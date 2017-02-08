النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الطيب" تعلن أسماء المتأهلين للمرحلة الثانية من مسابقة "شاعر الحجاز"

في نسختها الرابعة.. ويرعاها الأمير نايف بن ممدوح

أعلن مجلس إدارة قناة الطيب الفضائية أسماء الشعراء المتأهلين للمرحلة الثانية من مسابقة شاعر الحجاز في نسختها الرابعة، التي يرعاها الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بحسب تصويت الجمهور ورأي لجنة التحكيم. وقد بلغ عدد المتأهلين ٢٤ شاعرًا، وغادر المسابقة ٦ شعراء.
 
والشعراء المتأهلون هم:
  علي شارع الأكلبي
 
  حمود الغفيلي العتيبي
 
  مسند دعيس البلوي
 
  علي مهدي اليامي
 
  سالم صعيكر البلوي
 
  عبدالله غازي السليماني
 
  يوسف محمد الحربي
 
  عوضه عثمان الغامدي
 
  عبدالرحمن حسن كعبي
 
  مهيد عوض الحربي
 
  عايد بن نفاع الرويتعي
 
  عبدالله وصل الله الرحيلي
 
  فيصل محمد الجهني
 
  فيصل خلف المطيري
 
  نواف زياد الحارثي
 
  مفرح مرضي الحارثي
 
  بدر محمد الرشيدي
 
  متعب مطيلق القثامي
 
  مرضي درويش القرني
 
  راضي جفين الضوي
 
  برجس محمد المطيري
 
  مقرن جبر الحربي
 
  محمد عبدالله الفهري
 
  عايض نايف الحربي
 
وكانت مسابقة شاعر الحجاز في نسختها الرابعة قد انطلقت بتنظيم بقناة الطيب الفضائية، وتضمنت تغييرات جديدة من خلال استقطاب أعضاء لجنة تحكيم أكاديميين ونقاد في شعر النظم، إضافة إلى مشاركة عدد من المنشدين على مدار حلقات المسابقة.
 
وشهدت المسابقة إقبالاً كبيرًا من الشعراء؛ إذ استقبلت القناة في مرحلتها التمهيدية مئات الشعراء الذين انهالوا من جميع أنحاء السعودية طامحين للحصول على بيرق شاعر الحجاز والظفر باللقب وجائزة المسابقة.
 
وانطلقت المرحلة الأولى على مسرح نادي جدة الثقافي الأدبي بحضور (30) شاعرًا، هم الصفوة الذين أهلهم تصويت الجمهور للدخول في حلقات المسابقة.
 
وقدّم الشعراء المتسابقون في المرحلة الأولى نصوصهم بين يدي اللجنة المكونة من كل من الدكتور بريكان الشلوي والدكتور محمد الشريف والدكتور طلال الحساني الهذلي. وشهد مسرح نادي جدة الثقافي الأدبي - حيث تقام المسابقة- حضورًا كبيرًا من جمهور وعشاق الشعر.
 
  وتضمنت المرحلة الأولى كلمة رئيس مجلس إدارة قناة الطيب الشيخ بندر سعيد السويهري الهذلي، ألقاها نيابة عنه الشيخ سعد سعيد السويهري الهذلي، تحدث فيها عن دور القناة في إثراء الساحة الشعبية على مدى السنوات الثلاث الماضية من عمر المسابقة، وقال إن المسابقة دفعت بأكثر من (90) شاعرًا إلى الساحة الشعبية، وأصبحوا الآن مطلبًا للأمسيات، وحقق كل منهم قاعدة جماهيرية. وهذا بفضل الله، ثم بدعم قناة الطيب الفضائية، وتبنيها مسابقة شاعر الحجاز، التي قدمت هؤلاء الشعراء إلى الساحة.
 
 كما ألقى مدير قناة الطيب الفضائية، الشاعر والإعلامي معيض الحارثي، كلمةً تحدث فيها عن مجريات المسابقة ومراحلها، وقال إنها تتكون من خمس حلقات، ويستمر التصويت للشعراء الثلاثين عقب الحلقة الأولى حتى بداية الحلقة الثانية التي ستكون اليوم الأربعاء؛ إذ يتم إعلان أسماء شعراء الحلقة الثانية؛ لتشمل ٢٤ شاعرًا، فيما يغادر ٦ شعراء لم يحالفهم الحظ والأقل تصويتًا المسابقة، وتتوالى الحلقات حتى الحلقة الخامسة التي سيكون فرسانها ثلاثة شعراء فقط، يتسابقون على نيل اللقب والجائزة. مشيرًا إلى أن جوائز المسابقة جوائز قيمة؛ إذ يحصل الفائز الأول على بيرق شاعر الحجاز وجيب لكزس موديل ٢٠١٧.
 
  بعد ذلك بدأت الحلقة، وشهدت حضور المنشد راجح الحارثي الذي ألهب المسرح، وأشعل فتيله بعدد من الشيلات التي نالت استحسان الحضور، وتفاعلوا معها.
 
  وستشهد الحلقة القادمة حضور المنشد حسين آل لبيد، الذي سيصدح بعدد من الشيلات خلال الحلقة الثانية. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الطيب" تعلن أسماء المتأهلين للمرحلة الثانية من مسابقة "شاعر الحجاز"
سبق

أعلن مجلس إدارة قناة الطيب الفضائية أسماء الشعراء المتأهلين للمرحلة الثانية من مسابقة شاعر الحجاز في نسختها الرابعة، التي يرعاها الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بحسب تصويت الجمهور ورأي لجنة التحكيم. وقد بلغ عدد المتأهلين ٢٤ شاعرًا، وغادر المسابقة ٦ شعراء.
 
والشعراء المتأهلون هم:
  علي شارع الأكلبي
 
  حمود الغفيلي العتيبي
 
  مسند دعيس البلوي
 
  علي مهدي اليامي
 
  سالم صعيكر البلوي
 
  عبدالله غازي السليماني
 
  يوسف محمد الحربي
 
  عوضه عثمان الغامدي
 
  عبدالرحمن حسن كعبي
 
  مهيد عوض الحربي
 
  عايد بن نفاع الرويتعي
 
  عبدالله وصل الله الرحيلي
 
  فيصل محمد الجهني
 
  فيصل خلف المطيري
 
  نواف زياد الحارثي
 
  مفرح مرضي الحارثي
 
  بدر محمد الرشيدي
 
  متعب مطيلق القثامي
 
  مرضي درويش القرني
 
  راضي جفين الضوي
 
  برجس محمد المطيري
 
  مقرن جبر الحربي
 
  محمد عبدالله الفهري
 
  عايض نايف الحربي
 
وكانت مسابقة شاعر الحجاز في نسختها الرابعة قد انطلقت بتنظيم بقناة الطيب الفضائية، وتضمنت تغييرات جديدة من خلال استقطاب أعضاء لجنة تحكيم أكاديميين ونقاد في شعر النظم، إضافة إلى مشاركة عدد من المنشدين على مدار حلقات المسابقة.
 
وشهدت المسابقة إقبالاً كبيرًا من الشعراء؛ إذ استقبلت القناة في مرحلتها التمهيدية مئات الشعراء الذين انهالوا من جميع أنحاء السعودية طامحين للحصول على بيرق شاعر الحجاز والظفر باللقب وجائزة المسابقة.
 
وانطلقت المرحلة الأولى على مسرح نادي جدة الثقافي الأدبي بحضور (30) شاعرًا، هم الصفوة الذين أهلهم تصويت الجمهور للدخول في حلقات المسابقة.
 
وقدّم الشعراء المتسابقون في المرحلة الأولى نصوصهم بين يدي اللجنة المكونة من كل من الدكتور بريكان الشلوي والدكتور محمد الشريف والدكتور طلال الحساني الهذلي. وشهد مسرح نادي جدة الثقافي الأدبي - حيث تقام المسابقة- حضورًا كبيرًا من جمهور وعشاق الشعر.
 
  وتضمنت المرحلة الأولى كلمة رئيس مجلس إدارة قناة الطيب الشيخ بندر سعيد السويهري الهذلي، ألقاها نيابة عنه الشيخ سعد سعيد السويهري الهذلي، تحدث فيها عن دور القناة في إثراء الساحة الشعبية على مدى السنوات الثلاث الماضية من عمر المسابقة، وقال إن المسابقة دفعت بأكثر من (90) شاعرًا إلى الساحة الشعبية، وأصبحوا الآن مطلبًا للأمسيات، وحقق كل منهم قاعدة جماهيرية. وهذا بفضل الله، ثم بدعم قناة الطيب الفضائية، وتبنيها مسابقة شاعر الحجاز، التي قدمت هؤلاء الشعراء إلى الساحة.
 
 كما ألقى مدير قناة الطيب الفضائية، الشاعر والإعلامي معيض الحارثي، كلمةً تحدث فيها عن مجريات المسابقة ومراحلها، وقال إنها تتكون من خمس حلقات، ويستمر التصويت للشعراء الثلاثين عقب الحلقة الأولى حتى بداية الحلقة الثانية التي ستكون اليوم الأربعاء؛ إذ يتم إعلان أسماء شعراء الحلقة الثانية؛ لتشمل ٢٤ شاعرًا، فيما يغادر ٦ شعراء لم يحالفهم الحظ والأقل تصويتًا المسابقة، وتتوالى الحلقات حتى الحلقة الخامسة التي سيكون فرسانها ثلاثة شعراء فقط، يتسابقون على نيل اللقب والجائزة. مشيرًا إلى أن جوائز المسابقة جوائز قيمة؛ إذ يحصل الفائز الأول على بيرق شاعر الحجاز وجيب لكزس موديل ٢٠١٧.
 
  بعد ذلك بدأت الحلقة، وشهدت حضور المنشد راجح الحارثي الذي ألهب المسرح، وأشعل فتيله بعدد من الشيلات التي نالت استحسان الحضور، وتفاعلوا معها.
 
  وستشهد الحلقة القادمة حضور المنشد حسين آل لبيد، الذي سيصدح بعدد من الشيلات خلال الحلقة الثانية. 
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
01:02 AM
في نسختها الرابعة.. ويرعاها الأمير نايف بن ممدوح

"الطيب" تعلن أسماء المتأهلين للمرحلة الثانية من مسابقة "شاعر الحجاز"

A A A
حاتم العميري - مكة المكرمة
10
10,147

أعلن مجلس إدارة قناة الطيب الفضائية أسماء الشعراء المتأهلين للمرحلة الثانية من مسابقة شاعر الحجاز في نسختها الرابعة، التي يرعاها الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بحسب تصويت الجمهور ورأي لجنة التحكيم. وقد بلغ عدد المتأهلين ٢٤ شاعرًا، وغادر المسابقة ٦ شعراء.
 
والشعراء المتأهلون هم:
  علي شارع الأكلبي
 
  حمود الغفيلي العتيبي
 
  مسند دعيس البلوي
 
  علي مهدي اليامي
 
  سالم صعيكر البلوي
 
  عبدالله غازي السليماني
 
  يوسف محمد الحربي
 
  عوضه عثمان الغامدي
 
  عبدالرحمن حسن كعبي
 
  مهيد عوض الحربي
 
  عايد بن نفاع الرويتعي
 
  عبدالله وصل الله الرحيلي
 
  فيصل محمد الجهني
 
  فيصل خلف المطيري
 
  نواف زياد الحارثي
 
  مفرح مرضي الحارثي
 
  بدر محمد الرشيدي
 
  متعب مطيلق القثامي
 
  مرضي درويش القرني
 
  راضي جفين الضوي
 
  برجس محمد المطيري
 
  مقرن جبر الحربي
 
  محمد عبدالله الفهري
 
  عايض نايف الحربي
 
وكانت مسابقة شاعر الحجاز في نسختها الرابعة قد انطلقت بتنظيم بقناة الطيب الفضائية، وتضمنت تغييرات جديدة من خلال استقطاب أعضاء لجنة تحكيم أكاديميين ونقاد في شعر النظم، إضافة إلى مشاركة عدد من المنشدين على مدار حلقات المسابقة.
 
وشهدت المسابقة إقبالاً كبيرًا من الشعراء؛ إذ استقبلت القناة في مرحلتها التمهيدية مئات الشعراء الذين انهالوا من جميع أنحاء السعودية طامحين للحصول على بيرق شاعر الحجاز والظفر باللقب وجائزة المسابقة.
 
وانطلقت المرحلة الأولى على مسرح نادي جدة الثقافي الأدبي بحضور (30) شاعرًا، هم الصفوة الذين أهلهم تصويت الجمهور للدخول في حلقات المسابقة.
 
وقدّم الشعراء المتسابقون في المرحلة الأولى نصوصهم بين يدي اللجنة المكونة من كل من الدكتور بريكان الشلوي والدكتور محمد الشريف والدكتور طلال الحساني الهذلي. وشهد مسرح نادي جدة الثقافي الأدبي - حيث تقام المسابقة- حضورًا كبيرًا من جمهور وعشاق الشعر.
 
  وتضمنت المرحلة الأولى كلمة رئيس مجلس إدارة قناة الطيب الشيخ بندر سعيد السويهري الهذلي، ألقاها نيابة عنه الشيخ سعد سعيد السويهري الهذلي، تحدث فيها عن دور القناة في إثراء الساحة الشعبية على مدى السنوات الثلاث الماضية من عمر المسابقة، وقال إن المسابقة دفعت بأكثر من (90) شاعرًا إلى الساحة الشعبية، وأصبحوا الآن مطلبًا للأمسيات، وحقق كل منهم قاعدة جماهيرية. وهذا بفضل الله، ثم بدعم قناة الطيب الفضائية، وتبنيها مسابقة شاعر الحجاز، التي قدمت هؤلاء الشعراء إلى الساحة.
 
 كما ألقى مدير قناة الطيب الفضائية، الشاعر والإعلامي معيض الحارثي، كلمةً تحدث فيها عن مجريات المسابقة ومراحلها، وقال إنها تتكون من خمس حلقات، ويستمر التصويت للشعراء الثلاثين عقب الحلقة الأولى حتى بداية الحلقة الثانية التي ستكون اليوم الأربعاء؛ إذ يتم إعلان أسماء شعراء الحلقة الثانية؛ لتشمل ٢٤ شاعرًا، فيما يغادر ٦ شعراء لم يحالفهم الحظ والأقل تصويتًا المسابقة، وتتوالى الحلقات حتى الحلقة الخامسة التي سيكون فرسانها ثلاثة شعراء فقط، يتسابقون على نيل اللقب والجائزة. مشيرًا إلى أن جوائز المسابقة جوائز قيمة؛ إذ يحصل الفائز الأول على بيرق شاعر الحجاز وجيب لكزس موديل ٢٠١٧.
 
  بعد ذلك بدأت الحلقة، وشهدت حضور المنشد راجح الحارثي الذي ألهب المسرح، وأشعل فتيله بعدد من الشيلات التي نالت استحسان الحضور، وتفاعلوا معها.
 
  وستشهد الحلقة القادمة حضور المنشد حسين آل لبيد، الذي سيصدح بعدد من الشيلات خلال الحلقة الثانية. 
 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,765
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,146
3000

3000

01 فبراير
2,684
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,550

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة