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"الطيران المدني" تنفي الادّعاءات القطرية: طائراتكم لم تمر من هنا

قالت: مستمرون في المقاطعة ولا حدود مع قطر تتضمن أعالي البحار

أكّدت هيئة الطيران المدني، اليوم، استمرار المقاطعة ومنع الطائرات المسجّلة بقطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها.

وقالت الهيئة: المملكة لا ترتبط بحدود مع دولة قطر تتضمن أعالي البحار، والدول المقاطعة الأخرى خصّصت منذ البداية طرقاً فوق أعالي البحار؛ لاستخدامها من قِبل الطائرات المسجّلة بـقطر.

وتابعت: الدول المقاطعة الأخرى عكفت منذ البداية على إيجاد طرق جوية إضافية لتخفيف اختناق الحركة الدولية وضمان سلامتها.

وأكدت الهيئة أن ما يتم تداوله حول استخدام الطائرات القطرية للمجال الجوي لبعض دول المقاطعة ومنها المملكة غير صحيح، ولا يمكن للخطوط القطرية المرور في أجواء المنطقة الجنوبية؛ لأنها عسكرية، ويحظر الطيران فوقها إطلاقاً.

وتابعت الهيئة: "الإيكاو" أثنى في اجتماعه الأخير على حرص دول المقاطعة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وكشفت الهيئة أن بعض صور المواقع التطوعية مثل Flightradar24 تكون غير دقيقة؛ إذ تعتمد على توافر أجهزة استقبال وبث بالمنطقة.

وقالت: في غياب أجهزة الاستقبال والبث يعرض النظام أقصر المسارات المتوقعة للرحلة حتى جهة الوصول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تنفي الادّعاءات القطرية: طائراتكم لم تمر من هنا
سبق

أكّدت هيئة الطيران المدني، اليوم، استمرار المقاطعة ومنع الطائرات المسجّلة بقطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها.

وقالت الهيئة: المملكة لا ترتبط بحدود مع دولة قطر تتضمن أعالي البحار، والدول المقاطعة الأخرى خصّصت منذ البداية طرقاً فوق أعالي البحار؛ لاستخدامها من قِبل الطائرات المسجّلة بـقطر.

وتابعت: الدول المقاطعة الأخرى عكفت منذ البداية على إيجاد طرق جوية إضافية لتخفيف اختناق الحركة الدولية وضمان سلامتها.

وأكدت الهيئة أن ما يتم تداوله حول استخدام الطائرات القطرية للمجال الجوي لبعض دول المقاطعة ومنها المملكة غير صحيح، ولا يمكن للخطوط القطرية المرور في أجواء المنطقة الجنوبية؛ لأنها عسكرية، ويحظر الطيران فوقها إطلاقاً.

وتابعت الهيئة: "الإيكاو" أثنى في اجتماعه الأخير على حرص دول المقاطعة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وكشفت الهيئة أن بعض صور المواقع التطوعية مثل Flightradar24 تكون غير دقيقة؛ إذ تعتمد على توافر أجهزة استقبال وبث بالمنطقة.

وقالت: في غياب أجهزة الاستقبال والبث يعرض النظام أقصر المسارات المتوقعة للرحلة حتى جهة الوصول.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
09:36 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
01:34 PM

"الطيران المدني" تنفي الادّعاءات القطرية: طائراتكم لم تمر من هنا

قالت: مستمرون في المقاطعة ولا حدود مع قطر تتضمن أعالي البحار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,382

أكّدت هيئة الطيران المدني، اليوم، استمرار المقاطعة ومنع الطائرات المسجّلة بقطر من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها.

وقالت الهيئة: المملكة لا ترتبط بحدود مع دولة قطر تتضمن أعالي البحار، والدول المقاطعة الأخرى خصّصت منذ البداية طرقاً فوق أعالي البحار؛ لاستخدامها من قِبل الطائرات المسجّلة بـقطر.

وتابعت: الدول المقاطعة الأخرى عكفت منذ البداية على إيجاد طرق جوية إضافية لتخفيف اختناق الحركة الدولية وضمان سلامتها.

وأكدت الهيئة أن ما يتم تداوله حول استخدام الطائرات القطرية للمجال الجوي لبعض دول المقاطعة ومنها المملكة غير صحيح، ولا يمكن للخطوط القطرية المرور في أجواء المنطقة الجنوبية؛ لأنها عسكرية، ويحظر الطيران فوقها إطلاقاً.

وتابعت الهيئة: "الإيكاو" أثنى في اجتماعه الأخير على حرص دول المقاطعة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وكشفت الهيئة أن بعض صور المواقع التطوعية مثل Flightradar24 تكون غير دقيقة؛ إذ تعتمد على توافر أجهزة استقبال وبث بالمنطقة.

وقالت: في غياب أجهزة الاستقبال والبث يعرض النظام أقصر المسارات المتوقعة للرحلة حتى جهة الوصول.

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