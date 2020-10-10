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"العامري": نجاح زيارة خادم الحرمين يرسي دعائم السلام والتعاون لمكافحة الإرهاب

قال إن الملك سعى لرفع درجات التوازن للسياسة الخارجية للمملكة

نوه فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية، الشيخ عبدالله بن علي العامري، بما حققته الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لجمهورية روسيا الاتحادية من نتائج، برهنت للعالم نجاحها في وقت قياسي، ودفعت بعجلة العلاقات السعودية - الروسية لقطع مسافات من التطور وبناء المصالح المشتركة، لا تقطع عادة إلا في سياقات زمانية ومكانية طويلة.

وقال فضيلته بهذه المناسبة: نرفع التهنئة لمقام الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله - على ما تحقق من نجاحات كبرى لهذه الزيارة التي يحتاج إليها عالم السياسة المعاصرة اليوم. مبينًا أنه نجاح يرسي دعائم السلام الدولي والتعاون المشترك على مكافحة الإرهاب، ذلك الإرهاب الذي قام بهدم السلم الدولي والاستقرار السياسي للدول، وأربك المنظومة الدولية سياسيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا؛ ما أشغل الحكومات عن مواصلة جهودها في تحقيق الرفاهية لشعوبها والأمن لدولها.

وألمح "العامري" إلى أن الملك سلمان -أيده الله- سعى في تلك الزيارة التاريخية لرفع درجات التوازن للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في ظل المشهد السياسي العالمي المتداخل والمختلط. مضيفًا: لقد عمل -حفظه الله- على تسخير جميع روافد الحضارة لتقارب ثقافي ونتاج تعليمي، يخدم الإنسانية، ويبعدها عن آلة الفوضى والاضطرابات بكل أشكالها؛ فالعلم والتعليم والثقافة أدوات صناعة حضارة الإنسان السعيد المستقر الناجح المنتج للنجاحات.

وأكد "العامري" أن حاجات المرحلة المعاصرة للقيادة الحكيمة الحازمة للملك سلمان -نصره الله- حاجات تتحقق في المشهد السياسي للمملكة؛ لتقود الوطن والمواطن لبر الأمان وثوابت الدولة ومتغيرات التطوير. مختتمًا بسؤال الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد، وأن يجعل ذلك البلد آمنًا مطمئنًا منتصرًا شامخًا عزيزًا.

ورفع الشيخ عبدالله العامري التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو للعلاقات الدولية نظير جهوده في إرساء السلام والوئام، وتعزيز العلاقات السعودية - الروسية، واصفًا التكريم بالمستحق بكل جدارة نظير جهود متواصلة في دعم الأمن والسلم الدولي، ومحاربة التطرف والإرهاب. سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يديم على السعودية أمنها وأمانها.

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"العامري": نجاح زيارة خادم الحرمين يرسي دعائم السلام والتعاون لمكافحة الإرهاب
سبق

نوه فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية، الشيخ عبدالله بن علي العامري، بما حققته الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لجمهورية روسيا الاتحادية من نتائج، برهنت للعالم نجاحها في وقت قياسي، ودفعت بعجلة العلاقات السعودية - الروسية لقطع مسافات من التطور وبناء المصالح المشتركة، لا تقطع عادة إلا في سياقات زمانية ومكانية طويلة.

وقال فضيلته بهذه المناسبة: نرفع التهنئة لمقام الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله - على ما تحقق من نجاحات كبرى لهذه الزيارة التي يحتاج إليها عالم السياسة المعاصرة اليوم. مبينًا أنه نجاح يرسي دعائم السلام الدولي والتعاون المشترك على مكافحة الإرهاب، ذلك الإرهاب الذي قام بهدم السلم الدولي والاستقرار السياسي للدول، وأربك المنظومة الدولية سياسيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا؛ ما أشغل الحكومات عن مواصلة جهودها في تحقيق الرفاهية لشعوبها والأمن لدولها.

وألمح "العامري" إلى أن الملك سلمان -أيده الله- سعى في تلك الزيارة التاريخية لرفع درجات التوازن للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في ظل المشهد السياسي العالمي المتداخل والمختلط. مضيفًا: لقد عمل -حفظه الله- على تسخير جميع روافد الحضارة لتقارب ثقافي ونتاج تعليمي، يخدم الإنسانية، ويبعدها عن آلة الفوضى والاضطرابات بكل أشكالها؛ فالعلم والتعليم والثقافة أدوات صناعة حضارة الإنسان السعيد المستقر الناجح المنتج للنجاحات.

وأكد "العامري" أن حاجات المرحلة المعاصرة للقيادة الحكيمة الحازمة للملك سلمان -نصره الله- حاجات تتحقق في المشهد السياسي للمملكة؛ لتقود الوطن والمواطن لبر الأمان وثوابت الدولة ومتغيرات التطوير. مختتمًا بسؤال الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد، وأن يجعل ذلك البلد آمنًا مطمئنًا منتصرًا شامخًا عزيزًا.

ورفع الشيخ عبدالله العامري التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو للعلاقات الدولية نظير جهوده في إرساء السلام والوئام، وتعزيز العلاقات السعودية - الروسية، واصفًا التكريم بالمستحق بكل جدارة نظير جهود متواصلة في دعم الأمن والسلم الدولي، ومحاربة التطرف والإرهاب. سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يديم على السعودية أمنها وأمانها.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:41 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
01:38 AM

"العامري": نجاح زيارة خادم الحرمين يرسي دعائم السلام والتعاون لمكافحة الإرهاب

قال إن الملك سعى لرفع درجات التوازن للسياسة الخارجية للمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوه فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية، الشيخ عبدالله بن علي العامري، بما حققته الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لجمهورية روسيا الاتحادية من نتائج، برهنت للعالم نجاحها في وقت قياسي، ودفعت بعجلة العلاقات السعودية - الروسية لقطع مسافات من التطور وبناء المصالح المشتركة، لا تقطع عادة إلا في سياقات زمانية ومكانية طويلة.

وقال فضيلته بهذه المناسبة: نرفع التهنئة لمقام الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله - على ما تحقق من نجاحات كبرى لهذه الزيارة التي يحتاج إليها عالم السياسة المعاصرة اليوم. مبينًا أنه نجاح يرسي دعائم السلام الدولي والتعاون المشترك على مكافحة الإرهاب، ذلك الإرهاب الذي قام بهدم السلم الدولي والاستقرار السياسي للدول، وأربك المنظومة الدولية سياسيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا؛ ما أشغل الحكومات عن مواصلة جهودها في تحقيق الرفاهية لشعوبها والأمن لدولها.

وألمح "العامري" إلى أن الملك سلمان -أيده الله- سعى في تلك الزيارة التاريخية لرفع درجات التوازن للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في ظل المشهد السياسي العالمي المتداخل والمختلط. مضيفًا: لقد عمل -حفظه الله- على تسخير جميع روافد الحضارة لتقارب ثقافي ونتاج تعليمي، يخدم الإنسانية، ويبعدها عن آلة الفوضى والاضطرابات بكل أشكالها؛ فالعلم والتعليم والثقافة أدوات صناعة حضارة الإنسان السعيد المستقر الناجح المنتج للنجاحات.

وأكد "العامري" أن حاجات المرحلة المعاصرة للقيادة الحكيمة الحازمة للملك سلمان -نصره الله- حاجات تتحقق في المشهد السياسي للمملكة؛ لتقود الوطن والمواطن لبر الأمان وثوابت الدولة ومتغيرات التطوير. مختتمًا بسؤال الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد، وأن يجعل ذلك البلد آمنًا مطمئنًا منتصرًا شامخًا عزيزًا.

ورفع الشيخ عبدالله العامري التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو للعلاقات الدولية نظير جهوده في إرساء السلام والوئام، وتعزيز العلاقات السعودية - الروسية، واصفًا التكريم بالمستحق بكل جدارة نظير جهود متواصلة في دعم الأمن والسلم الدولي، ومحاربة التطرف والإرهاب. سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يديم على السعودية أمنها وأمانها.

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