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"الطيب" يدشّن مركز غسيل الكلي الجديد بينبع بطاقة استعابية 120 سريراً

مجهّز بجميع الاحتياجات وكادر طبي وتمريضي مؤهل

دشن مساعد المدير العام للخدمات المساندة بصحة المدينة، الدكتور هيثم الطيب، بحضور مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، مركزَ غسيل الكلي الجديد بمقر مستشفىى ينبع، والذي يعمل بطاقة استعابية قدرها 120 مريضاً، ومجهّز بالكامل بجميع التجهيزات الطبية اللازمة والقوى العاملة من كادر طبي وتمريضي مؤهل بأحدث الأجهزة لعمليات غسيل الكلى.

 

ويتكون المبنى من دورين، ويحتوي على 3 أقسام رئيسية بإجمالي عدد وحدات 30 وحدة غسيل كلوي؛ 24 وحدة منها للرجال، و6 وحدات للنساء، بالإضافة إلى 4 وحدات غسيل كلوي خاصة بحالات العزل.

 

وأوضح مدير القطاع الصحي بينبع عبدالرحمن الميلبي، أن المركز يعمل لخدمة أهالي محافظة ينبع والهجر المجاورة لها المحتاجين لغسيل الكلى؛ مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح المركز بشكل رسمي خلال الفترة القادمة؛ مؤكداً أن المركز بدأ بتقديم خدماته لجميع المواطنين في المحافظة ابتداء من صباح أمس، ونطمح خلال الفترة القادمة في أن يعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

 

من جانبه، أشار مدير مستشفى ينبع العام أحمد سليمان إلى أن الإجراءات المتبعة بالمركز تشدد على تقديم خدمة ذات جودة عالية وسلامة المرضى، كما يحرص المركز على أهمية سلامة المريض بوجود غرف عزل لبعض الحالات، وتوفير خدمات إعاشة وتوفير شبكة تلفزيونية، وتقديم خدمات متكاملة للمريض؛ في ظل وجود أخصائيات للتغذية واجتماعية وعلاقة مرضى ومختبر متخصص.

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"الطيب" يدشّن مركز غسيل الكلي الجديد بينبع بطاقة استعابية 120 سريراً
سبق

دشن مساعد المدير العام للخدمات المساندة بصحة المدينة، الدكتور هيثم الطيب، بحضور مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، مركزَ غسيل الكلي الجديد بمقر مستشفىى ينبع، والذي يعمل بطاقة استعابية قدرها 120 مريضاً، ومجهّز بالكامل بجميع التجهيزات الطبية اللازمة والقوى العاملة من كادر طبي وتمريضي مؤهل بأحدث الأجهزة لعمليات غسيل الكلى.

 

ويتكون المبنى من دورين، ويحتوي على 3 أقسام رئيسية بإجمالي عدد وحدات 30 وحدة غسيل كلوي؛ 24 وحدة منها للرجال، و6 وحدات للنساء، بالإضافة إلى 4 وحدات غسيل كلوي خاصة بحالات العزل.

 

وأوضح مدير القطاع الصحي بينبع عبدالرحمن الميلبي، أن المركز يعمل لخدمة أهالي محافظة ينبع والهجر المجاورة لها المحتاجين لغسيل الكلى؛ مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح المركز بشكل رسمي خلال الفترة القادمة؛ مؤكداً أن المركز بدأ بتقديم خدماته لجميع المواطنين في المحافظة ابتداء من صباح أمس، ونطمح خلال الفترة القادمة في أن يعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

 

من جانبه، أشار مدير مستشفى ينبع العام أحمد سليمان إلى أن الإجراءات المتبعة بالمركز تشدد على تقديم خدمة ذات جودة عالية وسلامة المرضى، كما يحرص المركز على أهمية سلامة المريض بوجود غرف عزل لبعض الحالات، وتوفير خدمات إعاشة وتوفير شبكة تلفزيونية، وتقديم خدمات متكاملة للمريض؛ في ظل وجود أخصائيات للتغذية واجتماعية وعلاقة مرضى ومختبر متخصص.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
09:38 AM
مجهّز بجميع الاحتياجات وكادر طبي وتمريضي مؤهل

"الطيب" يدشّن مركز غسيل الكلي الجديد بينبع بطاقة استعابية 120 سريراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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دشن مساعد المدير العام للخدمات المساندة بصحة المدينة، الدكتور هيثم الطيب، بحضور مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، مركزَ غسيل الكلي الجديد بمقر مستشفىى ينبع، والذي يعمل بطاقة استعابية قدرها 120 مريضاً، ومجهّز بالكامل بجميع التجهيزات الطبية اللازمة والقوى العاملة من كادر طبي وتمريضي مؤهل بأحدث الأجهزة لعمليات غسيل الكلى.

 

ويتكون المبنى من دورين، ويحتوي على 3 أقسام رئيسية بإجمالي عدد وحدات 30 وحدة غسيل كلوي؛ 24 وحدة منها للرجال، و6 وحدات للنساء، بالإضافة إلى 4 وحدات غسيل كلوي خاصة بحالات العزل.

 

وأوضح مدير القطاع الصحي بينبع عبدالرحمن الميلبي، أن المركز يعمل لخدمة أهالي محافظة ينبع والهجر المجاورة لها المحتاجين لغسيل الكلى؛ مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح المركز بشكل رسمي خلال الفترة القادمة؛ مؤكداً أن المركز بدأ بتقديم خدماته لجميع المواطنين في المحافظة ابتداء من صباح أمس، ونطمح خلال الفترة القادمة في أن يعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

 

من جانبه، أشار مدير مستشفى ينبع العام أحمد سليمان إلى أن الإجراءات المتبعة بالمركز تشدد على تقديم خدمة ذات جودة عالية وسلامة المرضى، كما يحرص المركز على أهمية سلامة المريض بوجود غرف عزل لبعض الحالات، وتوفير خدمات إعاشة وتوفير شبكة تلفزيونية، وتقديم خدمات متكاملة للمريض؛ في ظل وجود أخصائيات للتغذية واجتماعية وعلاقة مرضى ومختبر متخصص.

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