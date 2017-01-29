النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الطيران المدني": قرار الإيقاف يستهدف جميع نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها

في بيان صدر اليوم حفاظًا على الأرواح والممتلكات

أجرت الهيئة العامة للطيران المدني تعديلاً على بيانها الذي صدر اليوم بشأن إيقاف جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي.
 
وقالت الهيئة في بيانها الجديد: "إنَّ الإيقاف يستهدف نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها وما يتبعها في جميع أنحاء المملكة".
 
وتفصيلاً أوضحت في بيانها: "إشارة إلى ما لاحظته الهيئة العامة للطيران المدني حول عدم استيفاء بعض أندية الطيران  للشروط، قررت إيقاف جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها، وما يتبعها في جميع أنحاء المملكة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ولضمان قيام تلك النوادي بالتنظيم والإشراف الفعّال لتلك الأنشطة".
 
ويستند قرار المنع إلى المادة 199 المنظمة للمرحلة الانتقالية نحو استيفاء المتطلبات النظامية لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالطيران المدني، المعتمدة من لوائح سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى الفقرة 199 (CC)  من الجزء 199 والخاصة بأندية الطيران التي تنص على وجوب استيفاء أندية الطيران للجزء 149 من اللوائح، في مدة أقصاها 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق اللوائح في 1 مارس 2016 وحيث إن المدة قد قاربت على الانتهاء دون تقدم ملموس نحو الوفاء بالمتطلبات النظامية في المدة المحددة، أوقفت الهيئة العامة للطيران المدني جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها، وما يتبعه في جميع أنحاء المملكة لحين استيفائهم المتطلبات النظامية ذات العلاقة والانتهاء من الترخيص الخاص بمزاولة تلك الأنشطة.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الطيران المدني": قرار الإيقاف يستهدف جميع نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها
سبق

أجرت الهيئة العامة للطيران المدني تعديلاً على بيانها الذي صدر اليوم بشأن إيقاف جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي.
 
وقالت الهيئة في بيانها الجديد: "إنَّ الإيقاف يستهدف نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها وما يتبعها في جميع أنحاء المملكة".
 
وتفصيلاً أوضحت في بيانها: "إشارة إلى ما لاحظته الهيئة العامة للطيران المدني حول عدم استيفاء بعض أندية الطيران  للشروط، قررت إيقاف جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها، وما يتبعها في جميع أنحاء المملكة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ولضمان قيام تلك النوادي بالتنظيم والإشراف الفعّال لتلك الأنشطة".
 
ويستند قرار المنع إلى المادة 199 المنظمة للمرحلة الانتقالية نحو استيفاء المتطلبات النظامية لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالطيران المدني، المعتمدة من لوائح سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى الفقرة 199 (CC)  من الجزء 199 والخاصة بأندية الطيران التي تنص على وجوب استيفاء أندية الطيران للجزء 149 من اللوائح، في مدة أقصاها 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق اللوائح في 1 مارس 2016 وحيث إن المدة قد قاربت على الانتهاء دون تقدم ملموس نحو الوفاء بالمتطلبات النظامية في المدة المحددة، أوقفت الهيئة العامة للطيران المدني جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها، وما يتبعه في جميع أنحاء المملكة لحين استيفائهم المتطلبات النظامية ذات العلاقة والانتهاء من الترخيص الخاص بمزاولة تلك الأنشطة.
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
09:35 PM
في بيان صدر اليوم حفاظًا على الأرواح والممتلكات

"الطيران المدني": قرار الإيقاف يستهدف جميع نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
7,170

أجرت الهيئة العامة للطيران المدني تعديلاً على بيانها الذي صدر اليوم بشأن إيقاف جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي.
 
وقالت الهيئة في بيانها الجديد: "إنَّ الإيقاف يستهدف نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها وما يتبعها في جميع أنحاء المملكة".
 
وتفصيلاً أوضحت في بيانها: "إشارة إلى ما لاحظته الهيئة العامة للطيران المدني حول عدم استيفاء بعض أندية الطيران  للشروط، قررت إيقاف جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها، وما يتبعها في جميع أنحاء المملكة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ولضمان قيام تلك النوادي بالتنظيم والإشراف الفعّال لتلك الأنشطة".
 
ويستند قرار المنع إلى المادة 199 المنظمة للمرحلة الانتقالية نحو استيفاء المتطلبات النظامية لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالطيران المدني، المعتمدة من لوائح سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى الفقرة 199 (CC)  من الجزء 199 والخاصة بأندية الطيران التي تنص على وجوب استيفاء أندية الطيران للجزء 149 من اللوائح، في مدة أقصاها 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق اللوائح في 1 مارس 2016 وحيث إن المدة قد قاربت على الانتهاء دون تقدم ملموس نحو الوفاء بالمتطلبات النظامية في المدة المحددة، أوقفت الهيئة العامة للطيران المدني جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي غير المصرح لها، وما يتبعه في جميع أنحاء المملكة لحين استيفائهم المتطلبات النظامية ذات العلاقة والانتهاء من الترخيص الخاص بمزاولة تلك الأنشطة.
 

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,509
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,896
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,044
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,398

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة