"الطيب" تعلن أسماء المتأهلين للمرحلة الثانية من مسابقة "شاعر الحجاز"

في نسختها الرابعة.. ويرعاها الأمير نايف بن ممدوح

أعلن مجلس إدارة قناة الطيب الفضائية أسماء الشعراء المتأهلين للمرحلة الثانية من مسابقة شاعر الحجاز في نسختها الرابعة، التي يرعاها الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بحسب تصويت الجمهور ورأي لجنة التحكيم. وقد بلغ عدد المتأهلين ٢٤ شاعرًا، وغادر المسابقة ٦ شعراء.



والشعراء المتأهلون هم:

علي شارع الأكلبي



حمود الغفيلي العتيبي



مسند دعيس البلوي



علي مهدي اليامي



سالم صعيكر البلوي



عبدالله غازي السليماني



يوسف محمد الحربي



عوضه عثمان الغامدي



عبدالرحمن حسن كعبي



مهيد عوض الحربي



عايد بن نفاع الرويتعي



عبدالله وصل الله الرحيلي



فيصل محمد الجهني



فيصل خلف المطيري



نواف زياد الحارثي



مفرح مرضي الحارثي



بدر محمد الرشيدي



متعب مطيلق القثامي



مرضي درويش القرني



راضي جفين الضوي



برجس محمد المطيري



مقرن جبر الحربي



محمد عبدالله الفهري



عايض نايف الحربي



وكانت مسابقة شاعر الحجاز في نسختها الرابعة قد انطلقت بتنظيم بقناة الطيب الفضائية، وتضمنت تغييرات جديدة من خلال استقطاب أعضاء لجنة تحكيم أكاديميين ونقاد في شعر النظم، إضافة إلى مشاركة عدد من المنشدين على مدار حلقات المسابقة.



وشهدت المسابقة إقبالاً كبيرًا من الشعراء؛ إذ استقبلت القناة في مرحلتها التمهيدية مئات الشعراء الذين انهالوا من جميع أنحاء السعودية طامحين للحصول على بيرق شاعر الحجاز والظفر باللقب وجائزة المسابقة.



وانطلقت المرحلة الأولى على مسرح نادي جدة الثقافي الأدبي بحضور (30) شاعرًا، هم الصفوة الذين أهلهم تصويت الجمهور للدخول في حلقات المسابقة.



وقدّم الشعراء المتسابقون في المرحلة الأولى نصوصهم بين يدي اللجنة المكونة من كل من الدكتور بريكان الشلوي والدكتور محمد الشريف والدكتور طلال الحساني الهذلي. وشهد مسرح نادي جدة الثقافي الأدبي - حيث تقام المسابقة- حضورًا كبيرًا من جمهور وعشاق الشعر.



وتضمنت المرحلة الأولى كلمة رئيس مجلس إدارة قناة الطيب الشيخ بندر سعيد السويهري الهذلي، ألقاها نيابة عنه الشيخ سعد سعيد السويهري الهذلي، تحدث فيها عن دور القناة في إثراء الساحة الشعبية على مدى السنوات الثلاث الماضية من عمر المسابقة، وقال إن المسابقة دفعت بأكثر من (90) شاعرًا إلى الساحة الشعبية، وأصبحوا الآن مطلبًا للأمسيات، وحقق كل منهم قاعدة جماهيرية. وهذا بفضل الله، ثم بدعم قناة الطيب الفضائية، وتبنيها مسابقة شاعر الحجاز، التي قدمت هؤلاء الشعراء إلى الساحة.



كما ألقى مدير قناة الطيب الفضائية، الشاعر والإعلامي معيض الحارثي، كلمةً تحدث فيها عن مجريات المسابقة ومراحلها، وقال إنها تتكون من خمس حلقات، ويستمر التصويت للشعراء الثلاثين عقب الحلقة الأولى حتى بداية الحلقة الثانية التي ستكون اليوم الأربعاء؛ إذ يتم إعلان أسماء شعراء الحلقة الثانية؛ لتشمل ٢٤ شاعرًا، فيما يغادر ٦ شعراء لم يحالفهم الحظ والأقل تصويتًا المسابقة، وتتوالى الحلقات حتى الحلقة الخامسة التي سيكون فرسانها ثلاثة شعراء فقط، يتسابقون على نيل اللقب والجائزة. مشيرًا إلى أن جوائز المسابقة جوائز قيمة؛ إذ يحصل الفائز الأول على بيرق شاعر الحجاز وجيب لكزس موديل ٢٠١٧.



بعد ذلك بدأت الحلقة، وشهدت حضور المنشد راجح الحارثي الذي ألهب المسرح، وأشعل فتيله بعدد من الشيلات التي نالت استحسان الحضور، وتفاعلوا معها.



وستشهد الحلقة القادمة حضور المنشد حسين آل لبيد، الذي سيصدح بعدد من الشيلات خلال الحلقة الثانية.

