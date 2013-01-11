التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بالرياض اليوم، وزيرَ الإعلام بجمهورية لبنان ملحم رياشي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات المشتركة.
حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بندر بن محمد عسيري، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس.
"الطريفي" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الإعلام اللبناني
التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بالرياض اليوم، وزيرَ الإعلام بجمهورية لبنان ملحم رياشي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات المشتركة.
حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بندر بن محمد عسيري، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس.
التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بالرياض اليوم، وزيرَ الإعلام بجمهورية لبنان ملحم رياشي.
"الطريفي" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الإعلام اللبناني
التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بالرياض اليوم، وزيرَ الإعلام بجمهورية لبنان ملحم رياشي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات المشتركة.
حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بندر بن محمد عسيري، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس.