع مناحي الحياة.

 

ورحب  بوزير الثقافة بجمهورية مصر العربية الدكتور حلمي النمنم، مؤكداً أن مشاركة جمهورية مصر العربية - ضيف شرف المهرجان لهذا العام - تعبر عن ما تتميز به العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وما لجمهورية مصر العربية من إرث حضاري وثقافي عريق.

 

ونوه بما يشتمل عليه جناح جمهورية مصر العربية الذي جاء تحت عنوان ( الأصالة والمعاصرة ) من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية تتضمن محاضرات وندوات وفنون شعبية ومقتنيات تعبر عن الثقافة والتراث في جمهورية مصر العربية ومنجزاتها الحضارية والاقتصادية.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
03:58 PM
قال: المهرجان تظاهرة ثقافية واجتماعية تتحدث عن الإرث التاريخي

"الطريفي": رعاية الملك  للجنادرية تجسد دعمه وتشجيعه لتراث الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( جنادرية 31 ) الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني يجسد دعمه وتشجيعه ـ رعاه الله ـ لكل ما يسهم في التواصل مع تراث الوطن الأصيل وثقافته وتقاليده، وحرصه الشديد على تكريم المبدعين من أبنائه.

 

وعد  المهرجان تظاهرة ثقافية واجتماعية تتحدث عن الإرث التاريخي للوطن وماضي أجياله وما يشهده في وقته الحاضر من ازدهار وتطور في مختلف الجوانب .

 

ونوه  بالجهود التي يبذلها الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة لإنجاح المهرجان الذي أصبح حدثا مهما في تجسيد تراث المملكة بالإضافة إلى ما يستقطبه من المثقفين والأدباء والمفكرين في العالمين العربي والإسلامي، كما يبرز التطور الذي تشهده المملكة في جميع مناحي الحياة.

 

ورحب  بوزير الثقافة بجمهورية مصر العربية الدكتور حلمي النمنم، مؤكداً أن مشاركة جمهورية مصر العربية - ضيف شرف المهرجان لهذا العام - تعبر عن ما تتميز به العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وما لجمهورية مصر العربية من إرث حضاري وثقافي عريق.

 

ونوه بما يشتمل عليه جناح جمهورية مصر العربية الذي جاء تحت عنوان ( الأصالة والمعاصرة ) من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية تتضمن محاضرات وندوات وفنون شعبية ومقتنيات تعبر عن الثقافة والتراث في جمهورية مصر العربية ومنجزاتها الحضارية والاقتصادية.

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