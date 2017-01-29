"الطيران المدني" يعلن إيقاف جميع نوادي الطيران الرياضي

حفاظاً على الأرواح والممتلكات ولضمان التنظيم الفعال

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إيقاف جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي وما يتبعها في جميع أنحاء المملكة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ولضمان قيام تلك النوادي بالتنظيم والإشراف الفعال لتلك الأنشطة، مبينة أن قرارها جاء بعد ما لاحظته حول عدم استيفاء أندية الطيران للشروط.

وبينت الهيئة أن قرار المنع يستند على المادة 199 المنظمة للمرحلة الانتقالية نحو استيفاء المتطلبات النظامية لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالطيران المدني، المعتمدة من لوائح سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى الفقرة 199 (CC) من الجزء 199 والخاصة بأندية الطيران التي تنص على وجوب استيفاء أندية الطيران للجزء 149 من اللوائح، في مدة اقصاها 12 شهرا من تاريخ بدء تطبيق اللوائح في 1 مارس 2016 وحيث أن المدة قد قاربت على الانتهاء دون تقدم ملموس نحو الوفاء بالمتطلبات النظامية في المدة المحددة، أوقفت الهيئة العامة للطيران المدني جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي، وما يتبعه في جميع أنحاء المملكة لحين استيفائهم المتطلبات النظامية ذات العلاقة والانتهاء من الترخيص الخاص بمزاولة تلك الأنشطة.