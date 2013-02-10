"الطريفي" يستقبل نائب رئيس البعثة الأمريكية بالمملكة

أجرى مباحثات مع سفير اليابان وأمين جمعية "ساماكي"

استقبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض اليوم، نائب رئيس البعثة الأمريكية في المملكة كريستوفر هينزيل والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الإعلامية والثقافية.

في سياق متصل، استقبل "الطريفي"، اليوم، سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا، وأمين عام جميعة "ساماكي" للأوبرا اليابانية يامادا، والمتخصص بالأوبرا اليابانية هوشي.

وناقش الوزير خلال الاستقبال العلاقات الثنائية في المجالين الثقافي والإعلامي بين البلدين الصديقين.